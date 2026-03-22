Income Tax: ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త ఇన్కమ్ టాక్స్ రూల్స్.. ఉద్యోగులకు పండగే
New Income Tax Rules 2026 : ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం అమల్లోకి రానుంది. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ పెరగడంతో పాటు గిఫ్ట్స్, మీల్ వోచర్లపై లభించే పన్ను మినహాయింపుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మీల్ వోచర్స్ నుంచి హోమ్ లోన్ దాకా.. కొత్త టాక్స్ రూల్స్లో మీకు లాభం ఎంత?
ప్రభుత్వం ఆదాయపు పన్ను రూల్స్ 2026ను అధికారిక గెజిట్ ద్వారా నోటిఫై చేసింది. ఏప్రిల్ 1 నుండి ప్రారంభమయ్యే కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరానికి కొద్ది రోజుల ముందే ఈ కీలక ప్రకటన చేసింది. దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న పాత పన్ను చట్టం స్థానంలో కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టంను అమలు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం ఈ కీలక అడుగు వేసింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఉద్యోగుల జీతాలు, సేవింగ్స్, పన్ను చెల్లింపు విధానాలపై ప్రభావం చూపనున్నాయి.
"ఏప్రిల్ 1 నుండి కొత్త పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకునే వేతన జీవులకు ప్రాథమిక మినహాయింపు పరిమితి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, వీరు పాత విధానంలో అందుబాటులో ఉన్న హెచ్ఆర్ఏ, 80C, 80D వంటి అనేక మినహాయింపులను వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికి బదులుగా, అద్దె లేని నివాసం, కంపెనీ వాహనాల వంటి నగదు రహిత ప్రయోజనాల విలువ కట్టే విధానం సరళంగా మారుతుంది" అని క్లియర్ టాక్స్ వ్యవస్థాపకుడు అర్చిత్ గుప్తా అన్నారు.
మీల్ వోచర్లు, ఆహార భత్యాలపై ఊరట
కొత్త పన్ను విధానంలో ఉద్యోగులకు లభించే మీల్ వోచర్ల విషయంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రతి పూట భోజనానికి రూ. 200 లేదా అంతకంటే తక్కువ విలువైన మీల్ వోచర్లపై పన్ను వుండదు. డెలాయిట్ ఇండియా పార్టనర్ సురేష్ కుమార్ ఎస్ దీనిపై స్పందిస్తూ, "నెలలో 22 పనిదినాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే, రోజుకు ఒక పూట భోజనానికి రూ. 4,400 వరకు, రెండు పూటల భోజనానికి రూ. 8,800 వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు" అని తెలిపారు. ఇది మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు రోజువారీ ఖర్చుల పరంగా కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
వాహనాల వినియోగం.. మెయింటెనెన్స్ మినహాయింపులు
ఉద్యోగి స్వంత కారును అటు ఆఫీసు పనులకు, ఇటు వ్యక్తిగత అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కంపెనీ భరించే ఖర్చులపై పన్ను మినహాయింపులు ఇలా ఉన్నాయి:
• 1.6 లీటర్ల లోపు ఇంజిన్ సామర్థ్యం: యజమాని చెల్లించే అసలు ఖర్చు నుండి నెలకు రూ. 5,000 (డ్రైవర్ ఉంటే అదనంగా రూ. 3,000) మినహాయించి మిగిలిన మొత్తంపై పన్ను ఉంటుంది.
• 1.6 లీటర్ల పైబడిన ఇంజిన్ సామర్థ్యం: యజమాని చెల్లించే అసలు ఖర్చు నుండి నెలకు రూ. 7,000 (డ్రైవర్ ఉంటే అదనంగా రూ. 3,000) మినహాయింపులు ఉంటాయి.
గిఫ్ట్ వోచర్ల పరిమితి పెంపు
పండుగలు లేదా ఇతర ప్రత్యేక సందర్భాలలో కంపెనీలు ఇచ్చే బహుమతులపై పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది. గతంలో ఈ పరిమితి రూ. 5,000 గా ఉండగా, ఇప్పుడు దానిని రూ. 15,000 కు పెంచారు. పాత, కొత్త పన్ను విధానాలు రెండింటిలోనూ ఇది వర్తిస్తుంది. ఏడాది పొడవునా లభించే బహుమతులు, వోచర్లు లేదా టోకెన్ల మొత్తం విలువ రూ. 15,000 లోపు ఉంటే, దానిపై ఎటువంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
పెరిగిన స్టాండర్డ్ డిడక్షన్
వేతన జీవులు, పెన్షనర్లకు కొత్త చట్టం కింద అతిపెద్ద ఊరట స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ రూపంలో లభించింది. ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చే నిబంధనల ప్రకారం, పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ మొత్తం ఆదాయం నుండి నేరుగా రూ. 75,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్గా క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. ఇది పన్ను విధించదగిన ఆదాయాన్ని నేరుగా తగ్గించి, చేతికి వచ్చే నికర ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది. పాత విధానంతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన మార్పుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హోమ్ లోన్ వడ్డీపై సెక్షన్ 24(b) మినహాయింపు
కొత్త పన్ను విధానంలోనూ గృహ రుణ గ్రహీతలకు కొన్ని ప్రయోజనాలు కల్పించారు. అద్దెకు ఇచ్చిన ఆస్తి లేదా అద్దెకు ఇచ్చినట్లుగా పరిగణించే ఆస్తి పై చెల్లించే గృహ రుణ వడ్డీని సెక్షన్ 24(b) కింద మినహాయింపుగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి, అద్దె ఆదాయం పొందుతున్న వారికి పన్ను భారం తగ్గుతుంది.