- Home
- Business
- Saving Scheme: రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడిపై రూ. 64 వేల వడ్డీ.. ఈ సంక్షోభ సమయంలో ఇదే సరైన ఆప్షన్
Saving Scheme: రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడిపై రూ. 64 వేల వడ్డీ.. ఈ సంక్షోభ సమయంలో ఇదే సరైన ఆప్షన్
Saving Scheme: స్టాక్ మార్కెట్లో ఇటీవల భారీ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. మార్కెట్ పతనంతో పెట్టుబడిదారులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో రిస్క్ లేకుండా గ్యారంటీ రాబడి కోరుకునే వారికి భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (SBI) మంచి అవకాశం అందిస్తోంది.
ఎస్బీఐ ఎఫ్డీలకు పెరుగుతోన్న ఆదరణ
షేర్ మార్కెట్లో లాభాలు ఎంత వేగంగా వస్తాయో, నష్టాలు కూడా అంతే వేగంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో SBI అందిస్తున్న ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పథకాలు మళ్లీ ఆకర్షణగా మారాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంక్ అయిన SBIలో పెట్టుబడి పెడితే భద్రతతో పాటు గ్యారంటీ రిటర్న్స్ కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లకు బ్యాంక్ అదనపు వడ్డీ ప్రయోజనాలు అందిస్తోంది.
7 రోజుల నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు FD అవకాశం
ఎస్బీఐలో కనీసం 7 రోజుల నుంచి గరిష్ఠంగా 10 సంవత్సరాల వరకు FD ఖాతా తెరవొచ్చు. డిపాజిట్ కాలవ్యవధిని బట్టి బ్యాంక్ 3.05 శాతం నుంచి 7.15 శాతం వరకు వడ్డీ అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల కాలపరిమితి ఉన్న FDలపై సాధారణ ఖాతాదారులకు 6.05 శాతం వరకు వడ్డీ లభిస్తోంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.05 శాతం, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.15 శాతం వరకు వడ్డీ అందిస్తున్నారు.
సాధారణ ఖాతాదారులకు ఎంత లాభం?
ఒక సాధారణ పెట్టుబడిదారు SBIలో 7 సంవత్సరాల కాలానికి రూ.1 లక్ష FD చేస్తే, మెచ్యూరిటీ పూర్తయ్యే సమయానికి మొత్తం రూ.1,52,246 పొందుతారు. ఇందులో అసలు పెట్టుబడి రూ.1 లక్ష కాగా, వడ్డీ రూపంలో మాత్రమే రూ.52,246 లభిస్తుంది. రిస్క్ లేకుండా స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా భావిస్తున్నారు.
సీనియర్, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు భారీ ప్రయోజనం
సీనియర్ సిటిజన్లు అదే రూ.1 లక్షను 7 సంవత్సరాల FDలో పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీ సమయానికి మొత్తం రూ.1,63,101 లభిస్తుంది. ఇందులో వడ్డీ రూపంలో రూ.63,101 వస్తుంది. అలాగే సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్లకు ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనం లభిస్తోంది. వారికి మెచ్యూరిటీ పూర్తయ్యే సరికి మొత్తం రూ.1,64,227 అందుతుంది. అంటే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ.64,227 ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
రిస్క్ లేకుండా సురక్షిత పెట్టుబడి
మార్కెట్లో అనిశ్చిత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న సమయంలో బ్యాంక్ FDలు మళ్లీ సురక్షిత పెట్టుబడిగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, వృద్ధులు, రిస్క్ తీసుకోలేని పెట్టుబడిదారులు FDలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. షేర్ మార్కెట్లో నష్టాల భయం లేకుండా స్థిరమైన వడ్డీతో డబ్బు పెంచుకోవాలనుకునే వారికి SBI FD స్కీమ్ మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపిస్తోంది.