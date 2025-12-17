Salary Hike 2026: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. వచ్చే ఏడాది జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయంటే?
Salary Hike 2026: వచ్చే ఏడాది భారతీయ ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల వేతనాలు సగటున 9 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని మెర్సర్ రిపోర్టు వెల్లడించింది. కంపెనీలు ఇకపై పనితీరు, నైపుణ్యాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నాయంటూ పలు ఆసక్తికర విషయాలు ప్రస్తావించింది.
Salary Hike 2026: వచ్చే ఏడాది మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?
ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. భారతదేశంలోని ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు రాబోయే 2026 సంవత్సరం ఆశాజనకంగా ఉండబోతోంది. వచ్చే ఏడాది ఉద్యోగుల వేతనాల్లో సగటున 9 శాతం పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సంస్థ 'మెర్సర్' (Mercer) తన తాజా రిపోర్టులో వెల్లడించింది.
'టోటల్ రెమ్యూనరేషన్ సర్వే 2026' పేరుతో విడుదల చేసిన ఈ రిపోర్టులో కంపెనీలు కేవలం సాధారణ జీతాల పెంపుపైనే కాకుండా, ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలు, పనితీరు, బోనస్ల వంటి అంశాలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. మారుతున్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఉద్యోగ మార్కెట్ పోటీకి అనుగుణంగా కంపెనీలు తమ వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నాయి.
Salary Hike: మారుతున్న కంపెనీల వేతన వ్యూహాలు
మెర్సర్ నిర్వహించిన ఈ సర్వేలో 1,500 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలు, 8,000 కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగ రకాల డేటాను విశ్లేషించారు. ఈ రిపోర్టు ప్రకారం, భారతీయ యజమానులు అందరికీ ఒకే రకమైన వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లు ఇచ్చే పద్ధతి నుండి మెల్లగా దూరమవుతున్నారు. దీనికి బదులుగా, ఫలితాల ఆధారిత రివార్డ్ నిర్మాణాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
వేతన పెంపు నిర్ణయాలలో ఉద్యోగి వ్యక్తిగత పనితీరు, ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం, ఉద్యోగ మార్కెట్లో కంపెనీ పోటీ పరిస్థితి వంటి అంశాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని రిపోర్టు స్పష్టం చేసింది. మెర్సర్ ఇండియా రివార్డ్స్ కన్సల్టింగ్ లీడర్ మాలతి కె.ఎస్. మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలోని చాలా సంస్థలు ఖర్చుల ఒత్తిడిని, ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను అట్టిపెట్టుకోవడాన్ని సమతుల్యం చేసుకుంటూనే వేతన పెంపును ప్లాన్ చేస్తున్నాయని తెలిపారు.
Salary Hike: నైపుణ్యాలు, బోనస్లకే పెద్దపీట
కంపెనీలు ఇప్పుడు స్వల్పకాలిక ప్రోత్సాహకాలపై, అంటే పనితీరుతో ముడిపడి ఉన్న బోనస్లపై ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తున్నాయి. కేవలం బేస్ శాలరీ పెంచడం కాకుండా, ఉద్యోగుల ఉత్పాదకత, వ్యాపార ప్రాధాన్యం తో ముడిపడి ఉన్న పరిహారాన్ని అందించడానికి కంపెనీలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి.
మారుతున్న వ్యాపార అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగుల సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి 'స్కిల్స్-బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్కిటెక్చర్' పై ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. అరుదైన, అవసరమైన నైపుణ్యాలు ఉన్న ఉద్యోగులకు మెరుగైన గుర్తింపు, అధిక ప్యాకేజీలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు కేవలం డబ్బు మాత్రమే కాకుండా, కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లడానికి, మెరుగైన పని అనుభవాన్ని అందించడానికి కంపెనీలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
Salary Hike : ఏ రంగానికి ఎంత వేతనం పెంపు ఉండొచ్చు?
మెర్సర్ రిపోర్టు ప్రకారం, 2026లో కొన్ని నిర్దిష్ట రంగాలలో వేతనాల పెంపు భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ, హై-టెక్ (ప్రొడక్ట్, కన్సల్టింగ్) రంగాలు టాప్ లో ఉండనున్నాయి. ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలో అత్యధికంగా 9.5 శాతం వేతన పెంపును అంచనా వేస్తున్నారు. హై-టెక్ రంగంలో ఉద్యోగులకు 9.3 శాతం వరకు జీతాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఐటీ, ఐటీఈఎస్ (ITES), గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్ (GCCs) వినూత్న ప్రయోజనాలు, ప్రగతిశీల ఉద్యోగి విధానాలను అందించడంలో ముందంజలో ఉన్నాయి. ఇవి ఉద్యోగుల శ్రేయస్సు, భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గ ప్రతిభపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాయి.
Salary Hike : డిజిటల్ మార్పులు, ఏఐ ప్రభావం
డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఏఐ అడాప్ట్, ప్రత్యేక నైపుణ్యాల కొరత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కంపెనీలు తమ రివార్డ్ వ్యూహాలను మార్చుకుంటున్నాయి. చురుకుదనం, పారదర్శకత, ఉద్యోగుల రెసిలియెన్స్ను ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ వ్యూహాలు రూపొందిస్తున్నాయి.
ఈ మార్పులు భారతీయ సంస్థలకు ఉద్యోగుల ఎంగేజ్మెంట్ను బలోపేతం చేయడానికి, మరింత సమ్మిళిత కార్యాలయాన్ని రూపొందించడానికి గొప్ప అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయని మాలతి కె.ఎస్. అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా డిజిటల్, ఏఐ సంబంధిత నైపుణ్యాలు కలిగిన వారికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు, వారికి చెల్లించే వేతనాల్లో కూడా గణనీయమైన వృద్ధి కనిపిస్తోంది.
Salary Hike: కొత్త లేబర్ కోడ్లు, భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఇదే
కొత్తగా ఆమోదించిన లేబర్ కోడ్ల అమలు కూడా కంపెనీల పరిహార ప్రణాళికను ప్రభావితం చేస్తోందని మెర్సర్ పేర్కొంది. కఠినమైన సామాజిక భద్రతా కవరేజ్, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిబంధనలు యజమాని వ్యయ నిర్మాణాలను మారుస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న ఖర్చులను నిర్వహించడానికి, కొన్ని సంస్థలు ఇంక్రిమెంట్లకు అర్హులైన ఉద్యోగుల నిష్పత్తిని పునఃపరిశీలిస్తున్నాయి.
అదే సమయంలో అధిక పనితీరు కనబరిచే వారికి లక్ష్యంగా చేసుకుని రివార్డులు ఇస్తున్నాయి. మెర్సర్ కెరీర్ బిజినెస్ లీడర్ మాన్సీ సింఘాల్ మాట్లాడుతూ, "నాయకులు తమ ఎంపికలను సమీక్షించుకోవడానికి, అధిక-పనితీరు గల సంస్కృతిని నిర్మించడానికి ఇది సరైన సమయం" అని అన్నారు. సాధికారత, జవాబుదారీతనాన్ని ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించడం చాలా కీలకమని సూచించారు.