RBI Repo Rate Cut: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక నిర్ణయంతీసుకుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపే రెపో రేటును తగ్గించింది. 25 బేసిస్ పాయింట్లకు తగ్గించింది. ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ఏం జరగనుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెపోరేటును 5.25%కి తగ్గిస్తూ నిర్ణయం
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై నేరుగా ప్రభావం చూపే రెపో రేటును ఆర్బీఐ మరోసారి తగ్గించింది. ఈసారి 25 బేసిస్ పాయింట్ల కోతతో రెపో రేటు 5.25% అయింది. ఇది వరకు ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్లో 25 పాయింట్లు చొప్పున కోత, జూన్లో 50 పాయింట్ల కోత ప్రకటించడంతో మొత్తం తగ్గింపు ఈ ఏడాదిలో 1.25%కి చేరింది. ఈ నిర్ణయం సాధారణ వినియోగదారులు, ఉద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారాలు, హోమ్ లోన్ తీసుకున్న వారిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రెపో రేటు అంటే ఏంటి?
బ్యాంకులు డబ్బు కొరతలో ఉన్నప్పుడు ఆర్ బీఐ నుంచి అప్పు తీసుకునే సందర్భంలో చెల్లించే వడ్డీనే రెపోరేటుగా పిలుస్తారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే..
* ఆర్బీఐ అనేది అన్ని బ్యాంకులకు పెద్ద బ్యాంక్.
* బ్యాంకు = కస్టమర్
* రెపో రేటు = RBI అప్పుపై వడ్డీ
రెపో రేటు తగ్గితే బ్యాంకులకు డబ్బు చౌకగా దొరుకుతుంది. వారు కస్టమర్లకు తక్కువ వడ్డీతో లోన్లు ఇవ్వగలరు.
రెపో రేటు తగ్గింపు ఎందుకు ముఖ్యం
ఆర్థిక వ్యవస్థ నెమ్మదించినప్పుడు పెట్టుబడులు తగ్గి మార్కెట్ వృద్ధి మందగిస్తుంది.
ఈ సమయంలో రేటు తగ్గించడం వల్ల:
* బ్యాంకులకు అప్పు ఖర్చు తగ్గుతుంది
* గృహ, కారు, విద్య, పర్సనల్, వ్యాపార రుణాలపై వడ్డీ తగ్గుతుంది.
* లోన్ డిమాండ్ తిరిగి పెరుగుతుంది.
* పరిశ్రమల పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి.
* ఉద్యోగాలు, ఉత్పత్తి వేగం పెరుగుతుంది.
రెపో రేటు 5.25%కి తగ్గడం వల్ల లాభాలేమిటి?
హోమ్ లోన్లు చౌక అవుతాయి
హోమ్ లోన్లు ఎక్కువ కాలం ఉండడం వలన రేటు మార్పులు ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి.
రేపో రేటు తగ్గితే:
* EMI తగ్గుతుంది
* లోన్ టెన్యూర్ తగ్గుతుంది
* మొత్తం వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది
రూ. 10 లక్షల లోన్పై EMI ఎంత తగ్గుతుంది?
అంచనా లెక్కలు (ఉదాహరణ):
అసలు వడ్డీ: 9%
కొత్త వడ్డీ: 8.75%
లోన్ కాలం: 15 సంవత్సరాలు
EMI తగ్గింపు: సుమారు ₹150–₹250 ప్రతినెల
ఏడాదిలో ఆదా: ₹1,800 – ₹3,000
మొత్తం కాలంలో ఆదా: ₹25,000 – ₹40,000 వరకు
రెపో రేటు మొత్తం ఏడాదిలో 1.25% తగ్గినందున, అనేక బ్యాంకులు మొత్తం వడ్డీలో 0.75% వరకు కోత చేసే అవకాశం ఉంది. అలాంటి సందర్భంలో EMI తగ్గుదల మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు.. వడ్డీ 9% నుండి 8.25%కి వస్తే
EMI తగ్గింపు: ₹500 – ₹650 ప్రతినెల
ఏడాదిలో ఆదా: ₹6,000 – ₹8,000
మొత్తం లోన్ కాలంలో ₹90,000 – ₹1.20 లక్షలు ఆదా అవుతుంది.
ఏ ఏ లోన్లకు లాభం ఎక్కువ?
హోమ్ లోన్లు
దీర్ఘకాలం ఉండడం వలన అత్యధిక లాభం ఈ వర్గానికి ఉంటుంది. అయితే ఫ్లోటింగ్ వడ్డీ రూపంలో తీసుకుంటే లాభం చేకూరుతుంది. మెజారిటీ పర్సనల్ లోన్స్ ఫిక్స్ డ్ రేటుతో ఉంటాయి. కాబట్టి పర్సనల్ లోన్స్ పై రెపోరేటు ఎలాంటి ప్రభావం చూపదు. అయితే కొత్తగా లోన్ తీసుకునే వారికి మాత్రం లాభం జరుగుతుంది.
MSME లోన్లు
చిన్న వ్యాపారాలు ఫ్లోటింగ్ రేట్పైనే ఎక్కువగా ఉంటాయి.
రెపో రేటు తగ్గితే:
వ్యాపారం విస్తరించేందుకు అవకాశం పెరుగుతుంది.
పర్సనల్ లోన్లు, ఆటో లోన్లు
నేరుగా రేపోకు లింక్ కాకపోయినా, బ్యాంకుల మొత్తం ఖర్చు తగ్గడంతో ఇవి కూడా కొంత తగ్గుతాయి.
EMIలు మాత్రమే కాదు… FDలు, RDలపై కూడా ప్రభావం
రెపో రేటు తగ్గితే
* FDలు, RDలపై వడ్డీ పడిపోవచ్చు.
* దీర్ఘకాల డిపాజిట్లు తగ్గవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు.
రెపో రేటు పెరిగితే
* డిపాజిట్ వడ్డీ పెరగడం సాధారణం
ఇప్పుడు లోన్ తీసుకోవడం మంచిదా?
ఈ సమయంలో:
హోమ్ లోన్లు చౌకగా లభించే అవకాశం ఎక్కువ
పెద్ద రుణాలు తీసుకునే వారికి ఇది లాభదాయకం
రిప్డ్ పాయింట్: మీకేం లాభం?
EMI తగ్గుతుంది
మొత్తం వడ్డీ భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది
కొత్త లోన్లు చౌకగా దొరుకుతాయి
ఉన్న లోన్లు ఉంటే రీఫైనాన్స్ చేయడం ద్వారా మరింత ఆదా సాధ్యమవుతుంది.