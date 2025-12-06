- Home
Gold Silver Copper Investment : డిసెంబర్ 6 నాటికి బంగారం, వెండి, రాగి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. భవిష్యత్తులో కూడా మరింతగా ధరలు పెరిగే అవకాశముంది. అయితే, అధిక రాబడి కోసం ఏ లోహంలో పెట్టుబడి పెట్టాలి? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ధరల పెరుగుదలలో పోటీ పడుతున్న బంగారం, వెండి, రాగి
భారతదేశంలో బంగారం, వెండి, రాగి ధరలు పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ధరలు చారిత్రక రికార్డు స్థాయిలకు చేరుకున్నాయి. 2025 డిసెంబర్ 6 నాటికి ఉన్న మార్కెట్ సరళిని గమనిస్తే, ఈ మూడు లోహాలు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
అయితే, గత కొన్నేళ్లుగా చూస్తే బంగారం కంటే వెండి, రాగిలో వృద్ధి రేటు బలంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ, దీర్ఘకాలిక సంపద రక్షణ విషయానికి వస్తే బంగారం తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
రాబోయే కొన్నేళ్లలో అత్యధిక శాతం రాబడిని ఆశించే వారికి రాగి, వెండి మంచి ఎంపికగా కనిపిస్తున్నాయి. అయితే వీటిలో రాబడితో పాటు రిస్క్, ఒడిదుడుకులు కూడా బంగారం కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బంగారం, రాగి, వెండి: ఈ రోజు మార్కెట్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?
ప్రస్తుతం భారతీయ మార్కెట్లో ఈ మూడు లోహాల ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రధాన భారతీయ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1.3 లక్షల నుండి రూ. 1.4 లక్షల మధ్య ఉంది. ఇది ఆల్ టైమ్ హై లేదా దానికి దగ్గరగా ఉన్నట్లు రిపోర్టులు సూచిస్తున్నాయి.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే.. హైదరాబాద్, చెన్నై, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ. 1.95 లక్షల నుండి రూ. 2.0 లక్షల వరకు ఉంది. భారతదేశంలోని MCX/స్పాట్ మార్కెట్లో కిలో రాగి ధర సుమారు రూ. 1,090 నుండి రూ. 1,100 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది.
ధరలు ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నందున, కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు ఒకేసారి మొత్తం డబ్బు పెట్టకుండా, విడతల వారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బంగారం, వెండి, రాగి : అధిక రాబడిని ఇచ్చే లోహం ఏది?
పెట్టుబడిదారులకు ఏ లోహం ఎంత లాభాన్ని ఇస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి వాటి స్వభావాన్ని పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రాగి (Copper) శాతం పరంగా చూస్తే, భవిష్యత్తులో అత్యధిక లాభాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. గ్లోబల్ గ్రోత్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, గ్రీన్ ఎనర్జీలో పెట్టుబడులు పెరగడం వల్ల గత ఏడాది కాలంలో దీని ధర దాదాపు 30% పెరిగింది.
వెండి (Silver) కూడా మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. పారిశ్రామిక డిమాండ్, గ్రీన్ ఎనర్జీ బూమ్ కారణంగా, బుల్ రన్ (మార్కెట్ పెరుగుదల) సమయంలో వెండి బంగారం కంటే ఎక్కువ శాతం లాభాలను అందించగలదు. బంగారం (Gold) సాధారణంగా 6-8% వార్షిక రాబడిని ఇస్తుంది. సంక్షోభ సమయాల్లో దీని ధర భారీగా పెరిగినా, మిగిలిన సమయాల్లో స్థిమితంగా ఉంటుంది.
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, రాబడి విషయంలో ముందువరుసలో రాగి తర్వాత వెండి, బంగారం ఉన్నాయి. కానీ, స్థిరత్వం, భద్రత విషయంలో బంగారం ముందుంటుంది. ఆ తర్వాత వెండి, రాగి ఉంటాయి.
భవిష్యత్ పోర్ట్ఫోలియోలో బంగారం, వెండి, రాగి పాత్ర ఏమిటి?
మీ పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియోలో ఈ లోహాలను ఎలా భాగం చేసుకోవాలనే విషయాలు గమనిస్తే.. బంగారాన్ని భద్రత కోసం చూడవచ్చు. ద్రవ్యోల్బణం, రూపాయి విలువ పతనం, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇది ఒక ఇన్సూరెన్స్ లాంటిది. సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ల ద్వారా పోర్ట్ఫోలియోలో 5-15% బంగారాన్ని ఉంచుకోవడం మంచిది.
వెండిని వృద్ధి, రక్షణగా చూడవచ్చు. సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఈవీ (EV) రంగాల్లో దీని వినియోగం పెరుగుతోంది. కాబట్టి ఇది ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ థీమ్లో భాగం అవుతుంది. ఈటీఎఫ్ (ETF) ల ద్వారా చిన్న మొత్తంలో వెండిని పోర్ట్ఫోలియోలో చేర్చుకోవచ్చు.
పారిశ్రామిక వృద్ధిలో రాగి పాత్ర పెరుగుతోంది. ఇది పూర్తిగా గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, గ్రీన్ ఎనర్జీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో సరఫరా కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, దీర్ఘకాలంలో ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రాగిని నేరుగా నిల్వ చేయడం కష్టం కాబట్టి, కమోడిటీ ఫండ్స్ లేదా సంబంధిత కంపెనీల షేర్ల ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం.
రిస్క్, ఒడిదుడుకుల పై విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు?
అధిక లాభాలు ఆశించే వారు రిస్క్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. బంగారం పెట్టుబడిలో రిస్క్ తక్కువ. ఇది మూలధన రక్షణకు సరైనది. ఇది స్పెక్యులేటివ్ లాభాల కోసం కాదు. ఇక వెండి విషయానికి వస్తే.. ఇది బంగారం కంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులకు లోనవుతుంది. మార్కెట్ పడిపోయే దశలో వెండి ధరలు బంగారం కంటే వేగంగా పతనమవుతాయి.
రాగి అత్యంత సైక్లికల్ లోహం. ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం లేదా చైనాలో డిమాండ్ తగ్గడం వంటి అంశాలు రాగి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఇందులో లాభాలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటాయో, నష్టాలూ అంతే భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
పెట్టుబడిదారులకు నిపుణులు ఇచ్చే సూచనలు ఏమిటి?
మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ప్రణాళికను చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీ ప్రాధాన్యం కేవలం భద్రత, దీర్ఘకాలిక సంపద రక్షణ అయితే, బంగారాన్ని ప్రధాన పెట్టుబడిగా ఉంచుకోవాలి. కొద్ది మొత్తంలో వెండిని చేర్చుకోవచ్చు కానీ రాగి జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది.
అలా కాదు, మీరు అధిక రిస్క్ తీసుకుని అధిక లాభాలు ఆశిస్తున్నట్లయితే, వైవిధ్యమైన విధానాన్ని అనుసరించండి. స్థిరత్వం కోసం కొంత బంగారం, వృద్ధి కోసం వెండి, రాగిలో చిన్న మొత్తాల్లో ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టండి.
ముఖ్యంగా, ప్రస్తుతం ధరలు గరిష్ఠంగా ఉన్నందున ఒకేసారి మొత్తంగా పెట్టుబడి పెట్టవద్దు. సిప్ (SIP) విధానంలో కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రిస్క్ తగ్గించుకోవచ్చు. లోహాలలో పెట్టుబడికి కనీసం 5-10 ఏళ్ల కాలవ్యవధిని పెట్టుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన, విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది ఎటువంటి ఆర్థిక సలహా కాదు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, దయచేసి మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించి, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందడుగు వేయండి. ఇందులో కలిగే నష్టాలకు మా వెబ్సైట్ బాధ్యత వహించదు.