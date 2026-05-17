Old Car: మీరు కారు కొని ఎన్నేళ్లయింది.? ఈ పని చేయకపోతే భారీ జరిమానా తప్పదు
Old Car: భారత్లో పాత వాహనాలపై ప్రభుత్వం కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా 15 ఏళ్లు దాటిన పెట్రోల్ కార్లు, 10 ఏళ్లు దాటిన డీజిల్ కార్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఫిట్నెస్ టెస్ట్, స్క్రాప్ పాలసీని కఠినంగా అమలు చేస్తోంది.
ఎప్పుడు కారును స్క్రాప్ చేయాల్సి వస్తుంది?
ఇప్పటికీ చాలా మంది తమ పాత కార్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయనే కారణంతో వాడుతూనే ఉంటారు. కానీ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం కారు నడవడం మాత్రమే సరిపోదు. ఫిట్నెస్ ప్రమాణాలు కూడా తప్పనిసరిగా పూర్తి చేయాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 15 ఏళ్లు పూర్తైన పెట్రోల్ కారు, 10 ఏళ్లు పూర్తైన డీజిల్ కారు రోడ్లపై కొనసాగాలంటే ఫిట్నెస్ టెస్ట్ తప్పనిసరి. ఈ పరీక్షలో వాహనం ఫెయిల్ అయితే దానిని “అన్ఫిట్ వెహికల్”గా ప్రకటిస్తారు. అలా ప్రకటించిన తర్వాత ఆ కారును రోడ్లపై నడపడం చట్ట విరుద్ధంగా మారుతుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి వాహనాలపై భారీ జరిమానాలు కూడా విధిస్తున్నారు.
ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఎందుకు అంత ముఖ్యమైంది?
ఫిట్నెస్ టెస్ట్లో వాహనం నుంచి వెలువడే పొగ, ఇంజిన్ పరిస్థితి, బ్రేకులు, సేఫ్టీ ఫీచర్లు వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తారు. వాహనం ఎక్కువ కాలుష్యం చేస్తే లేదా సేఫ్టీ ప్రమాణాలు లేకపోతే ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వరు. ఇటీవల ఈ టెస్ట్ ఫీజులు, రీ-రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు కూడా భారీగా పెరిగాయి. అందువల్ల పాత కారును కొనసాగించడం కంటే స్క్రాప్ చేయడం మంచిదని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.
స్క్రాప్ చేస్తే లాభమా.?
ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వెహికల్ స్క్రాప్ పాలసీ ప్రకారం పాత కారును అధికారిక స్క్రాప్ సెంటర్లో ఇచ్చితే కొన్ని ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. స్క్రాప్ సర్టిఫికెట్ ఆధారంగా కొత్త కారు కొనుగోలు సమయంలో డిస్కౌంట్, ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే పాత కారుకు వచ్చే రిపేర్ ఖర్చులు, మెయింటెనెన్స్ సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కొత్త కార్లలో అదనపు ప్రయోజనాలు
ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి వస్తున్న కొత్త కార్లలో మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు, తక్కువ కాలుష్యం, ఎక్కువ మైలేజ్ లభిస్తున్నాయి. దీని వల్ల దీర్ఘకాలంలో ఇంధన ఖర్చులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం లక్ష్యం కూడా రోడ్లపై కాలుష్యం ఎక్కువ చేసే పాత వాహనాలను తగ్గించడం. అందుకే మీ కారు ఇప్పటికే నిర్ణయించిన వయస్సు దాటితే నిబంధనలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ముందుగానే సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
పాత కారు యజమానులు ఏమి చేయాలి?
మీ కారుకు 15 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయా లేదా ఫిట్నెస్ సమస్యలు వస్తున్నాయా అన్నది ముందుగా చెక్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే ఫిట్నెస్ టెస్ట్ చేయించాలి. టెస్ట్లో ఫెయిల్ అయితే చట్టపరమైన సమస్యలు రాకముందే స్క్రాప్ ప్రక్రియ ప్రారంభించడం ఉత్తమం. లేకపోతే భారీ జరిమానాలు, రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.