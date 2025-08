మూడు మ్యాచ్‌ల్లో అద్భుత‌ ప్రదర్శనతో మెరిశాడు ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ. అత‌ను 14 వికెట్లు తీసి బుమ్రాతో సమానంగా నిలిచాడు. బుమ్రా లేని సమయంలో ప్రత్యర్థులను దెబ్బ‌కొట్ట‌డంలో ముందున్నాడు. భార‌త జ‌ట్టు మెరుగైన బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో ప్రసిద్ధ్ పాత్ర అపూర్వమైనది.

ముఖ్యంగా ఓవల్ టెస్ట్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో జో రూట్‌ను ఔట్ చేయడం, మ్యాచ్ మలుపు తిప్పిన సంద‌ర్భంగా చెప్ప‌వ‌చ్చు. రన్‌రేట్ కొంత అధికంగా ఉన్నా అతను సాధించిన వికెట్లు టీమిండియా బ‌లంగా పోటీ ఇవ్వ‌డంలో ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి.

TIMBER!#TeamIndia just a wicket away from victory now!



Prasidh Krishna gets his FOURTH!



Updates ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvIND pic.twitter.com/r1cuaTCS3f

— BCCI (@BCCI) August 4, 2025