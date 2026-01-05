Gold Silver Price : బంగారం, వెండి పరుగులు ఎటువైపు? అమెరికా దెబ్బకు చుక్కలేనా !
Gold Silver Price : వెనిజులాపై అమెరికా దాడితో 2026 ఆరంభంలోనే బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల నడుమ ఈ ఏడాది గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు మరింత పెరుగుతాయా? నిపుణుల ఏం చెబుతున్నారు?
వెనిజులా సంక్షోభం: ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు!
2026 సంవత్సరం ఆరంభంలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు సరికొత్త రికార్డులు సాధిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వెనిజులాపై అమెరికా సైనిక చర్యలు చేపట్టడంతో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఈ పరిణామం పెట్టుబడిదారులను సురక్షితమైన ఆస్తుల వైపు మళ్లించేలా చేస్తోంది. తాజా మార్కెట్ డేటా, విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం.. 2026లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో, వెనిజులా సంక్షోభం వీటిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బంగారం, వెండి : ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరలు
2025లో బలమైన పనితీరు కనబరిచిన బులియన్ మార్కెట్, 2026లోనూ అదే జోరును కొనసాగిస్తోంది. గ్లోబల్ డిమాండ్, భౌగోళిక పరిస్థితులు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ స్పాట్ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సు కు సుమారు $4,300 నుండి $4,350 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది. అలాగే, వెండి ధర ఔన్సుకు $75 సమీపంలో కొనసాగుతోంది.
భారతీయ మార్కెట్ (MCX సగటు అంచనా) లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,37,000 వద్ద ఉంది. ఇక వెండి ధర కిలోకు దాదాపు రూ. 2,44,000 పలుకుతోంది. గత కొన్నేళ్లుగా డిమాండ్, మాక్రో ఎకనామిక్ పోకడల కారణంగా ధరలు భారీగా పెరిగినట్లు ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
బంగారం, వెండి ధరల పై వెనిజులాపై అమెరికా దాడి ప్రభావం
అమెరికా, వెనిజులా మధ్య తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలు విలువైన లోహాల మార్కెట్లో హై వొలటాలిటీ క్యాటలిస్ట్ గా మారాయి. వెనిజులాలో అమెరికా చర్యల తర్వాత, ఇన్వెస్టర్లలో భయం పెరిగింది. దీంతో సేఫ్ హెవెన్ డిమాండ్ పెరిగి, జనవరి ఆరంభంలోనే బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పుంజుకున్నాయి.
ముఖ్యంగా వెండి ధరల్లో అనూహ్య పెరుగుదల కనిపించింది. అమెరికా చర్య తర్వాత మార్కెట్లు భారీ పెరుగుదలతో ప్రారంభమైనట్లు అనలిస్టులు పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ వాణిజ్యం, ఆయిల్ మార్కెట్లపై అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు చూడటం సహజం.
కొంతమంది నిపుణుల ప్రకారం, ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, వెనిజులా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచ కమోడిటీ ధరలను శాశ్వతంగా శాసించేంత పెద్దది కాదు. కాబట్టి, ప్రత్యక్ష సరఫరా సమస్యల కంటే.. ఇన్వెస్టర్ల మానసిక స్థితి, రిస్క్ ప్రీమియం మాత్రమే ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
బంగారం, వెండి : 2026 ధరల అంచనాలు
బంగారం: అనేక మంది విశ్లేషకులు 2026లో బంగారం ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు గమనిస్తే.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం, కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, తక్కువ రియల్ యీల్డ్స్, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
ఈ ఏడాది చివరి నాటికి బంగారం ధర ఔన్సుకు $4,500 నుండి $5,000 వరకు చేరవచ్చని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. అంటే భారత్ లో తులం (10 గ్రాములు) బంగారం ధర సుమారుగా రూ. 1,43,000 నుండి రూ. 1,60,000 మధ్యలో ఉండే అవకాశం ఉంది.
వెండి: వెండి అటు సేఫ్ హెవెన్ గానూ, ఇటు పారిశ్రామిక లోహంగానూ డిమాండ్ కలిగి ఉంది. దీర్ఘకాలిక అంచనాల ప్రకారం వెండి ధర ఔన్సుకు $78–$80 దాటి, $100 మార్కును కూడా పరీక్షించే అవకాశం ఉంది. అంటే భారతదేశంలో కిలో వెండి ధర సుమారు రూ. 2,55,000 నుండి రూ. 2,65,000 వరకు చేరవచ్చు. అయితే, బంగారంతో పోలిస్తే వెండిలో అనిశ్చితి ఎక్కువగా ఉంటుందని గమనించాలి.
రిస్క్ అంశాలు: ఒకవేళ కమోడిటీ ఇండెక్స్ రీబ్యాలెన్సింగ్ కారణంగా అమ్మకాల ఒత్తిడి వస్తే స్వల్పకాలికంగా ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లలో అనూహ్య మార్పులు వస్తే బులియన్ ఆకర్షణ తగ్గుతుంది.
బంగారం, వెండి : రాబోయే నెలల్లో ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
మార్కెట్ ప్రస్తుత సరళిని బట్టి ధరలు పెరగడానికి, తగ్గడానికి గల కారణాలను పరిశీలిస్తే..
ధరలు పెరిగేందుకు గల కారణాలు :
• వెనిజులా వంటి భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు సేఫ్ హెవెన్ పెట్టుబడులను పెంచుతాయి.
• సెంట్రల్ బ్యాంకులు నిరంతరం బంగారం నిల్వలను పెంచుకోవడం.
• వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాల వల్ల బులియన్ పెట్టుబడులపై ఆసక్తి పెరగడం.
ధరలు తగ్గేందుకు లేదా స్థిరంగా ఉండేందుకు కారణాలు :
• కమోడిటీ ఇండెక్స్ రీబ్యాలెన్సింగ్ వల్ల వెండిపై తాత్కాలిక ఒత్తిడి.
• ఒకవేళ భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు త్వరగా సద్దుమణిగితే, పెరిగిన ధరలు దిగిరావచ్చు.
• అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం లేదా ఇతర రిస్క్ అసెట్స్ బలపడటం.
మొత్తంగా చూస్తే, రాబోయే నెలల్లో మార్కెట్ సాఫీగా సాగకపోవచ్చు. భారీ ఒడిదుడుకులతో కూడిన పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉంది.