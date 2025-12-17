Top 10 Companies : ఇండియాలో టాప్ 10 కంపెనీలు ఇవే... మార్కెట్ క్యాప్లో కింగ్ ఎవరు?
Top 10 Most Valuable Companies : భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అత్యధిక మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కలిగిన టాప్ 10 కంపెనీల జాబితాలో తోపు కంపెనీలు ఉన్నాయి. రిలయన్స్ నుండి ఎల్ఐసీ వరకు ఏ కంపెనీ ఏ స్థానంలో ఉందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను శాసిస్తున్న దిగ్గజ కంపెనీలు ఇవే
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది దేశ ఆర్థిక స్థితిగతులకు అద్దం పడుతుంది. ఇక్కడ లిస్ట్ అయిన దిగ్గజ కంపెనీలు కేవలం వ్యాపార సంస్థలు మాత్రమే కాదు, దేశ ఆర్థిక శక్తికి, పెట్టుబడిదారులు వాటిపై ఉంచిన అపారమైన నమ్మకానికి ప్రతీకలు.
బ్యాంకింగ్, ఎనర్జీ, టెలికాం, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐటీ), ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వంటి కీలక రంగాలకు చెందిన కంపెనీలు తమ పనితీరుతో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా టాప్ 10 జాబితాలో తమకంటూ ఒక బలమైన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకున్నాయి. దేశంలోని అత్యంత విలువైన పది కంపెనీల వివరాలు, వాటి మార్కెట్ స్థితిగతులను గమనిస్తే..
1. అగ్రస్థానంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆధిపత్యం
ముకేష్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (Reliance Industries) మరోసారి భారతదేశపు అత్యంత విలువైన కంపెనీగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. మార్కెట్లో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ, రిలయన్స్ తన అగ్రస్థానాన్ని కాపాడుకుంటూనే ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆ కంపెనీ వైవిధ్యభరితమైన వ్యాపార నమూనా.
ఎనర్జీ, పెట్రోకెమికల్స్ వంటి సంప్రదాయ వ్యాపారాలతో పాటు, జియో టెలికాం, రిలయన్స్ రీటైల్ వంటి ఆధునిక వ్యాపారాలు కంపెనీని మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల నుండి కాపాడటమే కాకుండా, టాప్ లో ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
2. బ్యాంకింగ్ రంగంలో దిగ్గజాలు.. హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ
బ్యాంకింగ్ రంగం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ జాబితాలో రెండవ స్థానంలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ (HDFC Bank) నిలిచింది. ఇది దేశంలోనే అత్యంత పెద్ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్. దీనికి ఉన్న బలమైన డిపాజిట్ బేస్, దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న విశాలమైన కస్టమర్ నెట్వర్క్ దీని మార్కెట్ విలువకు స్థిరమైన సపోర్టును అందిస్తున్నాయి.
మరోవైపు, ఐదవ స్థానంలో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank) నిలిచింది. ఇది అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించడం, బలమైన లోన్ గ్రోత్ (రుణ వృద్ధి) దీని వాల్యుయేషన్ను పెంచడంలో సహాయపడుతున్నాయి.
3. టెలికాం, ఐటీ రంగాల హవా
మూడవ స్థానంలో టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్టెల్ (Bharti Airtel) నిలిచింది. టెలికాం సెక్టార్లో ఎయిర్టెల్ తన పట్టును మరింత బిగించింది. ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా 5G సేవల విస్తరణ, ఎంటర్ప్రైజ్ బిజినెస్లో వస్తున్న వృద్ధి ఈ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి.
ఐటీ రంగం విషయానికి వస్తే, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) నాలుగవ స్థానంలో నిలిచి, ఐటీ సెక్టార్లో అతిపెద్ద కంపెనీగా కొనసాగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ (Digital Transformation) కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్, అంతర్జాతీయంగా టిసిఎస్కు ఉన్న బలమైన ఉనికి దీనికి కలిసొచ్చే అంశాలు.
అలాగే, ఏడవ స్థానంలో ఇన్ఫోసిస్ (Infosys) నిలిచింది. ఐటీ సేవలలో రెండవ పెద్ద పేరుగా ఉన్న ఇన్ఫోసిస్, ఇటీవల ప్రకటించిన త్రైమాసిక ఫలితాలు, ఆఫ్షోర్ బిజినెస్లో ఉన్న పటిష్టత కారణంగా లాభపడింది.
4. ప్రభుత్వ రంగ, ఆర్థిక సేవల సంస్థలు
ఆరవ స్థానంలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా అతిపెద్ద బ్రాంచ్ నెట్వర్క్ కలిగి ఉన్న ఎస్బిఐ, కోట్లాది మంది వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తోంది. ఈ విస్తృతమైన నెట్వర్క్ కారణంగానే మార్కెట్లో దీని స్థితి ఎంతో పటిష్టంగా ఉంది.
ఎనిమిదవ స్థానంలో బజాజ్ ఫైనాన్స్ (Bajaj Finance) నిలిచింది. ఇది నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (NBFC) సెక్టార్లో లీడర్గా ఉంది. డిజిటల్ లెండింగ్, కన్స్యూమర్ ఫైనాన్స్ రంగాలలో దీని పట్టు రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంది, ఇది కంపెనీ వృద్ధికి దోహదపడుతోంది.
5. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎల్ఐసీ ప్రస్తుత స్థితి ఏంటి?
తొమ్మిదవ స్థానంలో లార్సెన్ అండ్ టుబ్రో (L&T) ఉంది. దీనిని భారతదేశ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులకు వెన్నెముకగా పరిగణిస్తారు. దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిఫెన్స్ (రక్షణ) రంగాలలో పెరుగుతున్న పెట్టుబడుల నుండి ఈ కంపెనీ భారీగా లబ్ధి పొందుతోంది.
చివరగా, పదవ స్థానంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) ఉంది. అయితే, షేర్ మార్కెట్లో నెలకొన్న బలహీనత కారణంగా ఎల్ఐసీ మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 1,201.75 కోట్లు తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ. 5,48,820.05 కోట్లకు చేరుకుంది.
టాప్ కంపెనీల లిస్టు ఇదే
- రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (Reliance Industries)
- హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ (HDFC Bank)
- భారతీ ఎయిర్టెల్ (Bharti Airtel)
- టిసిఎస్ (TCS - Tata Consultancy Services)
- ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank)
- ఎస్బిఐ (SBI - State Bank of India)
- ఇన్ఫోసిస్ (Infosys)
- బజాజ్ ఫైనాన్స్ (Bajaj Finance)
- లార్సెన్ అండ్ టుబ్రో (L&T)
- ఎల్ఐసీ (LIC - Life Insurance Corporation of India)
గమనిక: ఈ జాబితా తాజా మార్కెట్ పరిస్థితులు, మదింపు విధానాలపై ఆధారపడి మారుతుంటుంది.