UPI Charges: పండగ వేళ వ్యాపారులకు ఊరట.. యూపీఐ ఛార్జీల అమలుపై కీలక నిర్ణయం
UPI Charges: పండగల సమయంలో వ్యాపారులపై అదనపు భారం పడకుండా కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూపీఐ చెల్లింపులపై కొత్తగా అమలు చేయాల్సిన మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) ఛార్జీలను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు.
దీపావళి తర్వాతే కొత్త ఛార్జీలు
యూపీఐ లావాదేవీలపై ఎండీఆర్ విధించాలన్న ప్రతిపాదనను అమలు చేసే విషయంలో NPCI కీలక మార్పు చేసింది. పండగల సమయంలో కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో డిజిటల్ చెల్లింపులపై అదనపు ఖర్చులు విధిస్తే వ్యాపారుల నిర్వహణ వ్యయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న యూపీఐ స్టీరింగ్ కమిటీ, సర్వీసెస్ స్టీరింగ్ కమిటీ ఛార్జీల అమలును వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. అక్టోబర్ 15 నుంచి అమలుకావాల్సిన నిబంధనలకు బదులుగా దీపావళి తర్వాత కొత్త తేదీని ప్రకటించనున్నారు. అప్పటివరకు ప్రతిపాదిత కొత్త ఎండీఆర్ ఛార్జీల అమలు నిలిపివేయనున్నారు.
రూ.2,000 దాటిన చెల్లింపులపై 0.4 శాతం రుసుము
ప్రతిపాదిత నిబంధనల ప్రకారం, వ్యాపారులకు వ్యక్తులు చేసే రూ.2,000కు మించిన యూపీఐ చెల్లింపులపై 0.4 శాతం మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ విధించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మొత్తాన్ని చెల్లింపులను ప్రాసెస్ చేసే వ్యవస్థకు సంబంధించిన రుసుముగా వ్యాపారుల నుంచి వసూలు చేయాలనేది ప్రతిపాదన. ఉదాహరణకు, ఒక వినియోగదారుడు వ్యాపారికి యూపీఐ ద్వారా రూ.5,000 చెల్లిస్తే, 0.4 శాతం లెక్కన రూ.20 ఎండీఆర్ అవుతుంది. అదే రూ.10,000 చెల్లింపుపై రూ.40 రుసుము వర్తిస్తుంది. అయితే, ఈ లెక్కలు ప్రతిపాదిత ఛార్జీ రేటు ఆధారంగా మాత్రమే. కొత్త నిబంధనలు ఎప్పుడు, ఏ విధంగా అమలవుతాయనే దానిపై NPCI నుంచి తుది ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
సాధారణ వినియోగదారులకు యూపీఐ చెల్లింపులు ఉచితం
ఎండీఆర్ ఛార్జీల ప్రతిపాదనతో వినియోగదారుల్లోనూ సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ప్రతి యూపీఐ చెల్లింపుపైనా అదనంగా డబ్బులు చెల్లించాలా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. అయితే, ప్రతిపాదిత ఎండీఆర్ అనేది వ్యాపారులకు సంబంధించిన చెల్లింపులపై విధించే రుసుము. సాధారణ వినియోగదారులు యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు పంపడం, వ్యక్తుల మధ్య జరిగే చెల్లింపులు (P2P) ఈ ప్రతిపాదన పరిధిలోకి రావు. అలాగే, రూ.2,000లోపు వ్యక్తి నుంచి వ్యాపారికి జరిగే చెల్లింపులు (P2M) కూడా ప్రతిపాదిత ఎండీఆర్ పరిధిలో ఉండవు. కాబట్టి, ఈ నిర్ణయాన్ని అన్ని యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించినట్లుగా భావించకూడదు. కొత్త నిబంధనల అమలుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అధికారిక ప్రకటన ఆధారంగా తెలుసుకోవాలి.
ఎండీఆర్ను వ్యతిరేకించిన వ్యాపార సంఘాలు
కొత్త ఛార్జీలపై హోల్సేల్, రిటైల్ వ్యాపార సంఘాలతో పాటు ఫిన్టెక్ రంగానికి చెందిన సంస్థలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయి. ఇప్పటికే సరుకుల కొనుగోలు, రవాణా, నిర్వహణ వంటి ఖర్చులను ఎదుర్కొంటున్న వ్యాపారులకు అదనపు రుసుము మరో భారంగా మారుతుందని వారు ఆందోళన చెందారు. ముఖ్యంగా పండగల సమయంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. అలాంటి సమయంలో ఎండీఆర్ అమలైతే వ్యాపారుల లాభాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఈ అదనపు ఖర్చును భర్తీ చేసుకోవడానికి కొందరు వ్యాపారులు వస్తువుల ధరలను పెంచవచ్చనే అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి. అలా జరిగితే చివరకు వినియోగదారులపైనా పరోక్ష భారం పడే ప్రమాదం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వల్లే పండగ సీజన్ ముగిసే వరకు అమలును వాయిదా వేసినట్లు తెలుస్తోంది.
తదుపరి నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ
ఎండీఆర్ ఛార్జీల అమలు వాయిదా పడటంతో వ్యాపారులకు తాత్కాలిక ఊరట లభించినప్పటికీ, ఈ విధానం భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుందనే అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. దీపావళి తర్వాత కొత్త అమలు తేదీని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఎండీఆర్ను జనవరి 2027 వరకు వాయిదా వేయాలనే ప్రతిపాదనపై కూడా చర్చ జరిగినట్లు గతంలో కొన్ని మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే, ఈ తేదీపై తుది నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నిర్ధారణ లేదు. అక్టోబర్ 8న ఈ అంశంపై స్పందించిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ఎండీఆర్కు సంబంధించిన సమస్యను చెల్లింపుల వ్యవస్థలోని సంబంధిత వర్గాలు పరిష్కరించుకోవాలని సూచించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో NPCI తదుపరి ప్రకటనపై వ్యాపారులు, డిజిటల్ చెల్లింపుల సంస్థలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. అప్పటివరకు ప్రతిపాదిత ఛార్జీలకు సంబంధించి అధికారిక మార్గదర్శకాలను గమనించడం అవసరం.