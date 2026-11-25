Gold Silver Price: రెండ్రోజుల తర్వాత మళ్లీ కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Silver Price: 2 రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయాయి. తులం పసిడిపై రూ.3,200కు పైగా తగ్గగా.. కిలో వెండిపై రూ.10 వేల కోత పడింది. పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఈ ధరల తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తోంది.
పసిడి ధరలకు మళ్లీ బ్రేక్
రెండు రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న బంగారం, వెండి ధరలకు ఒక్కసారిగా బ్రేక్ పడింది. మొన్నటి వరకు రేట్లు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన చెందిన కొనుగోలుదారులకు.. నేటి భారీ పతనం ఊరటనిస్తోంది. ఒక్కరోజే తులం బంగారంపై రూ.3,200కు పైగా తగ్గితే.. కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.10 వేల కోత పడింది. అసలు ఈ స్థాయిలో ధరలు ఎందుకు పడిపోయాయి? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం బంగారం, వెండి రేట్లు ఎంత ఉన్నాయో చూద్దాం.
దిగొచ్చిన వెండి, బంగారం
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి భారీగా దిగొచ్చాయి. వరుసగా రెండు రోజుల పాటు పెరుగుదల నమోదు చేసిన పసిడి ధరలు.. బుధవారం ఒక్కసారిగా వెనక్కి తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిణామాలు, పెట్టుబడిదారుల వైఖరి ప్రభావంతో విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. దీంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఆభరణాలు కొనాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ తగ్గుదల కొంత ఊరటనిస్తోంది.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు
ముందుగా హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే.. 24 క్యారెట్ల పసిడి రేటు భారీగా తగ్గింది. 10 గ్రాముల ధర ఏకంగా రూ.3,220 దిగొచ్చి రూ.1,24,580కు చేరింది. అటు ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గింది. 10 గ్రాములపై రూ.2,950 కోత పడటంతో ప్రస్తుతం రూ.1,14,200 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర విషయానికి వస్తే.. 10 గ్రాముల రేటు రూ.2,410 తగ్గి రూ.93,440కు చేరింది. బంగారంతో పాటు వెండి కొనుగోలుదారులకూ ఊరట లభించింది. కిలో వెండి ధర ఒక్కరోజే రూ.10,000 తగ్గింది. దీంతో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి రేటు రూ.1,65,000కు దిగొచ్చింది. ఇటీవల వెండి ధరల్లో చోటుచేసుకున్న భారీ హెచ్చుతగ్గుల నేపథ్యంలో ఈ తగ్గుదల మార్కెట్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.
కొనుగోలుదారులకు మంచి అవకాశమా?
పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో బంగారు ఆభరణాల కొనుగోళ్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో ధరలు ఒక్కసారిగా తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు కలిసొచ్చే అంశం. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుండటంతో బంగారం, వెండి ధరల్లోనూ హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారు తాజా ధరలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.