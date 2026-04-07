Hydrogen Cooktop : గ్యాస్ సిలిండర్లతో పనిలేదు.. ఇక నీటితోనే వంట !
Hydrogen Cooktop : ఎల్పీజీ సిలిండర్లు, పైపులైన్లతో పనిలేకుండా కేవలం నీటితో వంట చేసుకునేలా గ్రీన్ వైజ్ సంస్థ హైడ్రోజన్ కుక్టాప్ను ఆవిష్కరించింది. దీని పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ప్రస్తుతం వంట గ్యాస్ ధరలు సామాన్యుడికి గుదిబండలా మారుతున్నాయి. మరోవైపు యుద్ధాలు, అంతర్జాతీయ పరిణామాల వల్ల ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయాలు కలుగుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో భారతీయ స్టార్టప్ 'గ్రీన్ వైజ్ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్' ఒక అద్భుతమైన ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చింది. అదే హైడ్రోజన్ ఆధారిత కుక్టాప్. సిలిండర్లు, గ్యాస్ పైప్లైన్లతో సంబంధం లేకుండా కేవలం నీటిని ఇంధనంగా మార్చి వంట చేసుకునే వెసులుబాటును ఇది కల్పిస్తోంది.
PEM టెక్నాలజీ.. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ హైడ్రోజన్ స్టవ్ వెనుక ఉన్న సాంకేతికత అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఇందులో ప్రోటాన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మెంబ్రేన్ (PEM) ఎలక్ట్రోలైజర్ అనే పరికరాన్ని అమర్చారు. మనం స్టవ్ నాబ్ తిప్పిన వెంటనే, అది నీటి అణువులను హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్గా విడగొడుతుంది. ఇలా విడుదలైన హైడ్రోజన్ వంటకు ఇంధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల గ్యాస్ను నిల్వ ఉంచాల్సిన అవసరం ఉండదు, అలాగే, పేలుళ్ల ప్రమాదం కూడా తప్పుతుంది.
పర్యావరణానికి మేలు.. ఇంట్లో స్వచ్ఛమైన గాలి
సాధారణ ఎల్పీజీ వాడినప్పుడు కార్బన్ ఉద్గారాలు విడుదలవుతాయి. కానీ ఈ హైడ్రోజన్ స్టవ్ వాడితే బై ప్రోడక్ట్ గా కేవలం నీటి ఆవిరి మాత్రమే వస్తుంది. అంతేకాకుండా, నీటి నుంచి విడిపోయిన స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ గదిలోకి విడుదలవుతుంది. అంటే మీరు వంట చేస్తున్నప్పుడు మీ కిచెన్లోని గాలి మరింత శుద్ధి అవుతుందన్నమాట. ఇది ఒక రకంగా కిచెన్ లోపల ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్లా పనిచేస్తుంది.
కేవలం 100ml నీరు.. 6 గంటల వంట
గ్రీన్ వైజ్ వ్యవస్థాపకులు సంజీవ్ చౌదరి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్టవ్ పనిచేయడానికి కేవలం 100 మిల్లీలీటర్ల డిస్టిల్డ్ వాటర్ లేదా ఆర్వో వాటర్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ కొద్దిపాటి నీటితో, సుమారు 1 కిలోవాట్ విద్యుత్తో ఏకధాటిగా 6 గంటల పాటు వంట చేసుకోవచ్చు. సాధారణ ఇండక్షన్ స్టవ్లతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ విద్యుత్తును ఖర్చు చేస్తుంది. సాధారణ ఇండక్షన్ స్టవ్ 6 గంటల వినియోగానికి 9 నుంచి 12 యూనిట్ల విద్యుత్ తీసుకుంటే, ఇది కేవలం 1 యూనిట్ తోనే అదే పనిని పూర్తి చేస్తుంది.
సోలార్తో అనుసంధానం.. రూపాయి ఖర్చు లేని వంట
ఈ వ్యవస్థను మీ ఇంటి పైన ఉన్న సోలార్ రూఫ్ టాప్ ప్యానెల్స్కు అనుసంధానించవచ్చు. దీనివల్ల గ్రిడ్ విద్యుత్ అవసరం లేకుండానే పూర్తిగా ఉచితంగా వంట చేసుకోవచ్చు. ఇది భవిష్యత్తులో గృహ వినియోగదారులకే కాకుండా హోటళ్లు, కమర్షియల్ కిచెన్లకు కూడా ఒక గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి సింగిల్ బర్నర్, డబుల్ బర్నర్ వేరియంట్లలో ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
హైడ్రోజన్ కుక్టాప్ ధర ఎంత?
సాంకేతికత కొత్తది కావడంతో ప్రారంభంలో దీని ధర కాస్త ఎక్కువగా ఉంది.
• సింగిల్ బర్నర్ హైడ్రోజన్ స్టవ్: రూ. 1,05,000 + GST
• డబుల్ బర్నర్ హైడ్రోజన్ స్టవ్: రూ. 1,50,000 + GST
ప్రస్తుతానికి ధర భారంగా అనిపించినా, దీర్ఘకాలంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ఖర్చును, పెట్రోలియం దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని ఇది గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.