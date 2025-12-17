Year End Sale : ఐఫోన్, మ్యాక్బుక్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు.. విజయ్ సేల్స్ బంపర్ ఆఫర్లు!
Year End Sale 2025: విజయ్ సేల్స్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ 2025లో స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్పై భారీ తగ్గింపులను అందిస్తోంది. ఐఫోన్ 13 కేవలం రూ. 39,990కే అందిస్తుండగా, స్మార్ట్ టీవీలు రూ. 10,590 నుండి లభిస్తున్నాయి.
2025 సంవత్సరం ముగియడానికి ఇక కొద్ది రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ రీటైల్ చైన్ 'విజయ్ సేల్స్' (Vijay Sales) వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్ అందించింది. ఈ ఏడాదికి సంబంధించి తన చివరి సేల్ అయిన 'ఇయర్ ఎండ్ సేల్ 2025'ను సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
డిసెంబర్ 13వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ ప్రత్యేక సేల్లో ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లపై భారీ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. స్మార్ట్ఫోన్లు, టెలివిజన్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ల్యాప్టాప్లు వంటి అనేక రకాల ఉత్పత్తులపై వినియోగదారులు బంపర్ డిస్కౌంట్లను పొందవచ్చు. టెక్నాలజీ ప్రియులు, గృహోపకరణాలను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లతో పాటు అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లు
విజయ్ సేల్స్ ప్రకటించిన ఈ ఇయర్ ఎండ్ సేల్లో కేవలం ధరల తగ్గింపు మాత్రమే కాకుండా, ఆకర్షణీయమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్మార్ట్ఫోన్లు, టీవీలు, వాషింగ్ మెషీన్లు, ల్యాప్టాప్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపై సంస్థ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. దీనికి అదనంగా, ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఐసీఐసీఐ (ICICI) బ్యాంక్, ఐడిఎఫ్సి (IDFC) ఫస్ట్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ (SBI) కార్డుదారులకు ఈ సేల్లో ప్రత్యేక ఆఫర్లు వర్తిస్తాయి. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ ఆఫర్ రెండూ కలిపి వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన వస్తువులను అత్యంత తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
ఐఫోన్, యాపిల్ ఉత్పత్తులపై బంపర్ డీల్స్
యాపిల్ ఉత్పత్తుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ సేల్ ఒక వరం లాంటిది. విజయ్ సేల్స్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్లో ఐఫోన్ (iPhone), ఇతర యాపిల్ ఉత్పత్తులపై భారీ తగ్గింపులు అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ధరల ప్రకారం, ఐఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 39,990 నుంచి మొదలవుతోంది.
ఈ ఆకర్షణీయమైన ధరలో వినియోగదారులు ఐఫోన్ 13 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి, ఈ ధరలో ఐఫోన్ 13 లభించడం ఒక గొప్ప డీల్గా చెప్పవచ్చు. యాపిల్ బ్రాండ్ పై మక్కువ ఉన్నవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
ఆపిల్ మ్యాక్బుక్, ఐపాడ్ ల పై కూడా భారీ తగ్గింపులు
ఐఫోన్తో పాటు, యాపిల్ కంపెనీకి చెందిన ఇతర పాపులర్ గాడ్జెట్లపై కూడా విజయ్ సేల్స్ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ సేల్లో ఐపాడ్ (iPad) ప్రారంభ ధర రూ. 30,500గా ఉంది. విద్యార్థులు, ప్రొఫెషనల్స్ ఎంతగానో ఇష్టపడే మ్యాక్బుక్ (MacBook) పై కూడా ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
మ్యాక్బుక్ ప్రారంభ ధర రూ. 72,490గా ఉంది. పైన పేర్కొన్న బ్యాంక్ ఆఫర్లు (ICICI, IDFC First, SBI) ఈ ఉత్పత్తుల కొనుగోలుపై కూడా వర్తిస్తాయి. ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ లేదా ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ కలుపుకుని, వినియోగదారులు ఈ ప్రీమియం ల్యాప్టాప్లు, టాబ్లెట్లను సరసమైన ధరలకే పొందవచ్చు.
బడ్జెట్ ధరలో స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు
ప్రీమియం ఉత్పత్తులే కాకుండా, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే బడ్జెట్ శ్రేణి ఉత్పత్తులపై కూడా విజయ్ సేల్స్ ఆఫర్లు అందిస్తోంది. ఈ ఇయర్ ఎండ్ సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లు కేవలం రూ. 6,499 ప్రారంభ ధర నుండే లభిస్తున్నాయి. కొత్త ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
అలాగే, ల్యాప్టాప్లు, టాబ్లెట్లపై కూడా మంచి తగ్గింపులు ఉన్నాయి. విజయ్ సేల్స్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ల్యాప్టాప్ల ప్రారంభ ధర రూ. 25,990గా ఉంది. విద్యావసరాలు లేదా ఆఫీసు వర్క్ కోసం బడ్జెట్ ల్యాప్టాప్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఈ ధరలో ల్యాప్టాప్ లభించడం కలిసివచ్చే అంశం. టాబ్లెట్ పీసీల విషయానికి వస్తే, వీటి ప్రారంభ ధర రూ. 10,999గా ఉంది.
స్మార్ట్ టీవీలు, వాషింగ్ మెషీన్లు పై కూడా ఆఫర్లు
ఇంటి అవసరాల కోసం ఎలక్ట్రానిక్స్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఈ సేల్లో అనేక ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. స్మార్ట్ ఎల్ఈడీ టీవీ (Smart LED TV) లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఈ సేల్లో స్మార్ట్ టీవీల ధర రూ. 10,590 నుండి ప్రారంభమవుతోంది. అలాగే వాషింగ్ మెషీన్లపై కూడా డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎంటర్టైన్మెంట్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే సౌండ్బార్ల రేంజ్ రూ. 1,699 నుండి మొదలవుతోంది. మొత్తంగా, 2025 సంవత్సరం చివరలో వచ్చిన ఈ సేల్, వినియోగదారులకు అన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను తక్కువ ధరలో కొనుగోలు చేయడానికి ఒక ప్లాట్ ఫామ్. డిసెంబర్ 13న మొదలైన ఈ సేల్ ముగిసేలోపు వినియోగదారులు తమకు కావాల్సిన ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.