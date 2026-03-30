Car Mileage Tips : ఇలా చేయండి మీ కారు మైలేజ్ పెరుగుతుంది !
Car Mileage Tips : పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలతో, కారు మైలేజీ తగ్గడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే, సరైన డ్రైవింగ్ పద్ధతులు, కారు నిర్వహణ ద్వారా మీ కారు మైలేజీని 20% వరకు పెంచుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇక పెట్రోల్ చింత లేదు.. ఈ ట్రిక్స్ పాటిస్తే చాలు
పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కారు అనేది విలాసం కంటే అవసరంగా మారిపోయింది. అయితే, పెరుగుతున్న ఇంధన ఖర్చుల వల్ల కారు తీయాలంటేనే చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీ కారు తక్కువ మైలేజీ ఇస్తుందని మీరు బాధపడుతుంటే, అందుకు కారు కంపెనీని మాత్రమే నిందించడం సరికాదు. ఎందుకంటే కారు ఇచ్చే మైలేజీ కేవలం కంపెనీ రేటింగ్ మీద మాత్రమే కాకుండా, మీరు కారును నడిపే విధానం, దానిని ఎలా మెయింటెయిన్ చేస్తున్నారు అనే అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన డ్రైవింగ్ అలవాట్లను పాటిస్తే మీ కారు మైలేజీని ఏకంగా 20 శాతం వరకు పెంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ చిట్కాలు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
1. టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి
కారు మైలేజీ తగ్గడానికి చాలా మందికి తెలియని ప్రధాన కారణం టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉండటం. మీ కారు టైర్లలో కంపెనీ సూచించిన దానికంటే తక్కువ గాలి ఉంటే, రోడ్డుపై టైర్ల ఘర్షణ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కారును ముందుకు లాగడానికి ఇంజిన్ మరింత శక్తిని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది, ఫలితంగా పెట్రోల్ వినియోగం పెరుగుతుంది. ప్రతి వారం టైర్ ప్రెజర్ను తనిఖీ చేయించుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. టైర్లలో సరైన మొత్తంలో గాలిని నిర్వహించడం వల్ల మైలేజీ 5 శాతం వరకు పెరుగుతుంది, అంతేకాకుండా టైర్ల జీవితకాలం కూడా పెరుగుతుంది.
2. క్లచ్, గేర్ల వినియోగం
చాలా మందికి డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు క్లచ్ మీద కాలు పెట్టి ఉంచే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది ఇంధనం వృథా కావడానికి అతిపెద్ద కారణం. దీనివల్ల ఇంజిన్ శక్తి వృథా అవుతుంది. అలాగే, సరైన సమయంలో గేర్లు మార్చడం చాలా ముఖ్యం. తక్కువ వేగంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ గేరు వేయడం లేదా ఎక్కువ వేగంలో ఉన్నప్పుడు తక్కువ గేరులో నడపడం వల్ల ఇంజిన్పై అనవసరమైన భారం పడుతుంది. స్మూత్ గేర్ షిఫ్టింగ్, క్లచ్ను అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించడం వల్ల మీ ఇంధన బిల్లు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
3. ఐడ్లింగ్ను నివారించండి
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద లేదా ఎవరి కోసమైనా ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు ఇంజిన్ ఆన్ చేసి ఉంచడం అంటే నేరుగా డబ్బును తగలబెట్టడమే. మీరు ఒక చోట 45 సెకన్ల కంటే ఎక్కువ సమయం ఆగాల్సి వస్తే, వెంటనే ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయడం ఉత్తమం. ప్రస్తుతం వస్తున్న ఆధునిక కార్లలో స్టార్ట్-స్టాప్ ఫీచర్ ఉంటోంది, ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇంజిన్ను నియంత్రిస్తుంది. ఒకవేళ మీ కారు పాతదైతే, మాన్యువల్గా ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఈ చిన్న మార్పు నెల చివరిలో మీకు పెద్ద మొత్తంలో పొదుపును చూపిస్తుంది.
4. అదనపు బరువు, ఏసీ వాడకం
కారు డిక్కీలో అవసరం లేని బరువులను మోయడం వల్ల ఇంజిన్పై భారం పెరుగుతుంది. కారు బరువు పెరిగే కొద్దీ మైలేజీ తగ్గుతుంది, కాబట్టి అనవసరమైన వస్తువులను కారు నుండి తొలగించండి. ఇకపోతే ఎయిర్ కండిషనింగ్ (AC) విషయంలో కూడా జాగ్రత్త అవసరం. ఎండ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా హైవేపై చల్లని గాలి ఉన్నప్పుడు ఏసీ వాడకాన్ని తగ్గించండి. అయితే, హైవేపై వేగంగా వెళ్లేటప్పుడు కిటికీలు తెరవడం కంటే ఏసీ వేయడమే మంచిది, ఎందుకంటే కిటికీలు తెరిస్తే గాలి ఒత్తిడి కారణంగా మైలేజీ తగ్గుతుంది. సిటీ ట్రాఫిక్లో మాత్రం ఏసీని నియంత్రిత పద్ధతిలో వాడటం వల్ల మైలేజీ మెరుగుపడుతుంది.
5. సకాలంలో సర్వీసింగ్ చేయించడం
మురికిగా ఉన్న ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఇంజిన్ గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంజిన్ ఎక్కువ పెట్రోల్ను తీసుకుంటుంది. కాబట్టి, మీ కారును ఎల్లప్పుడూ కంపెనీ సర్వీస్ సెంటర్లలో నిర్ణీత సమయంలో సర్వీసింగ్ చేయించండి. ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చడం, స్పార్క్ ప్లగ్స్ శుభ్రం చేయడం వంటి పనులు ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి. సరిగ్గా మెయింటెనెన్స్ చేసే కారు, సర్వీసింగ్ చేయని కారు కంటే 15 నుండి 20 శాతం మెరుగైన మైలేజీని, పనితీరును అందిస్తుంది.