మీలో ఈ మూడు విషయాలుంటే చాలు..! సక్సెస్ ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ కావచ్చు.. అంబానీ అవ్వొచ్చు
వ్యాపారం మొదలుపెట్టడానికి పెద్ద పెట్టుబడి కన్నా గొప్ప ఆలోచన ముఖ్యం. కానీ ఆ ఆలోచనను విజయవంతం చేయడానికి అమ్మకాల నైపుణ్యం, రుణ నిర్వహణ, ప్రజా సంబంధాలు అనే మూడు ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు అవసరం.
ఒక్క ఆలోచన కోట్లు సంపాదించి పెట్టగలదు
వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలంటే పెద్ద పెట్టుబడి, పెద్ద పరిచయాలు లేదా పుట్టుకతోనే బాగా డబ్బున్నవాళ్లయి ఉండాలని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి ఒక పారిశ్రామికవేత్త అవ్వాలంటే జ్ఞానం, ఆసక్తి, , కొన్ని ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు ఉంటే చాలు. ఈ రోజుల్లో ఒకే ఒక్క ఆలోచనే కోట్లు సంపాదించి పెట్టగలదు. సంకల్ప బలం, సరైన ఆలోచనా విధానం ఉంటే ఎవరైనా వ్యాపారం చేయగలరు. ఇంటి గుమ్మం నుంచి మొదలైన ఎన్నో వ్యాపారాలు ఈ రోజు ప్రపంచ మార్కెట్లో నిలిచాయి. మీరు కూడా అలాంటి పేరు సంపాదించగలరు.
మూడు ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు
ఒక పారిశ్రామికవేత్త విజయవంతం కావడానికి మూడు ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు పునాదిగా నిలుస్తాయి. మొదటగా అమ్మకాల నైపుణ్యం. మీరు ఏ వస్తువును తయారు చేసినా, ఏ సేవను అందించినా అది వినియోగదారులకు ఉపయోగపడాలి. అమ్మకం అంటే "వస్తువును రుద్దడం" కాదు "అవసరాన్ని అర్థం చేసుకుని పరిష్కారం ఇవ్వడం" అని అనుకోవాలి. బాగా అమ్మకాలు చేసే వ్యక్తి వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పొంది సుదీర్ఘకాలం సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలడు.
రుణ నిర్వహణ నైపుణ్యం
రెండవది రుణ నిర్వహణ నైపుణ్యం. ఆదాయం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎంత పొదుపు చేయాలి, ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి, ఎప్పుడు ఖర్చు తగ్గించాలి అని తెలిసిన వ్యక్తి వ్యాపారాన్ని స్థిరంగా నడపగలడు. లాభం మాత్రమే చూస్తే సరిపోదు, నగదు ప్రవాహం ఎక్కడా ఆగకూడదు. లెక్కలు సరిగ్గా ఉంటే నష్టాన్ని ముందే అంచనా వేసి చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
ప్రజా సంబంధాలు, టీమ్ నిర్వహణ నైపుణ్యం
మూడవది ప్రజా సంబంధాలు, టీమ్ నిర్వహణ నైపుణ్యం. ఎంత గొప్ప వ్యాపార ఆలోచన ఉన్నా ఒక్కరే దాన్ని పూర్తిగా అమలుచేయలేరు. వినియోగదారులు, సరఫరాదారులు, ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులు.. ఇలా అందరినీ కవర్ చేసే నైపుణ్యం ఉంటే అవకాశాలు వాటంతట అవే వస్తాయి. మంచి మానవత్వం ఉన్నవారితో ఎవరైనా పనిచేయడానికి ఇష్టపడతారు.
నేర్చుకోవడం అనేది కొనసాగే ప్రయాణం
ఈ మూడు నైపుణ్యాలు మనలోనే ఉండాల్సిన అవసరంలేదు… ఇలాంటివారిని భాగస్వామిగా చేర్చుకోవచ్చు లేదా నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకోవడం అనేది నేడు, రేపు కొనసాగే ప్రయాణం. ప్రయత్నం వదిలేస్తేనే ఓటమి, ప్రయత్నం కొనసాగిస్తే విజయం తప్పకుండా వస్తుంది.
వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు, తప్పులు చేశారు
పెద్దపెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యాలను నిర్మించిన అంబానీ, స్టీవ్ జాబ్స్, అజీమ్ ప్రేమ్జీ, ఎలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు మొదట్లో ఈ నైపుణ్యాలతో పుట్టలేదు. వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు, తప్పులు చేశారు, మళ్ళీ నిలబడ్డారు. విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్త అంటే సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు, సామాన్యమైన కలను అసాధారణమైన కృషితో నిజం చేసుకున్న వ్యక్తి. ఈ రోజు మీరు తీసుకున్న ఒక చిన్న ప్రయత్నం రేపు పెద్ద చరిత్రను రాయొచ్చు. మీరు కోరుకుంటే, నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు సాగితే — ఈ మూడు విషయాలు చాలు..! మీరు కూడా అంబానీ అవ్వొచ్చు..!