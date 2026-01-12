Gold : భవిష్యత్తు అంతా ఈ 3 లోహాలదే.. 2026లో జాక్పాట్ కొట్టాలంటే ఇవి ఉండాల్సిందే !
Gold Silver Copper : 2026లో బంగారం, వెండి, రాగి ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఏఐ, సోలార్, ఈవీ రంగాల డిమాండ్తో ఈ లోహాలు పవర్ కరెన్సీగా మారుతున్నాయి. నిపుణుల అంచనాలు సహా పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
2026లో ఏది బెస్ట్? బంగారమా? వెండా? రాగి నా? నిపుణుల సలహా ఇదే
ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటికే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. విద్యుదీకరణ, ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ కారణంగా పారిశ్రామిక లోహాలకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా రాగి, బంగారం, వెండి లోహాలు ప్రపంచంలోని కొత్త పవర్ కరెన్సీగా అవతరిస్తున్నాయి.
నవంబర్ 2025లో యూఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే ఈ మూడు లోహాలను క్రిటికల్ మినరల్స్ జాబితాలో చేర్చింది. ఇది జాతీయ భద్రతా స్థాయి ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది.
మార్కెట్ డైవర్జెన్స్: ఆయిల్ పతనం.. లోహాల పరుగు
డిసెంబర్ 2025లో ప్రపంచ కమోడిటీ మార్కెట్లలో భారీ వ్యత్యాసం కనిపించింది. అధిక సరఫరా కారణంగా బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్కు 62 డాలర్ల (సుమారు రూ. 5,580) కంటే దిగువకు పడిపోయింది. అదే సమయంలో, బంగారం ఔన్సు ధర 4,500 డాలర్లు (సుమారు రూ. 4.05 లక్షలు) దాటగా, వెండి ఔన్సు ధర 78 డాలర్లకు (సుమారు రూ. 7,020) చేరింది. ఇక రాగి అయితే పౌండ్కు 1,400 డాలర్ల ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠాన్ని తాకింది.
ఈ గ్రేట్ డైవర్జెన్స్ అనేది ప్రపంచం ఇంధన ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి మెటీరియల్-ఇంటెన్సివ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు మారుతుందనడానికి స్పష్టమైన సంకేతం. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు, ఏఐ (AI) డేటా సెంటర్ల నుండి వస్తున్న భారీ డిమాండ్ దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి.
బంగారం: సురక్షితమైన పెట్టుబడి, ఆర్బీఐ వ్యూహం
బంగారం ప్రధానంగా పొదుపు సాధనంగా, హెడ్జింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రపంచ మార్కెట్ డిమాండ్లో 50 శాతం ఆభరణాల తయారీ నుంచే వస్తోంది. ముఖ్యంగా భారత్, చైనాలో పండుగ సీజన్లలో ఈ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మిగిలిన 40 శాతం బార్లు, నాణేలు, ఈటీఎఫ్ (ETFs)లు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ల రూపంలో ఉంటోంది. కేవలం 10 శాతం మాత్రమే ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి పారిశ్రామిక అవసరాలకు వెళ్తోంది.
పలు రిపోర్టుల ప్రకారం.. భారతదేశం విషయానికి వస్తే, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశీయ బంగారం నిల్వలు 108 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. మన కరెన్సీలో దీని విలువ అక్షరాలా రూ. 9,72,000 కోట్లు (9.72 లక్షల కోట్లు). ఇది అంతకుముందుతో పోలిస్తే 31 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 2,79,000 కోట్లు) పెరుగుదల.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) విదేశీ ఆస్తులను వైవిధ్యపరచడంలో భాగంగా 64 టన్నుల బంగారాన్ని స్వదేశానికి తరలించింది. అదే సమయంలో యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల హోల్డింగ్స్ను 200 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు 18 లక్షల కోట్లు) కంటే దిగువకు తగ్గించుకుంది. డిసెంబర్ 2025 నాటికి ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో బంగారం ధర రూ. 75,233 నుండి ఏకంగా రూ. 1,33,589కి పెరిగి 78 శాతం లాభాలను అందించింది.
వెండి: పారిశ్రామిక, పెట్టుబడి లోహం
వెండిని టూ పర్పస్ మెటల్ గా పరిగణిస్తారు. సుమారు 2 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగిన ఒక సోలార్ ప్యానెల్లో 20 గ్రాముల వరకు వెండిని ఉపయోగిస్తారు. మొత్తం డిమాండ్లో 50 శాతం పరిశ్రమల నుంచే వస్తోంది.
• సోలార్ ఫోటోవోల్టాయిక్స్ 29 శాతం వెండిని వినియోగిస్తున్నాయి.
• ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs) సాధారణ వాహనాల కంటే 67-79 శాతం ఎక్కువ వెండిని (వాహనానికి 25-50 గ్రాములు) ఉపయోగిస్తాయి.
• 5జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఏఐ సెమీకండక్టర్లు, వైద్య రంగంలో కూడా దీని వాడకం పెరిగింది.
జనవరి 2026లో చైనా జారీ చేసిన ఎగుమతి లైసెన్సింగ్ నిబంధనల వల్ల సరఫరా మరింత పరిమితమైంది. 2025లో 117 మిలియన్ ఔన్సుల లోటు ఏర్పడింది. ఈ పరిణామాలతో 2025లో వెండి ధర ఎంసీఎక్స్ లో ఏకంగా 144 శాతం పెరిగి రూ. 2,08,062కి చేరింది. నిప్పాన్ ఇండియా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ఆస్తులు రూ. 10,000 కోట్లు దాటడం విశేషం.
రాగి: విద్యుత్ రంగ వెన్నెముక, కొత్త అవకాశాలు
విద్యుత్, థర్మల్ కండక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రాగిని ఉత్తమ విద్యుత్ వాహక లోహంగా పరిగణిస్తారు. నిర్మాణం, వైరింగ్ రంగం 60 శాతం రాగిని వినియోగిస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏఐ డేటా సెంటర్లు పావు వంతు డిమాండ్ను కలిగి ఉన్నాయి.
• ఒక హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ కేబ్లింగ్, కూలింగ్ కోసం 50,000 టన్నుల వరకు రాగిని ఉపయోగించవచ్చు.
• 2040 నాటికి ఏఐ, రక్షణ రంగాలు ప్రపంచ రాగి డిమాండ్ను 50 శాతం పెంచుతాయని అంచనా.
• బ్లూమ్బెర్గ్ ఎన్ఈఎఫ్ (BloombergNEF) ప్రకారం, 2028 నాటికి డేటా సెంటర్లకు ఏటా 5,72,000 టన్నుల రాగి అవసరం అవుతుంది.
ప్రస్తుతం సరఫరాలో తీవ్రమైన లోటు ఉంది. లండన్ మెటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ (LME)లో రాగి ఫ్యూచర్స్ టన్నుకు 12,040 డాలర్లకు (సుమారు రూ. 10.83 లక్షలు) చేరుకోగా, ఎంసీఎక్స్లో కిలోకు రూ. 1,181.90 గరిష్టాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో అల్గో గ్రాండే కాపర్ వంటి ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీలు సోనోరా-అరిజోనా కాపర్ బెల్ట్లో అధిక-నాణ్యత ప్రాజెక్టులతో దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ప్రఖ్యాత జియాలజిస్ట్ డాక్టర్ పీటర్ మెగావ్ సపోర్టుతో సరఫరా లోటును భర్తీ చేయడానికి కొత్త డ్రిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
2026 అవుట్లుక్: ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
2026 ప్రారంభంలో బంగారం, వెండి రెండూ బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. 2025 నాటి అసాధారణ ర్యాలీ తర్వాత లాభాలు కాస్త స్థిరపడవచ్చు కానీ, సానుకూల ధోరణి కొనసాగుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
బంగారం: వడ్డీ రేట్ల కోత, సెంట్రల్ బ్యాంక్ కొనుగోళ్లు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా బంగారం ఔన్సు ధర 4,300 డాలర్ల నుండి 5,500 డాలర్ల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా. బుల్లిష్ సినారియోలో ఇది 4,900 - 5,200 డాలర్లకు చేరవచ్చు. అంటే మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 3.87 లక్షల నుండి రూ. 4.95 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చు. అయితే, మరికొంత మంది నిపుణులు అంతవరకు చేరకపోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
వెండి: సరఫరా తక్కువగా ఉండటం, క్లీన్ ఎనర్జీ డిమాండ్ పెరగడం వల్ల వెండి ఔన్సు ధర 55 నుండి 85 డాలర్ల రేంజ్లో ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 4,950 నుండి రూ. 7,650 వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది.
పలువురు నిపుణుల ప్రకారం.. బంగారం పోర్ట్ఫోలియోకు రక్షణ కవచంగా నిలుస్తుంది. వెండి పారిశ్రామిక వృద్ధి, విలువైన లోహంగా డ్యూయల్ పాత్ర పోషిస్తుంది కాబట్టి అధిక రాబడిని ఆశించేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
చివరగా, 2026లో బంగారం ఒక డిఫెన్సివ్ అసెట్గా కొనసాగనుండగా, వెండి, రాగి పారిశ్రామిక వృద్ధితో ముడిపడి అధిక లాభాలను అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.