కారు అంటే ఇలా ఉండాలి.. రూ. 10 లక్షల లోపే సన్రూఫ్, అదిరిపోయే మైలేజ్!
SUVs with Sunroof Under 10 Lakh : భారతదేశంలో రూ. 10 లక్షల లోపు ధరకు ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ ఫీచర్తో లభిస్తున్న టాటా నెక్సాన్, పంచ్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ వంటి టాప్ 5 SUV కార్ల పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.
టాటా, మారుతి కార్ల మైండ్ బ్లోయింగ్ మైలేజీ.. ఈ 5 SUVలలో సన్రూఫ్ కూడా !
భారతీయ వాహనదారులకు ఇప్పుడు SUVల పట్ల మోజు పెరుగుతోంది. స్టైలిష్ లుక్, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్తో పాటు సన్రూఫ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను తక్కువ ధరలోనే ఆశిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు కేవలం ఖరీదైన కార్లకే పరిమితమైన ఈ ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఇప్పుడు రూ. 10 లక్షల లోపు లభించే కాంపాక్ట్ SUVలలో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అటువంటి ఐదు బెస్ట్ కార్ల వివరాలు గమిస్తే..
1. మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా (Maruti Suzuki Brezza)
మారుతి సుజుకి నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కాంపాక్ట్ SUVలలో బ్రెజ్జా ఒకటి. దీని ధర రూ. 8.19 లక్షల నుండి ప్రారంభమై రూ. 13.88 లక్షల వరకు ఉంటుంది. బ్రెజ్జా లోని ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లు సన్రూఫ్ ఫీచర్తో వస్తున్నాయి. ఈ కారు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీని మైలేజీ. సీఎన్జీ వేరియంట్లలో ఇది కిలోకు 26.6 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది ఒక పొదుపైన, మంచి ఫీచర్లు కలిగిన ఎంపిక.
2. హ్యుందాయ్ వెన్యూ (Hyundai Venue)
స్టైల్, టెక్నాలజీ కలయికగా హ్యుందాయ్ వెన్యూ నిలుస్తుంది. ఇది చూడటానికి చాలా మోడ్రన్గా ఉండటమే కాకుండా, లోపల అనేక అత్యాధునిక ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం హ్యుందాయ్ వెన్యూ కొనుగోలుపై కస్టమర్లు రూ. 80,629 వరకు పొదుపు చేయవచ్చు. ఇందులో ఉండే ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ కారుకు ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. వెన్యూ తన స్మార్ట్ డిజైన్, కంఫర్ట్ కారణంగా యువతను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తోంది.
3. కియా సోనెట్ (Kia Sonet)
సబ్కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో కియా సోనెట్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ కారులోని అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు, బోల్డ్ లుక్స్ కస్టమర్లను మెప్పిస్తున్నాయి. రూ. 10 లక్షల లోపు లభించే ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో కియా ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ ఫీచర్ను అందిస్తోంది. కేవలం ఫీచర్లే కాకుండా, సోనెట్ లోపల ఉండే ఇంటీరియర్ డిజైన్ కూడా చాలా రిచ్గా ఉంటుంది.
4. టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon)
భారతదేశంలో అత్యంత సురక్షితమైన కార్లలో టాటా నెక్సాన్ ఒకటి. గ్లోబల్ NCAP నుంచి 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ పొందిన ఈ కారు, తన పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, ఆధునిక డిజైన్కు పేరుగాంచింది. నెక్సాన్ తన మిడ్-లెవల్ వేరియంట్ల నుండే సన్రూఫ్ ఫీచర్ను ఆఫర్ చేస్తోంది. మీరు భద్రతతో పాటు స్టైల్ను కోరుకుంటే నెక్సాన్ బెస్ట్ ఎంపిక అవుతుంది.
5. టాటా పంచ్ (Tata Punch)
చిన్న సైజులో ఉంటూ SUV అనుభూతిని ఇచ్చే టాటా పంచ్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. దీని ధర రూ. 6.13 లక్షల నుండి ప్రారంభమై రూ. 10.15 లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీని సీఎన్జీ వేరియంట్ కిలోకు 26.99 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. టాటా పంచ్ లోని టాప్ వేరియంట్లు బడ్జెట్ ధరలోనే సన్రూఫ్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.