మీకో గుడ్ న్యూస్.. సర్కార్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. ఇకపై సగానికే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు !
Cheap Health Insurance: భారత ప్రభుత్వం ఐఆర్డీఏఐ ద్వారా Bima సుగం పోర్టల్ను తీసుకువస్తోంది. దీనివల్ల ఏజెంట్ కమీషన్లు లేకుండా నేరుగా తక్కువ ధరకే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పాలసీదారులకు పండగే! జూన్ నుంచి భారీగా తగ్గనున్న ధరలు
మధ్యతరగతి ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (IRDAI) ఒక గుడ్ న్యూస్ ను అందించాయి. పెరుగుతున్న ఖర్చుల నేపథ్యంలో సామాన్యులకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అందుబాటులో ఉండాలనే లక్ష్యంతో 'Bimaసుగం' అనే సరికొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్ అందుబాటులోకి వస్తే, పాలసీదారులు ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు, అలాగే మధ్యవర్తులకు ఇచ్చే భారీ కమీషన్లు కూడా తప్పుతాయి. ఫలితంగా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి.
Bima సుగం అంటే ఏమిటి?
Bima సుగం అనేది ఇన్సూరెన్స్ రంగానికి సంబంధించి ఒకే చోట అన్ని సేవలు లభించే 'వన్-స్టాప్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్'. ఇక్కడ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి అన్ని రకాల పాలసీలను ఒకే దగ్గర పోల్చి చూసుకోవచ్చు. సాధారణంగా మనం పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు ఏజెంట్లపై ఆధారపడుతుంటాం. కానీ ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఎలాంటి మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల నుంచే పాలసీలు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది ఒక ఈ-కామర్స్ సైట్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ మీరు పాలసీని ఎంచుకోవడం, ప్రీమియం చెల్లించడం, పాలసీని రెన్యూవల్ చేసుకోవడం, క్లెయిమ్ చేసుకోవడం వంటివన్నీ ఒకే చోట పూర్తి చేయవచ్చు.
0 కమీషన్ ఇన్సూరెన్స్ ఎప్పటి నుంచి?
ప్రభుత్వం ఈ ప్లాట్ఫామ్ను దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. IRDAI సమాచారం ప్రకారం, Bima సుగం ద్వారా పాలసీల విక్రయాలు క్రింది కాలక్రమం ప్రకారం ప్రారంభం కానున్నాయి..
• మోటార్ ఇన్సూరెన్స్ (కొత్త వాహనాలకు): జూన్ 2026 నుండి ప్రారంభం.
• హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్: ఆగస్టు 2026 నుండి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
• టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్: సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ప్రారంభంలో బేసిక్, స్టాండర్డ్ పాలసీలను లాంచ్ చేయనున్నారు. వీటితో పాటు కొన్ని యాడ్-ఆన్ ఆప్షన్లు కూడా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఏజెంట్ల కమీషన్లు కట్.. కస్టమర్లకే లాభం
ప్రస్తుతం ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అమ్మినందుకు ఏజెంట్లకు దాదాపు 15 నుంచి 20 శాతం వరకు కమీషన్ లభిస్తుంది. ఈ భారం అంతా చివరికి కస్టమర్ చెల్లించే ప్రీమియం పైనే పడుతుంది. అయితే Bima సుగం ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా పాలసీ కొనుగోలు చేస్తే ఏజెంట్ కమీషన్ ఉండదు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు కేవలం 5 నుంచి 7 శాతం వరకు ప్లాట్ఫామ్ ఫీజును మాత్రమే చెల్లిస్తాయి. ఏజెంట్ కమీషన్ పూర్తిగా తొలగిపోవడంతో, కంపెనీలు ఆ ప్రయోజనాన్ని నేరుగా కస్టమర్లకే బదిలీ చేస్తాయి. దీనివల్ల పాలసీల ధరలు సుమారు 15-20 శాతం తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
సామాన్యులకు కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు
Bima సుగం వల్ల సామాన్య ప్రజలకు అనేక లాభాలు చేకూరనున్నాయి..
• తక్కువ ధర: పంపిణీ ఖర్చులు తగ్గడం వల్ల పాలసీలు చౌకగా లభిస్తాయి.
• సులభంగా పోల్చవచ్చు: వివిధ కంపెనీల పాలసీలను ఒకే చోట పోల్చి చూసి, మనకు కావాల్సిన బెస్ట్ ప్లాన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
• పారదర్శకత: హిడెన్ కండీషన్లు లేకుండా ప్రతిదీ స్పష్టంగా ఉంటుంది.
• సింగిల్ విండో సర్వీస్: ఈకేవైసీ చేయడం, క్లెయిమ్స్ సెటిల్ చేయడం, పాలసీ పోర్టబిలిటీ, ఫిర్యాదుల పరిష్కారం అన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి.
• గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చేరువ: ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం ఉన్న ప్రతి గ్రామంలోనూ ఇన్సూరెన్స్ సేవలు సులభంగా అందుతాయి.
ఏజెంట్లు, ఇన్సూరెన్స్ పరిశ్రమపై ప్రభావం
ఈ కొత్త విధానం వల్ల ఇన్సూరెన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు రానున్నాయి. ఏజెంట్ల ప్రాముఖ్యత కొంత తగ్గినప్పటికీ, వారు కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సేవలు అందించే అవకాశం ఉంది. అయితే, నేరుగా కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉండటంతో ఏజెంట్ల ఆదాయంపై కొంత ప్రభావం పడవచ్చు. మరోవైపు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఈ కొత్త మోడల్కు ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపాయి. ప్రభుత్వం డిజిటల్ ఇండియా దిశగా వేస్తున్న అడుగులలో ఇది ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ప్రజలు తమ కుటుంబ భద్రత కోసం తీసుకునే టర్మ్ ప్లాన్లు లేదా హెల్త్ కవర్లు ఇకపై మరింత సరసమైన ధరకే లభించనున్నాయి.