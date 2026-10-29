Gold Price: తులం బంగారం రూ. 2 లక్షలు కానుందా.? అసలు లెక్కలు ఇవే
Gold Price: గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అయితే తాజాగా కాస్త తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. కాగా ఈ తగ్గుదల తాత్కాలికమేనని నిపుణులు అంటున్నారు. వచ్చే ఏడాదిలో గోల్డ్ ధరలు మళ్లీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
2027 నాటికి బంగారం ధర రూ.2 లక్షలు దాటుతుందా?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరిగితే భారతదేశంలోనూ వాటి ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో 2027 చివరి నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.2 లక్షలు దాటే అవకాశం ఉందని కొన్ని మార్కెట్ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే ఇది కచ్చితంగా జరుగుతుందని చెప్పలేం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర, రూపాయి విలువ, అమెరికా వడ్డీ రేట్లు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఈ అంచనా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ అంశాల్లో మార్పులు వస్తే బంగారం ధరలు పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు.
జేపీ మోర్గాన్ అంచనా ఏం చెబుతోంది?
ప్రముఖ ఆర్థిక సంస్థ జేపీ మోర్గాన్ 2026 జూన్లో విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నివేదికలో పేర్కొన్న అంచనాల ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 6,000 డాలర్లకు, 2027 చివరి నాటికి 6,300 డాలర్లకు చేరవచ్చని అంచనా వేశారు. ఒక ఔన్స్ అంటే సుమారు 31.1 గ్రాములు. డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ ధరల అంచనాలు భారత మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.2.13 లక్షలకు చేరే అవకాశాన్ని సూచిస్తున్నాయి. అయితే అంతర్జాతీయ ధరలను భారత మార్కెట్ ధరలతో పోల్చేటప్పుడు దిగుమతి సుంకాలు, ఇతర పన్నులు, స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ లెక్కను ఒక అంచనాగానే చూడాలి.
బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలేంటి?
బంగారం ధరల పెరుగుదల వెనుక అనేక అంశాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల నిర్ణయాలు బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ప్రపంచ దేశాల మధ్య యుద్ధాలు, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు చాలామంది బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. దీంతో బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగి ధరలు ఎగబాకే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు తమ డబ్బు విలువ తగ్గకుండా ఉండేందుకు కొందరు బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతారు. చైనా సహా పలు దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం నిల్వలను పెంచుకోవడం కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డిమాండ్పై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ పరిణామాలన్నీ ఒకే సమయంలో బంగారానికి అనుకూలంగా మారితే ధరలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
అమెరికా డాలర్, వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం ఎంత?
బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన అంశాల్లో అమెరికా డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లు కూడా ఉన్నాయి. సాధారణంగా అమెరికా డాలర్ బలహీనపడినప్పుడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో అమెరికా ప్రభుత్వ బాండ్లపై వచ్చే రాబడి తగ్గితే, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు. ఎందుకంటే బంగారం నుంచి సాధారణంగా వడ్డీ రూపంలో ఆదాయం లభించదు. మరోవైపు డాలర్ బలపడటం, వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బంగారంపై పెట్టుబడుల ఆకర్షణ తగ్గవచ్చు. దీనివల్ల ధరల పెరుగుదలకు అడ్డంకులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.2 లక్షలు దాటాలంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండటంతో పాటు రూపాయి విలువలో వచ్చే మార్పులు కూడా కీలకంగా మారతాయి.
బంగారం కొనాలనుకునేవారు ఏం చేయాలి?
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు బంగారానికి అనుకూలంగా ఉంటే 2027 నాటికి 10 గ్రాముల ధర రూ.1.70 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే ధరలు తగ్గే అవకాశాన్ని కూడా విస్మరించకూడదు. బంగారం కొనాలనుకునేవారు కేవలం ధరలు పెరుగుతాయనే అంచనాతో తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. ఆభరణాల కోసం కొనుగోలు చేసేవారు తమ అవసరాలు, బడ్జెట్ను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనేవారు తమ పెట్టుబడి లక్ష్యం, రిస్క్ను భరించే సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసుకోవాలి.