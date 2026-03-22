LPG : వంట గ్యాస్ 14 కిలోలు కాకుండా 14.2 కిలోలే ఎందుకు ఉంటుందో తెలుసా?
LPG Cylinders : ఎల్జీజీ సిలిండర్ బరువు 14 కిలోలు కాకుండా 14.2 కిలోలు ఎందుకు ఉంటుంది? దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ, చారిత్రక కారణాలు, ప్రస్తుత గ్యాస్ కొరతకు గల కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
LPG సిలిండర్ బరువును నిర్ణయించేది ఏది?
మన నిత్య జీవితంలో అంతర్భాగమైన వంట గ్యాస్ సిలిండర్పై ఎప్పుడైనా 14.2 కిలోలు అని రాసి ఉండటం గమనించారా? 14 కిలోలు లేదా 15 కిలోలు వంటి రౌండ్ ఫిగర్ కాకుండా, కచ్చితంగా ఈ 14.2 కిలోల లెక్క వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో మీకు తెలుసా? ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికంగా నిర్ణయించిన సంఖ్య కాదు. దీని వెనుక దశాబ్దాల చరిత్ర, శాస్త్రీయ కారణాలు, భద్రతా ప్రమాణాలు దాగి ఉన్నాయి.
LPG : చారిత్రక నేపథ్యం.. బర్మా షెల్ పాత్ర
భారతదేశంలో గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ వాడకం 1950వ దశకం చివరలో ప్రారంభమైంది. ఆ సమయంలో బర్మా షెల్ అనే విదేశీ సంస్థ మన దేశంలో గ్యాస్ సిలిండర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ సంస్థే మొదటిసారిగా 14.2 కిలోల ప్రమాణాన్ని నిర్ణయించింది. కాలక్రమేణా, బర్మా షెల్ సంస్థ భారత్ పెట్రోలియం (BPCL) గా మారినప్పటికీ, ఆ పాత ప్రమాణాన్ని మార్చలేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఇదే కొలతను ఇప్పటికీ అనుసరిస్తున్నారు.
LPG : భద్రత, ఇంజనీరింగ్ లెక్కలు ఇవే
ఎల్పీజీ అనేది ప్రోపేన్, బ్యూటెన్ వాయువుల మిశ్రమం. దీనిని సిలిండర్లలో అధిక పీడనం వద్ద నిల్వ చేస్తారు. ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు గ్యాస్ వ్యాకోచిస్తుంది. ఇంజనీర్లు అంతర్గత పీడనం, థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, సిలిండర్ గోడల బలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ 14.2 కిలోల పరిమితిని ఖరారు చేశారు. ఒకవేళ గ్యాస్ పరిమాణం పెంచితే, సిలిండర్ గోడల మందాన్ని పెంచాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల సిలిండర్ ధర, బరువు రెండూ పెరుగుతాయి. భద్రత, వ్యయం మధ్య సమతుల్యత కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
LPG : రవాణా సౌలభ్యంలో బరువు పాత్ర ఇదే
ఒక ఖాళీ సిలిండర్ బరువుకు 14.2 కిలోల గ్యాస్ను కలిపితే, మొత్తం బరువు సుమారు 29 నుండి 30 కిలోలు అవుతుంది. రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఈ బరువును ఒక సగటు మనిషి సులభంగా ఎత్తగలడు. గ్యాస్ డెలివరీ ఏజెంట్లు లేదా ఇంట్లోని వ్యక్తులు సిలిండర్ను మార్చేటప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు ఈ పరిమాణం సరైనదని గుర్తించారు. అంతకంటే ఎక్కువ బరువు ఉంటే రవాణా, నిర్వహణలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
LPG : మధ్యతరగతి కుటుంబాల అవసరాలకు సరిపోయేలా
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, 14.2 కిలోల గ్యాస్ ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి 30 నుండి 45 రోజుల పాటు వంట అవసరాలకు సరిపోతుంది. ఇది వినియోగదారులకు తరచుగా రీఫిల్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చూస్తుంది. అలాగే పంపిణీదారులకు కూడా సరఫరా చక్రాన్ని సమర్థంగా నిర్వహించడానికి ఈ పరిమాణం సహాయపడుతుంది. గ్యాస్ కంపెనీలు కూడా తమ లాజిస్టిక్స్ను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఈ స్థిరమైన పరిమాణం ఉపయోగపడుతుంది.
LPG : ప్రస్తుత గ్యాస్ సంక్షోభం కారణాలు ఏమిటి?
ప్రస్తుతం దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గ్యాస్ కొరత కనిపిస్తోంది. పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద ప్రజలు ఉదయాన్నే క్యూ కడుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం మధ్య ప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల కారణంగా ఇరాన్ వద్ద ఉన్న హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా రవాణా నిలిచిపోయింది. భారత్ తన గ్యాస్ దిగుమతుల్లో 60 శాతం ఈ మార్గం నుంచే పొందుతుంది. సరఫరాలో అంతరాయంతో ప్రభుత్వం గృహ అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ సరఫరాను క్రమబద్ధీకరిస్తోంది.