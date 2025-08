క్లౌడ్‌బర్స్ అనేది ఒక ప్రదేశంలో అత్యంత తక్కువ వ్యవధిలో భారీ వర్షం పడే ప్రకృతిలో జ‌రిగే ఒక‌ ఘటన. ఒక ర‌కంగా ఇది నివాస ప్రాంతాల‌కు సంభ‌వించే ప్ర‌కృతి విప‌త్తు. మాన‌వుల‌తో పాటు జీవ‌జాతుల‌పై తీవ్ర ప్ర‌భావం చూపుతుంది.

సాధారణంగా గంట వ్యవధిలో 100 మిల్లీమీటర్ల (10 సెంటీమీటర్ల) కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం ఒక చిన్న భౌగోళిక ప్రాంతంలో ( 10–30 చ.కిమీ) సంభవిస్తే దానిని క్లౌడ్ బ‌ర‌స్ట్ గా పరిగణిస్తారు. ఇవి సాధారణంగా తుఫాను మేఘాల మధ్య ఏర్పడతాయి. ఈ ఘటనలు భారీ వర్షాల‌తో వ‌చ్చే వ‌ర‌ద‌లు, కొండ‌చ‌రియ‌లు విరిగిప‌డ‌టం, భూస్లైడ్‌లు వంటి విపత్తులకు దారితీసే అవ‌కాశాలు చాలా ఎక్కువ‌గా ఉంటాయి.

