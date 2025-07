Image Credit : meta ai

అధికారిక వెబ్ సైట్ www.ibps.in ఓపెన్ చేసి హోంపేజీలో 'CRP Clerks' పై క్లిక్ చేయండి. అక్కడ 'Click Here to Apply Online For CRP-Clerk' పై క్లిక్ చేయగానే అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. దాన్ని ఫిల్ చేసి, ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించి ప్రాసెస్ పూర్తిచేయాలి.

దరఖాస్తు సమయంలో ఎస్సి, ఎస్టి అభ్యర్థులు రూ.175 ఫీజు ఆన్ లైన్ చెల్లించాలి. ఇతర కేటగిరిల అభ్యర్థులు మాత్రం రూ.850 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.