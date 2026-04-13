Rupee vs Dollar : పాకిస్థాన్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి ఎందుకు కింగ్? అసలు కారణాలు ఇవే !
Indian Rupee vs US Dollar: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పలు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న వార్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే పాకిస్థానీ రూపాయి కంటే భారత రూపాయి ఎందుకు కింగ్? ఇరు దేశాల కరెన్సీ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి?
అక్కడ 300.. ఇక్కడ 83 ! భారత రూపాయి పవర్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక దేశం కరెన్సీ విలువ ఆ దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి అద్దం పడుతుంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో ఆ దేశం ఎంతటి ప్రభావం చూపగలదో కరెన్సీ బలం నిర్ణయిస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన కరెన్సీగా అమెరికన్ డాలర్ టాప్ లో కొనసాగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధాన రిజర్వ్ కరెన్సీగా ఉండటమే డాలర్ ఆధిపత్యానికి ప్రధాన కారణం. ఈ నేపథ్యంలో, డాలర్తో పోలిస్తే భారత్, పాకిస్థాన్ కరెన్సీల పరిస్థితి ఎలా ఉందో మీకు తెలుసా?
అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై కరెన్సీ ప్రభావం
ఏ దేశ కరెన్సీ విలువైనా ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి చాలా విషయాలు చెబుతుంది. ఇది కేవలం అంకెలకు సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది ఒక దేశం చేసే విదేశీ వాణిజ్యం, ద్రవ్యోల్బణం, సామాన్య ప్రజల రోజువారీ జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, నిల్వల కోసం అత్యధికంగా ఉపయోగించే కరెన్సీ అమెరికన్ డాలర్. దీనితో పోల్చినప్పుడు భారత రూపాయి, పాకిస్థానీ రూపాయి వేర్వేరు స్థాయిల బలాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.
పాకిస్థాన్ కరెన్సీ సంక్షోభం
పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ గత కొన్నేళ్లుగా తీవ్రమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. పెరుగుతున్న విదేశీ అప్పులు, రాజకీయ అస్థిరత, బలహీనమైన ఎగుమతులు ఆ దేశ కరెన్సీపై విపరీతమైన ఒత్తిడిని పెంచాయి. ప్రస్తుతం ఒక అమెరికన్ డాలర్ విలువ దాదాపు 280 నుండి 300 పాకిస్థానీ రూపాయలకు సమానంగా ఉంది. ఇది చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం. కరెన్సీ బలహీనంగా ఉండటం వల్ల ఇతర దేశాల నుండి వస్తువులను దిగుమతి చేసుకోవడం పాకిస్థాన్కు భారంగా మారుతోంది. దీనివల్ల స్థానిక మార్కెట్లో వస్తువుల ధరలు పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతోంది.
భారత్.. స్థిరమైన రూపాయి
భారత కరెన్సీ కూడా అమెరికన్ డాలర్ కంటే తక్కువ విలువనే కలిగి ఉన్నప్పటికీ, పాకిస్థాన్తో పోలిస్తే ఈ వ్యత్యాసం చాలా తక్కువ. ప్రస్తుతం ఒక అమెరికన్ డాలర్ విలువ సుమారు 90 నుండి 92 భారతీయ రూపాయల మధ్య ఉంది. పాకిస్థాన్ రూపాయి పరిస్థితితో పోలిస్తే భారత రూపాయి చాలా మెరుగైన, బలమైన స్థితిలో ఉందని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. గత దశాబ్ద కాలంలో భారత కరెన్సీ పనితీరు ప్రపంచ మార్కెట్లలో విశ్వసనీయతను సంపాదించుకుంది. కానీ, కొంతమేర రూపాయి పతనం ఆందోళన కలిగిస్తోందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
వ్యత్యాసానికి గల ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
భారత్, పాకిస్థాన్ కరెన్సీల మధ్య ఇంతటి తేడా ఉండటానికి అనేక ఆర్థిక కారణాలు ఉన్నాయి. భారత్ బలమైన పారిశ్రామిక పునాది కలిగిన పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ. బలమైన ఆర్థిక నిర్మాణం ఎప్పుడూ స్థిరమైన కరెన్సీకి అండగా ఉంటుంది. మరో ముఖ్యమైన అంశం విదేశీ పెట్టుబడులు. భారత్ భారీగా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది. దీనివల్ల దేశంలోకి డాలర్ల ప్రవాహం పెరిగి రూపాయికి బలాన్ని ఇస్తోంది.
అలాగే, వాణిజ్య సమతుల్యత కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. భారత్ విస్తృత శ్రేణిలో వస్తువులు, సేవలను ఎగుమతి చేస్తుంది. కానీ పాకిస్థాన్ ఎక్కువగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. ఒక దేశం ఎగుమతుల కంటే దిగుమతులు ఎక్కువగా చేస్తే, ఆ దేశ కరెన్సీపై సహజంగానే ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
అప్పులు, ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం
విదేశీ అప్పులు కూడా కరెన్సీ విలువను నిర్ణయిస్తాయి. పాకిస్థాన్ అంతర్జాతీయ సంస్థలైన వరల్డ్ బ్యాంక్, ఐఎంఎఫ్ (IMF) నుండి భారీగా రుణాలు తీసుకుంది. ఈ రుణాలను డాలర్లలోనే తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల డాలర్లకు డిమాండ్ పెరిగి, స్థానిక కరెన్సీ విలువ పడిపోతోంది. దానికి తోడు పాకిస్థాన్లో ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గుతోంది. భారత్ మాత్రం ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఒక నియంత్రిత పరిధిలో ఉంచగలుగుతోంది. అందుకే భారత రూపాయి తన విలువను కాపాడుకోగలుగుతోంది.
అయితే, రెండు దేశాల కరెన్సీలు డాలర్ కంటే బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, భారత్ తన ఆర్థిక స్థిరత్వంతో రూపాయిని కాపాడుకోగలుగుతోంది. పాకిస్థాన్ మాత్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతోంది.