IAS కంటే ఇన్ ఫ్లుయెన్సర్ల సంపాదన ఎక్కువా? సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న షాకింగ్ లెక్కలు!
Instagram Influencers Income vs IAS IPS Salary : ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ విప్లవం తర్వాత సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల ఆదాయం ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారుల జీతాలను మించిపోవడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వివరాలు తెలిస్తే మీరు కూడా షాక్ అవుతారు !
భారతదేశంలో గత కొన్నేళ్లుగా ఇంటర్నెట్ వినియోగం ఊహించని రీతిలో పెరిగింది. తక్కువ ధరకు డేటా లభిస్తుండటంతో సామాన్యులు సైతం సోషల్ మీడియాలో తమ ప్రతిభను చాటుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే క్రియేటర్ ఎకానమీ సరికొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. తాజాగా ఇన్ స్టాగ్రామ్ ప్రవేశపెట్టిన ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్ ఇప్పుడు కొత్త చర్చకు దారితీసింది. దేశం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారుల కంటే, సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు, వీడియోలు పెట్టే వారు కోట్లలో సంపాదిస్తుండటం గమనార్హం.
నెలకు 90 లక్షల ఆదాయం?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. కేరళకు చెందిన ఒక ప్రముఖ మహిళా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తన ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ కోసం నెలకు ₹400 నుండి ₹500 వరకు వసూలు చేస్తోంది. ఆమెకు వేల సంఖ్యలో సబ్స్క్రైబర్లు ఉండటంతో, ఆమె నెలవారీ ఆదాయం సుమారు ₹90 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. కేవలం ఫోటోలు, వీడియోల ద్వారా ఇంత భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించడం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పురుషుల బలహీనతలను సొమ్ము చేసుకుంటూ ఇలాంటి ఆదాయం గడిస్తున్నారని కొందరు మండిపడుతున్నారు.
అధికారుల జీతాలతో పోలిక
ఈ ఆదాయాలను దేశంలోని అత్యున్నత పదవులతో పోలిస్తే విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. భారత ప్రభుత్వ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ (IAS) నెలకు దాదాపు ₹5,00,000 వేతనం అందుకుంటారు. ఉన్నత స్థాయి ఐపీఎస్ లేదా ఐఎఫ్ఎస్ అధికారుల జీతం సుమారు ₹3,00,000 మాత్రమే. అలాగే ప్రభుత్వ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు ₹5,00,000, చీఫ్ ఇంజనీర్లు ₹2,50,000, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు ₹2,00,000 వరకు సంపాదిస్తారు. కానీ, ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ముస్కాన్ కారియా వంటి వారు బ్రాండ్ కొలాబరేషన్లు, ప్రమోషన్ల ద్వారా నెలకు ₹14,00,000 వరకు గడిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మారుతున్న కెరీర్ ధోరణులు
బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉండి దేశ సేవ చేసే అధికారుల కంటే, కేవలం గ్లామర్, విజిబిలిటీని నమ్ముకున్న వారి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉండటంపై సోషల్ మీడియాలో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. కష్టపడి చదివి ఉన్నత స్థాయికి చేరిన వారి కంటే, సోషల్ మీడియాలో స్కిన్ షో చేసే వారు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారని నెటిజన్లు ఘాటుగా కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే, డిజిటల్ యుగంలో వ్యక్తిగత బ్రాండింగ్, రీచ్ కు ఉన్న విలువకు ఇది నిదర్శనమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏదేమైనా, ఈ ఆదాయ వ్యత్యాసాలు యువత కెరీర్ లక్ష్యాలను మారుస్తున్నాయనేది వాస్తవం.