Car Tips: కారు వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా.?
Car Tips: కారు నడిపేటప్పుడు గేర్లు మార్చడం సాధారణమే. అయితే కారు ముందుకు వెళ్తున్న సమయంలో పొరపాటున రివర్స్ గేర్ వేస్తే ఏమవుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.? ఇలా చేయడం వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మాన్యువల్ కారులో రివర్స్ గేర్ వేస్తే ఏమవుతుంది?
మాన్యువల్ కారులో సాధారణంగా కారు పూర్తిగా ఆగిన తర్వాతే రివర్స్ గేర్ వేయాలి. కారు ముందుకు వెళ్తున్న సమయంలో రివర్స్ గేర్ వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే గేర్ సరిగా పడకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో గేర్బాక్స్ నుంచి కటకటలాడే శబ్దాలు వినిపించవచ్చు. దీనికి కారణం గేర్బాక్స్లోని గేర్లు, ఇతర భాగాలు కారు ముందుకు కదులుతున్న దిశకు అనుగుణంగా తిరుగుతూ ఉండటమే. రివర్స్ గేర్ పనిచేసే విధానం దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. అందువల్ల కారు కదులుతున్నప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే గేర్ల మధ్య సరైన అనుసంధానం జరగకపోవచ్చు. అయితే గేర్ను బలవంతంగా వేయడం, క్లచ్ను ఒక్కసారిగా వదిలేయడం వల్ల గేర్ల పళ్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. క్లచ్తో పాటు ట్రాన్స్మిషన్లోని ఇతర భాగాలపైనా ఒత్తిడి పడవచ్చు. ఫలితంగా గేర్బాక్స్ మరమ్మతులకు ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. అందుకే మాన్యువల్ కారులో కారు పూర్తిగా ఆగిన తర్వాతే రివర్స్ గేర్ వేయాలి.
ఆటోమేటిక్ కారులో రివర్స్ గేర్ వేస్తే ఏం జరుగుతుంది?
ఆటోమేటిక్ కార్లలో సాధారణంగా ఎలక్ట్రానిక్ సేఫ్టీ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. కారు ముందుకు కదులుతున్నప్పుడు గేర్ లివర్ను రివర్స్ (R)లోకి మార్చినా, కొన్ని కార్లలో ఆ వ్యవస్థ రివర్స్ గేర్ను పనిచేయకుండా అడ్డుకుంటుంది. అంటే గేర్ లివర్ను మార్చినప్పటికీ కారు వెంటనే రివర్స్లోకి వెళ్లకపోవచ్చు. అయితే అన్ని ఆటోమేటిక్ కార్లలో ఈ సదుపాయం ఒకే విధంగా ఉండదు. కారు మోడల్, ట్రాన్స్మిషన్ రకం, అందులో ఉన్న భద్రతా వ్యవస్థల ఆధారంగా స్పందన మారుతుంది. కొన్ని పరిస్థితుల్లో కారు ఒక్కసారిగా కుదుపునకు గురికావచ్చు. ట్రాన్స్మిషన్పై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల ఆటోమేటిక్ కారులో రివర్స్ గేర్ వేస్తే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదని భావించకూడదు. కారు తయారీ సంస్థ సూచించిన విధానాన్ని పాటించాలి. ముఖ్యంగా కారు పూర్తిగా ఆగిన తర్వాతే బ్రేక్ నొక్కి రివర్స్ గేర్లోకి మార్చడం ఉత్తమం.
గేర్బాక్స్కు ఎలాంటి నష్టం కలుగుతుంది?
కారు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేయడానికి ప్రయత్నించడం వల్ల ప్రధానంగా గేర్బాక్స్లోని భాగాలపై ఒత్తిడి పడుతుంది. మాన్యువల్ కార్లలో గేర్ల పళ్లు దెబ్బతినడం, గేర్ సరిగా పడకపోవడం, అసాధారణ శబ్దాలు రావడం వంటి సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. బలవంతంగా గేర్ మార్చి క్లచ్ వదిలేస్తే నష్టం పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ కార్లలో ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థపై అనవసరమైన ఒత్తిడి పడవచ్చు. కారులోని సేఫ్టీ వ్యవస్థలు గేర్ మార్పును అడ్డుకున్నప్పటికీ, పదేపదే ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయడం మంచిది కాదు. ఇలా జరిగిన ప్రతిసారీ గేర్బాక్స్ తప్పనిసరిగా పాడవుతుందని చెప్పలేం. కారులోని వ్యవస్థలు, వేగం, గేర్ మార్చిన విధానం వంటి అంశాలపై నష్టం ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే గేర్బాక్స్ దెబ్బతింటే మరమ్మతుల ఖర్చు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రయోగం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనైనా, పొరపాటునైనా కారు కదులుతున్నప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేయకూడదు.
రివర్స్ గేర్తో కారును ఆపవచ్చా?
కారు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని ఆపడానికి రివర్స్ గేర్ ఉపయోగించకూడదు. రివర్స్ గేర్ అనేది కారును వెనక్కి నడిపేందుకు రూపొందించింది. అది బ్రేక్లకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. రివర్స్ గేర్ వేయడం వల్ల కారు వెంటనే సురక్షితంగా ఆగిపోతుందని భావించడం తప్పు. అలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే గేర్బాక్స్పై ఒత్తిడి పెరగడంతో పాటు కారు కుదుపులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. పరిస్థితులను బట్టి వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది. కారు వేగాన్ని తగ్గించడానికి ముందుగా యాక్సిలరేటర్పై నుంచి కాలు తీయాలి. ఆ తర్వాత పరిస్థితికి తగినట్లుగా బ్రేక్లను ఉపయోగించి వాహనాన్ని పూర్తిగా ఆపాలి. కారు ఆగిన తర్వాత మాత్రమే రివర్స్ గేర్ వేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల గేర్బాక్స్పై అనవసరమైన ఒత్తిడి పడకుండా చూసుకోవచ్చు.
పొరపాటున రివర్స్ గేర్ వేస్తే ఏం చేయాలి?
కారు ముందుకు వెళ్తున్న సమయంలో పొరపాటున గేర్ లివర్ను రివర్స్ (R)లోకి మార్చినట్లయితే ముందుగా భయపడకుండా వాహనంపై నియంత్రణ ఉంచాలి. యాక్సిలరేటర్పై నుంచి కాలు తీసి, సురక్షితంగా బ్రేక్లను ఉపయోగించి కారును ఆపాలి. గేర్ లివర్ను బలవంతంగా మార్చడానికి ప్రయత్నించకూడదు. కారు ఆగిన తర్వాత అవసరమైన విధంగా గేర్ను మార్చాలి. ఆ సమయంలో గేర్బాక్స్ నుంచి వింత శబ్దాలు రావడం, కారు అసాధారణంగా కుదుపులకు గురికావడం, గేర్లు సరిగా పనిచేయకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే మళ్లీ డ్రైవింగ్ కొనసాగించకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఆపి మెకానిక్తో చెక్ చేయిండం ఉత్తమం.