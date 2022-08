Gold Price: బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగే చాన్స్, తులం పసిడి రూ. 60 వేలు టచ్ చేసే అవకాశం...ఎందుకంటే..?

గత వారం రోజులుగా బంగారం ధర బాగా పెరిగింది. ఈ సమయంలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు పెరిగాయి. MCXలో బంగారం ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ 10 గ్రాములకు రూ.51,864 వద్ద ముగిసింది. అదే సమయంలో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో, ఈ నెలలో, బంగారం స్పాట్ ధర ఔన్స్ 1,800 డాలర్లకు చేరుకుంది.

US CPI డేటా: లైవ్ మింట్ నివేదిక ప్రకారం, రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ కమోడిటీ అండ్ కరెంట్ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సుగంధ సచ్‌దేవా, US కోర్ CPI డేటా రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరల దిశను నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుందని చెప్పారు. CPI డేటా బంగారం ధరలను జూలై గణనీయమైన ప్రభావితం చేస్తుంది. USలో వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం జూన్‌లో 9.1 శాతానికి చేరుకుంది. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గితే, US ఫెడ్ మాత్రమే దాని ద్రవ్య విధానాన్ని మృదువుగా చేస్తుంది.