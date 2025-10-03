- Home
- Business Loans : యువతకు అద్భుత అవకాశం... ప్రభుత్వానికి ఇలా అప్లికేషన్ ఇస్తే బ్యాంకులో అలా రుణం
Business Loans : ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు ఇస్తే చాలు వెంటనే బ్యాంకులో లోన్ వస్తుంది. ఇలాంటి అద్భుత పతకాన్ని ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని యోగి సర్కార్ అమలుచేస్తోంది.
మీకు ప్రభుత్వమే రుణాలు ఇప్పిస్తుంది..
Business Loans : ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి యువ ఉద్యమి వికాస్ అభియాన్ పథకం రాష్ట్ర యువత కలలకు రెక్కలు తొడిగింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి 6 నెలల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండున్నర లక్షల మందికి పైగా యువత ఈ పథకం కింద రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం యువతకు స్వయం ఉపాధి, వ్యవస్థాపకత అవకాశాలు కల్పించడం... వారిని ఆత్మనిర్భర్గా మార్చడం.. సమాజంలో సానుకూల మార్పు తీసుకురావడం. ఈ పథకం ఎంత ప్రజాదరణ పొందిందంటే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,50,000 రుణాలు పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా మొదటి 6 నెలల్లోనే 63,009 మంది యువతకు రుణాలు పంపిణీ చేశారు.
ఈ పథకం సీక్రెట్ ఏంటి?
యువతకు సులభమైన, వేగవంతమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ.
బ్యాంకు నుంచి వేగంగా రుణాల పంపిణీ.
వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి, పెంచుకోవడానికి మార్గదర్శకత్వం.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక ప్రచారాలు, పర్యవేక్షణ.
ఆత్మనిర్భర్గా మారడానికి బలమైన వేదిక.
ఈ పథకం కేవలం ఉద్యోగాలు ఇవ్వడమే కాకుండా, యువతను విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
ఏ జిల్లాలు ముందున్నాయి?
జౌన్పూర్-రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానం
ఈ పథకం కింద 2,003 మంది యువతకు రుణాలు పంపిణీ చేసి జౌన్పూర్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. జిల్లాలో మొత్తం 5,999 దరఖాస్తులు రాగా, వాటిలో 4,784 దరఖాస్తులను బ్యాంకుకు పంపారు, 2,003 రుణాలు మంజూరయ్యాయి. ఈ పథకం ద్వారా యువతకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని జౌన్పూర్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ దినేష్ చంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
ఆజంగఢ్-రాష్ట్రంలో రెండో స్థానం
ఆజంగఢ్లో ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన యువత సంఖ్య 1,859. జిల్లాలో మొత్తం 5,112 దరఖాస్తులు రాగా, వాటిలో 4,285 దరఖాస్తులను బ్యాంకుకు పంపారు, 1,859 మందికి రుణాలు ఇచ్చారు. జిల్లాలో పథకం ప్రచారం కోసం, బ్యాంకు సహకారం కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
కౌశాంబి, అంబేద్కర్నగర్, ఝాన్సీ, ఇతర జిల్లాల పనితీరు
కౌశాంబి మూడో స్థానంలో నిలిచింది, ఇక్కడ 1,185 మంది యువతకు రుణాలు పంపిణీ చేశారు. అంబేద్కర్నగర్ నాలుగో స్థానంలో, ఝాన్సీ ఐదో స్థానంలో నిలిచాయి. ఇవి కాకుండా సిద్ధార్థ్నగర్, హర్దోయ్, రాయ్బరేలీ కూడా యువతకు పథకం ప్రయోజనాలను అందించడంలో అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచాయి. ప్రతి నెలా బ్యాంకులతో సమావేశమై పథకం సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నామని కౌశాంబి జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు. అందుకే యువతకు సకాలంలో రుణాలు అందుతున్నాయి.
పథకం గణాంకాలు, ప్రభావం
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం 6 నెలల్లో మొత్తం దరఖాస్తులు: 2,55,174
బ్యాంకుకు పంపిన దరఖాస్తులు: 2,08,097
బ్యాంకు మంజూరు చేసిన రుణాలు: 64,673
రుణాల పంపిణీ: 63,009
ఈ గణాంకాలు ఈ పథకం యువతకు ఎంత ఆకర్షణీయంగా, నమ్మదగినదిగా మారిందో చూపిస్తున్నాయి.
ఈ పథకం యువతకు ఎందుకు ప్రత్యేకం?
సులభమైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ-యువత సుదీర్ఘ ప్రక్రియల గుండా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు.
వేగవంతమైన రుణ పంపిణీ-దరఖాస్తు చేసిన వెంటనే బ్యాంకు ద్వారా రుణం లభిస్తుంది.
వ్యాపారానికి ప్రోత్సాహం-యువతకు స్వయం ఉపాధిలో సహాయం అందుతుంది.
ప్రతి జిల్లాలో ప్రచారం-వీలైనంత ఎక్కువ మంది యువతకు పథకం చేరువవుతోంది.
సమాజంలో సానుకూల మార్పు-యువత కేవలం ఉపాధి పొందడమే కాకుండా, సాధికారత, ఆత్మనిర్భరత సాధిస్తున్నారు.