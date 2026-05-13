Gold Price: అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. కేంద్రం నిర్ణయంతో సామాన్యుడికి చుక్కలే !
Import Duty On Gold : కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం, వెండిపై దిగుమతి సుంకాన్ని 15 శాతానికి పెంచుతూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. బుధవారం (మే 13) నుంచి అమలులోకి వచ్చిన ఈ నిర్ణయంతో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి.
దిగుమతి సుంకం 15 శాతానికి పెంపు.. ఆకాశానికి బంగారం, వెండి ధరలు
బంగారం అంటే భారతీయులకు కేవలం లోహం మాత్రమే కాదు.. అదొక సెంటిమెంట్, ఆపదలో ఆదుకునే ఆస్తి. అయితే, ఇప్పుడు అదే పసిడిని కొనాలంటే సామాన్యుడు ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
పన్నుల బాదుడు.. జేబుకు చిల్లు
తాజా నిర్ణయంతో బంగారం, వెండిపై మొత్తం పన్ను భారం 15 శాతానికి చేరుకుంది. గతంలో (2024 బడ్జెట్లో) ప్రభుత్వం స్మగ్లింగ్ను అరికట్టడానికి ఈ సుంకాన్ని 6 శాతానికి తగ్గించింది. కానీ, ఇప్పుడు మళ్లీ పాత పద్ధతినే అవలంబిస్తూ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని 10 శాతానికి పెంచింది.
దీనికి అదనంగా 5 శాతం అగ్రికల్చర్ సెస్ కూడా తోడవ్వడంతో వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడనుంది. ఫలితంగా హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర సుమారు ₹1,53,497 మార్కును తాకింది. ఒక్కసారిగా తులంపై ₹4,000 నుండి ₹6,000 వరకు పెరగడం షాక్ కు గురిచేస్తోంది.
రూపాయిని కాపాడుకోవడానికేనా?
ప్రభుత్వం ఇంత కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, దేశీయంగా బంగారం దిగుమతులు అదుపు లేకుండా పెరిగిపోవడంతో మన విదేశీ మారక నిల్వలు కరిగిపోతున్నాయి.
దీనివల్ల డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ ఆల్టైమ్ కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. కరెంట్ అకౌంట్ లోటును తగ్గించుకుని, రూపాయికి సపోర్టు ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఈ నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకుంటోంది.
సామాన్యులు, పరిశ్రమపై ప్రభావం
డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం: ధరలు ఒక్కసారిగా పెరగడం, పైగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల "ఒక సంవత్సరం పాటు బంగారం కొనుగోళ్లు వాయిదా వేయాలని" పిలుపునివ్వడంతో డిమాండ్ తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
పెరగనున్న అక్రమ రవాణా: సుంకాలు భారీగా పెరగడంతో, గతంలో తగ్గిన స్మగ్లింగ్ మళ్లీ పెరిగే ప్రమాదం ఉందని పరిశ్రమ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జ్యువెలరీ షేర్లు: స్టాక్ మార్కెట్లో టైటాన్, కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వంటి కంపెనీల షేర్లపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
మొత్తానికి, ప్రభుత్వ నిర్ణయం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడే దిశగా ఉన్నప్పటికీ, సామాన్యుడికి మాత్రం బంగారం మళ్లీ అందని ద్రాక్షలా మారేలా కనిపిస్తోంది.