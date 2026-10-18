ఏ కారు టైర్లలో ఎంత గాలి ఉండాలి? సరైన ప్రెషర్ ఏంటో తెలుసా.?
Car Tyre Pressure: కారు ఏదైనా సరే.. టైర్లలో సరైన గాలి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే అవి త్వరగా అరిగిపోవడంతో పాటు మైలేజీ కూడా తగ్గుతుంది. అదే గాలి ఎక్కువగా ఉంటే రోడ్డుపై టైర్ల పట్టు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఏ కారులో ఎంత గాలి ఉండాలి.?
వివిధ రకాల కార్లలో ఎంత టైర్ ప్రెషర్ ఉండాలి?
కారు టైర్లలో గాలి ఒత్తిడిని PSI (పౌండ్స్ పర్ స్క్వేర్ ఇంచ్) అనే ప్రమాణంతో కొలుస్తారు. కారు పరిమాణం, బరువు, టైర్ల సైజును బట్టి గాలి ఒత్తిడి మారుతుంది. సాధారణంగా కార్లలో ఉండే టైర్ ప్రెషర్ అంచనాలు ఇలా ఉంటాయి.
చిన్న కార్లు: సాధారణంగా 30 నుంచి 32 PSI వరకు ఉంటుంది.
మిడ్ సైజ్ సెడాన్లు: సుమారు 32 నుంచి 35 PSI వరకు ఉండవచ్చు.
ఎస్యూవీలు, క్రాస్ఓవర్లు: సాధారణంగా 34 నుంచి 38 PSI వరకు ఉండవచ్చు.
ఎంవీపీలు: కారు బరువు, మోడల్ను బట్టి సుమారు 34 నుంచి 38 PSI వరకు ఉండవచ్చు.
ఇవి కేవలం సాధారణ అంచనాలు మాత్రమే. ప్రతి కారు మోడల్కు సరైన టైర్ ప్రెషర్ వేర్వేరుగా ఉంటుంది. కొన్ని కార్లలో ముందు టైర్లకు ఒక ప్రెషర్, వెనుక టైర్లకు మరో ప్రెషర్ సూచిస్తారు. అందువల్ల ఈ అంచనాలనే అన్ని కార్లకు వర్తింపజేయకూడదు.
మీ కారు టైర్లకు సరైన గాలి ఎంత ఉండాలో ఎలా తెలుసుకోవాలి?
మీ కారు టైర్లలో ఎంత గాలి ఉండాలో తెలుసుకోవడానికి కారు తయారీ సంస్థ ఇచ్చిన సూచనలను చూడాలి. సాధారణంగా డ్రైవర్ సీటు పక్కన ఉన్న డోర్ ఫ్రేమ్పై స్టిక్కర్ ఉంటుంది. అందులో ముందు, వెనుక టైర్లకు అవసరమైన ఎయిర్ ప్రెజర్ వివరాలు ఉంటాయి. కొన్ని కార్లలో ఈ వివరాలు ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ మూత లోపల లేదా యజమాని మాన్యువల్లో ఉంటాయి. అక్కడ ఇచ్చిన సూచనలను అనుసరించడం ఉత్తమం. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. టైర్ పక్క భాగంలో ముద్రించిన గరిష్ఠ ప్రెషర్ను సాధారణంగా నింపాల్సిన గాలిగా భావించకూడదు. అది టైర్కు సంబంధించిన గరిష్ఠ పరిమితిని సూచించవచ్చు. కాబట్టి టైర్పై ఉన్న సంఖ్యను చూసి గాలి నింపించకుండా, కారు తయారీ సంస్థ సూచించిన ప్రెషర్నే పాటించాలి.
టైర్లలో గాలిని ఎప్పుడు, ఎలా చెక్ చేయాలి?
టైర్లలో గాలిని ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయడం అవసరం. అయితే టైర్లు చల్లగా ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ చెక్ చేయడం మంచిది. కారు కనీసం మూడు గంటల పాటు ఆగి ఉన్నప్పుడు లేదా తక్కువ దూరం ప్రయాణించినప్పుడు గాలి ఒత్తిడిని తనిఖీ చేయవచ్చు.
కారు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత టైర్లు వేడెక్కుతాయి. దీంతో టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉందని గాలిని బయటకు వదిలేయకూడదు. టైర్లు చల్లబడిన తర్వాత ఒత్తిడి తగ్గవచ్చు.
నెలకు కనీసం ఒకసారి నాలుగు టైర్లలో గాలిని చెక్ చేయాలి. కారులో అదనంగా ఉంచే స్టెప్నీ టైర్లోనూ గాలి సరిపడా ఉందో లేదో చూడాలి. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు మారినప్పుడు కూడా టైర్ ప్రెషర్ను తనిఖీ చేయడం మంచిది.
ఎక్కువ మంది ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు టైర్ ప్రెషర్ మార్చాలా?
కారులో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఎక్కువ సామాను తీసుకెళ్తున్నప్పుడు లేదా సుదూర ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు టైర్లపై భారం పెరుగుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని కార్లకు సాధారణ ప్రయాణం కంటే ఎక్కువ టైర్ ప్రెషర్ అవసరం కావచ్చు. అందుకే కొన్ని కార్ల తయారీ సంస్థలు సాధారణ ప్రయాణానికి ఒక ప్రెషర్ను, పూర్తి లోడ్తో ప్రయాణించేటప్పుడు మరో ప్రెషర్ను సూచిస్తాయి. ఈ వివరాలు కారు డోర్పై ఉన్న స్టిక్కర్లో లేదా యజమాని మాన్యువల్లో ఉంటాయి.
కొన్ని కార్లలో పూర్తి లోడ్ కోసం సాధారణ ప్రెషర్ కంటే 2 నుంచి 3 PSI వరకు ఎక్కువగా సూచించవచ్చు. అయితే ఇది అన్ని కార్లకు వర్తించదు. మీ కారు తయారీ సంస్థ ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారమే గాలి నింపించుకోవాలి. అవసరం లేకుండా సొంతంగా ప్రెషర్ పెంచడం లేదా తగ్గించడం మంచిది కాదు.
టైర్లలో గాలి తక్కువగా లేదా ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది?
టైర్లలో సరైన గాలి లేకపోవడం వల్ల కారు పనితీరుపై ప్రభావం పడుతుంది. గాలి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు టైర్లు ఎక్కువగా వంగుతూ వేడెక్కుతాయి. దీంతో టైర్లు త్వరగా అరిగిపోవడం, దెబ్బతినడం, మైలేజీ తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అధిక వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు టైర్ దెబ్బతినే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది.
అదే టైర్లలో అవసరానికి మించి గాలి నింపితే రోడ్డుతో టైర్కు ఉండే పట్టు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. గుంతలు, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు కారు కుదుపులు ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు. టైర్ మధ్య భాగం ఎక్కువగా అరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
కాబట్టి టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉన్నా, ఎక్కువగా ఉన్నా మంచిది కాదు. సరైన టైర్ ప్రెషర్ను పాటించడం వల్ల టైర్ల జీవితకాలం పెరగడంతో పాటు మైలేజీ, ప్రయాణ సౌకర్యం, రహదారిపై కారు నియంత్రణ మెరుగ్గా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. ప్రతి నెలా టైర్ ప్రెషర్ను తనిఖీ చేస్తూ, కారు తయారీ సంస్థ సూచించిన గాలి ఒత్తిడినే పాటించాలి.