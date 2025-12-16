IPL 2026 Auction: కామెరాన్ గ్రీన్కు జాక్పాట్.. రూ. 25.20 కోట్లు కుమ్మరించిన కేకేఆర్ !
Cameron Green : ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ చరిత్ర సృష్టించాడు. రూ. 25.20 కోట్లకు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ గ్రీన్ను దక్కించుకుంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడిగా గ్రీన్ రికార్డుకెక్కాడు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ప్లేయర్గా కామెరాన్ గ్రీన్ రికార్డు
అబుదాబిలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ సంచలనం సృష్టించాడు. ఈ వేలంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) ఫ్రాంచైజీ గ్రీన్ను ఏకంగా రూ. 25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. కేవలం రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్తో వేలంలోకి వచ్చిన గ్రీన్, ఫ్రాంచైజీల మధ్య జరిగిన హోరాహోరీ పోరు అనంతరం రికార్డు ధరకు అమ్ముడయ్యాడు. ఈ భారీ మొత్తంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన మూడో ఆటగాడిగా, అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడిగా గ్రీన్ ఘనత సాధించాడు.
కామెరాన్ గ్రీన్ కోసం ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో త్రిముఖ పోరు
కామెరాన్ గ్రీన్ కోసం వేలంలో ఫ్రాంచైజీల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. రూ. 2 కోట్ల కనీస ధరతో గ్రీన్ పేరును పిలవగానే ముంబై ఇండియన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) పోటీ పడ్డాయి. అయితే బిడ్డింగ్ రూ. 2.80 కోట్లకు చేరగానే కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రంగంలోకి దిగింది. అక్కడి నుంచి రాజస్థాన్ రాయల్స్, కేకేఆర్ మధ్య భీకరమైన పోటీ నడిచింది.
తమ పర్సులో కేవలం రూ. 16.50 కోట్లు ఉన్నప్పటికీ, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఏకంగా రూ. 13 కోట్ల వరకు బిడ్ వేసింది. రాజస్థాన్ వెనక్కి తగ్గిన తర్వాత, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) రూ. 13.80 కోట్ల వద్ద ఆలస్యంగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీంతో కేకేఆర్, సీఎస్కే మధ్య అసలు సిసలైన యుద్ధం మొదలైంది.
ఇరు జట్లు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో ధర ఆకాశాన్నంటింది. చివరకు బిడ్డింగ్ మొత్తం రూ. 25 కోట్లు దాటడంతో సీఎస్కే పోటీ నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో రూ. 25.20 కోట్లకు కామెరాన్ గ్రీన్ను కేకేఆర్ సొంతం చేసుకుంది. ఈ వేలంలో కేకేఆర్ అత్యధికంగా రూ. 64.30 కోట్ల పర్సుతో బరిలోకి దిగడం గమనార్హం.
ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో బద్దలైన ఆల్-టైమ్ రికార్డులు
ఈ కొనుగోలుతో ఐపీఎల్ వేలం చరిత్రలో పలు రికార్డులు బద్దలయ్యాయి. రూ. 25.20 కోట్ల ధర పలకడం ద్వారా కామెరాన్ గ్రీన్, తన స్వదేశీ ఆటగాడు మిచెల్ స్టార్క్ పేరిట ఉన్న రికార్డును అధిగమించాడు. గతంలో స్టార్క్ రూ. 24.75 కోట్లకు అమ్ముడై అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ప్లేయర్గా నిలిచాడు, ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని గ్రీన్ ఆక్రమించాడు.
మొత్తం ఐపీఎల్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే, గ్రీన్ మూడో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. 2025 వేలంలో రిషబ్ పంత్ రూ. 27 కోట్లకు, శ్రేయాస్ అయ్యర్ రూ. 26.75 కోట్లకు అమ్ముడై మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఆల్ రౌండర్ల విభాగంలో, ఓవర్సీస్ విభాగంలో కామెరాన్ గ్రీన్ ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
ఐపీఎల్లో కామెరాన్ గ్రీన్ ప్రస్థానం, గణాంకాలు
26 ఏళ్ల కామెరాన్ గ్రీన్కు ఐపీఎల్లో మంచి రికార్డు ఉంది. 2023లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున అరంగేట్రం చేసిన అతను, ఆ సీజన్లో 452 పరుగులు చేసి 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆ తర్వాత 2024 సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) కు ప్రాతినిధ్యం వహించి, 255 పరుగులు, 10 వికెట్లు సాధించాడు.
మొత్తం 29 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లలో గ్రీన్ 707 పరుగులు చేశాడు. వెన్ను గాయానికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడం వల్ల గ్రీన్ ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. ఇప్పుడు పూర్తి ఫిట్నెస్తో తిరిగి రావడంతో కేకేఆర్ భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించింది.
కామెరాన్ గ్రీన్ : ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో గందరగోళం
ఈ వేలంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్రీన్ పేరును ఆల్ రౌండర్ల జాబితాలో కాకుండా బ్యాటర్ ల జాబితాలో చేర్చారు. దీనిపై గ్రీన్ స్పందిస్తూ, రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో తన మేనేజర్ పొరపాటున తప్పుడు బాక్స్ను ఎంచుకోవడం వల్లే ఇలా జరిగిందని స్పష్టం చేశాడు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యాషెస్ సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఆల్ రౌండర్గా ఆడుతున్న గ్రీన్, తాను బౌలింగ్ చేయడానికి పూర్తి ఫిట్గా ఉన్నానని తెలిపాడు. "నేను బౌలింగ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నా మేనేజర్ పొరపాటున నన్ను బ్యాటర్గా నమోదు చేశారు, అది ఒక చిన్న పొరపాటు మాత్రమే" అని గ్రీన్ ఈఎస్పీఎన్ క్రిక్ఇన్ఫోతో పేర్కొన్నాడు. జూన్ నెలలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన గ్రీన్, ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయి పేస్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్గా సేవలు అందించనున్నాడు.
బీసీసీఐ నిబంధనలు.. కామెరాన్ గ్రీన్ అందేది ఎంత?
గ్రీన్ రూ. 25.20 కోట్లకు అమ్ముడైనప్పటికీ, బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం అతనికి అంత మొత్తం దక్కకపోవచ్చు. విదేశీ ఆటగాళ్ళ మినీ వేలం నిబంధనల ప్రకారం, గ్రీన్ జీతం రూ. 18 కోట్లు (సుమారు 1.9 మిలియన్ డాలర్లు) గానే ఉండే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని బీసీసీఐ ప్లేయర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కు కేటాయిస్తారు.
ఏది ఏమైనా, రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్కు ముందు ఒక నిరూపితమైన మ్యాచ్ విన్నర్ను జట్టులో చేర్చుకోవడం ద్వారా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తమ కోర్ను బలోపేతం చేసుకుంది.