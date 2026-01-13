Passport : వీసా లేకుండా 192 దేశాలకు వెళ్లొచ్చు.. ఈ ఒక్క పాస్పోర్ట్ మీ దగ్గర ఉంటే చాలు!
Passport Index 2026 : హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ 2026 రిపోర్టు విడుదలైంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్గా సింగపూర్ తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగా, భారత ర్యాంక్ 77 నుంచి 80కి పడిపోయింది. పూర్తి టాప్-10 దేశాల జాబితా వివరాలు మీకోసం.
Passport Index 2026 : అమెరికా కాదు.. ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్ ఏది? భారత్ ర్యాంకు ఎంత?
విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే ప్రతి పౌరుడికి పాస్పోర్ట్ అనేది అత్యంత కీలకమైన పత్రం. ఇది కేవలం ప్రయాణ పత్రం మాత్రమే కాదు, విదేశాలలో మన పౌరసత్వాన్ని ధృవీకరించే ముఖ్యమైన గుర్తింపు కార్డు కూడా. ఒక దేశ పౌరుడు ఇతర దేశాలకు వెళ్లాలంటే పాస్పోర్ట్ తప్పనిసరి. అయితే, కొన్ని దేశాల పాస్పోర్ట్లకు ఉండే శక్తి కారణంగా, ఆ దేశ పౌరులు ముందుగా వీసా తీసుకోకుండానే అనేక దేశాలకు ప్రయాణించవచ్చు.
తాజాగా 'హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్' (Henley Passport Index) 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన రిపోర్టును విడుదల చేసింది. ప్రపంచంలో ఏ దేశ పాస్పోర్ట్ అత్యంత శక్తివంతమైనది అనే విషయాన్ని వెల్లడించింది. సాధారణంగా అమెరికా లేదా బ్రిటన్ పాస్పోర్ట్లు అగ్రస్థానంలో ఉంటాయని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ, ఈసారి కూడా ఆసియా దేశమైన సింగపూర్ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది.
హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ప్రకారం, సింగపూర్ పాస్పోర్ట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా నిలిచింది. ఈ దేశ పాస్పోర్ట్ కలిగిన వారు వీసా లేకుండానే ఏకంగా 192 దేశాలకు లేదా ప్రాంతాలకు ప్రయాణించవచ్చు. ఈ ర్యాంకింగ్లో భారత్ స్థానం ఎక్కడ ఉంది? అమెరికా, పాకిస్థాన్ వంటి దేశాల పరిస్థితి ఏమిటి?
హెన్లీ ఇండెక్స్లో భారత్ ర్యాంకింగ్ ఎంత?
హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల పాస్పోర్ట్లను వాటి శక్తి ఆధారంగా ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది. తాజా డేటా ప్రకారం, 2026లో భారత ర్యాంకింగ్ గత ఏడాదితో పోలిస్తే కాస్త దిగజారింది. 2025లో భారత్ 77వ స్థానంలో ఉండేది. అయితే, 2026 నాటికి అది 80వ స్థానానికి పడిపోయింది.
త్రైమాసిక రిపోర్టుల ప్రకారం 2024లో భారత్ 85వ స్థానంలో ఉండేది. దీనితో పోలిస్తే మెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, 2025 నాటి 77వ ర్యాంక్తో పోలిస్తే మాత్రం వెనుకబడిందనే చెప్పాలి. ప్రస్తుతం 80వ స్థానంలో ఉన్న భారత పాస్పోర్ట్ ద్వారా, భారతీయులు 55 దేశాలకు వీసా లేకుండా ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంది.
రెండో స్థానంలో జపాన్, దక్షిణ కొరియా
ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్ల జాబితాలో ఆసియా దేశాల హవా కొనసాగుతోంది. సింగపూర్ తరువాత రెండో స్థానంలో సంయుక్తంగా జపాన్, దక్షిణ కొరియా నిలిచాయి.
ఈ రెండు దేశాల పాస్పోర్ట్లు కలిగిన పౌరులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 188 దేశాలకు లేదా ప్రాంతాలకు వీసా లేకుండానే స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించవచ్చు. టెక్నాలజీ, ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముందున్న ఈ దేశాలు పాస్పోర్ట్ శక్తిలోనూ తమ సత్తా చాటుతున్నాయి.
మూడు నుంచి ఐదవ స్థానం వరకు ఉన్న దేశాలు ఇవే
హెన్లీ జాబితాలో మూడవ స్థానం నుంచి ఐదవ స్థానం వరకు యూరోపియన్ దేశాల ఆధిపత్యం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.
- మూడవ స్థానం: డెన్మార్క్, లక్సెంబర్గ్, స్పెయిన్, స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్ దేశాలు సంయుక్తంగా మూడవ స్థానంలో ఉన్నాయి. ఈ దేశాల పౌరులు 186 దేశాలకు వీసా రహిత ప్రయాణం చేయవచ్చు.
- నాలుగవ స్థానం: ఆస్ట్రియా, బెల్జియం, ఫిన్లాండ్, ఐర్లాండ్, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, నార్వే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, గ్రీస్ దేశాలు నాలుగవ స్థానంలో నిలిచాయి. వీరు 185 దేశాలకు వీసా లేకుండా వెళ్లవచ్చు.
- ఐదవ స్థానం: హంగేరీ, పోర్చుగల్, స్లొవేకియా, స్లొవేనియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) ఐదవ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాయి. ఈ దేశాల ప్రజలు 184 దేశాలకు వీసా లేకుండా ప్రయాణించగలరు.
టాప్ 10లో మిగిలిన దేశాల వివరాలు ఇవే
టాప్ 10 జాబితాలో ఉన్న మిగిలిన దేశాలు, వాటి ప్రయాణ సౌలభ్యం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..
- ఆరవ స్థానం: క్రొయేషియా, ఎస్టోనియా, చెక్ రిపబ్లిక్, మాల్టా, పోలాండ్, న్యూజిలాండ్. (వీసా లేకుండా 183 దేశాలకు ప్రయాణం).
- ఏడవ స్థానం: బ్రిటన్ (UK), ఆస్ట్రేలియా, లాత్వియా, లిక్టెన్స్టెయిన్. (వీసా లేకుండా 182 దేశాలకు ప్రయాణం).
- ఎనిమిదవ స్థానం: కెనడా, లిథువేనియా, ఐస్లాండ్. (వీసా లేకుండా 181 దేశాలకు ప్రయాణం).
- తొమ్మిదవ స్థానం: మలేషియా. ఈ దేశ పౌరులు 180 దేశాలకు వీసా లేకుండా వెళ్లవచ్చు.
- పదవ స్థానం: అగ్రరాజ్యం అమెరికా (USA) ఈ జాబితాలో పదవ స్థానంలో నిలిచింది. అమెరికన్ పౌరులు 179 దేశాలకు వీసా రహిత ప్రయాణం చేయవచ్చు.
పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ ర్యాంకింగ్స్ ఎంత?
భారత పొరుగు దేశాలైన పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ ర్యాంకింగ్స్ విషయానికి వస్తే పరిస్థితి చాలా నిరాశాజనకంగా ఉంది. హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ప్రకారం, పాకిస్థాన్ ర్యాంకింగ్ బంగ్లాదేశ్ కంటే కూడా వెనుకబడి ఉంది.
బంగ్లాదేశ్ ఈ జాబితాలో 95వ స్థానంలో ఉండగా, పాకిస్థాన్ 98వ స్థానంలో ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాకిస్థాన్ కంటే దిగువన కేవలం మూడు దేశాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అవి - ఇరాక్, సిరియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. దీన్ని బట్టి పాకిస్థాన్ పాస్పోర్ట్ విలువ అంతర్జాతీయంగా ఎంత తక్కువగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.