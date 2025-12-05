Modi : అసోం టీ నుండి భగవద్గీత వరకు.. పుతిన్కు మోదీ ఇచ్చిన గిఫ్ట్లు ఇవే
Modi's Gifts To Putin: దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ న్యూఢిల్లీలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు పలు బహుమతులు ఇచ్చారు. ఈ బహుమతులు భారతీయ వారసత్వాన్ని, ఇరు దేశాల స్నేహబంధాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
పుతిన్కు మోదీ అందించిన సాంస్కృతిక బహుమతులు
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు మన దేశ వారసత్వం, అద్భుతమైన హస్తకళా నైపుణ్యాన్ని చాటే అరుదైన బహుమతులను అందించారు. ఈ కానుకలు కేవలం వస్తువులు మాత్రమే కాక, భారతదేశ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని, వైవిధ్యాన్ని, అలాగే భారతదేశం, రష్యా మధ్య ఉన్న లోతైన, నిరంతర బంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
ప్రధాని మోదీ అందించిన ఈ బహుమతుల జాబితాలో ఆరు అంశాలు ప్రముఖంగా ఉన్నాయి. వాటిలో అసోం బ్లాక్ టీ, ముర్షిదాబాద్ వెండి టీ సెట్, మహారాష్ట్ర హస్తకళా వెండి గుర్రం, ఆగ్రా మార్బుల్ చదరంగం సెట్, కాశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు, రష్యన్ భాషలో శ్రీమద్ భగవద్గీత ముఖ్యమైనవి. ఈ ప్రత్యేకమైన బహుమతులు సాంప్రదాయాన్ని, దౌత్యనీతిని అద్భుతంగా మిళితం చేశాయి.
నాణ్యమైన అసోం బ్లాక్ టీ
ప్రధాని మోదీ అందించిన బహుమతుల్లో నాణ్యమైన అసోం బ్లాక్ టీ ఒకటి. సారవంతమైన బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలలో పండించే ఈ టీ, దాని ఘాటైన మాల్టీ రుచి, ప్రకాశవంతమైన ద్రవం, 'అస్సామికా' రకాన్ని ఉపయోగించి సాంప్రదాయ పద్ధతిలో శుద్ధి చేయడం వల్ల ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఈ టీకి 2007లోనే జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ (GI) ట్యాగ్ లభించింది. ఇది అస్సాం సుసంపన్నమైన వారసత్వాన్ని సూచిస్తుంది. సాంస్కృతిక వారసత్వంతో పాటు, ఈ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకు కూడా విలువైనది. ప్రతీ కప్పు కూడా ఓదార్పుని, ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సున్నితమైన వెండి టీ సెట్
తూర్పు భారతదేశంలోని పశ్చిమ బెంగాల్ కళాత్మకతకు అద్దం పడుతూ, ముర్షిదాబాద్ వెండి టీ సెట్ను ప్రధాని మోదీ పుతిన్కు బహూకరించారు. సున్నితమైన చెక్కడాలతో రూపొందించిన ఈ అలంకరణాత్మక టీ సెట్.. భారతదేశం, రష్యా రెండింటి సమాజంలోనూ టీకి ఉన్న లోతైన సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
రెండు సమాజాలలోనూ, టీ అనేది ఆప్యాయత, అనుబంధం, పంచుకున్న కథలకు చిహ్నం. ప్రేమతో బహూకరించిన ఈ వెండి సెట్, శాశ్వతమైన భారత్-రష్యా స్నేహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
కాశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు
స్థానికంగా కాంగ్ లేదా జాఫ్రాన్ అని పిలువబడే కాశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు, కాశ్మీర్ పర్వత ప్రాంతాలలో సాగు చేస్తారు. దీనికి దాని గొప్ప రంగు, సువాసన, రుచికి మంచి విలువ ఉంది. ఇది లోతైన సాంస్కృతిక, వంటకాల ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.
జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ (GI), ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి (ODOP) గుర్తింపుల ద్వారా రక్షించిన ఈ కుంకుమపువ్వు, వారసత్వం, సాంప్రదాయ చేతికోత, స్థానిక రైతులకు ఆర్థిక విలువను సూచిస్తుంది. ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఎరుపు బంగారం, ప్రకృతి, సాంప్రదాయం, హస్తకళల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంది.
హస్తకళా వెండి గుర్రం
మహారాష్ట్రకు చెందిన చేతితో తయారు చేసిన వెండి గుర్రం భారతదేశ లోహపు హస్తకళా సాంప్రదాయ గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. సంక్లిష్టమైన వివరాలతో అలంకరించిన ఈ శిల్పం.. భారతీయ,రష్యన్ సంస్కృతుల్లో గౌరవించే మర్యాద, పరాక్రమాలను సూచిస్తుంది. ఇది ఇరు దేశాల ఉమ్మడి వారసత్వం, పరస్పర గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ముందుకు సాగుతున్న ఈ శిల్పం భంగిమ, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న భారత్-రష్యా భాగస్వామ్యానికి ఒక గొప్ప రూపం.
ఆగ్రా మార్బుల్ చదరంగం సెట్
ఆగ్రాకు చెందిన ఈ హస్తకళా మార్బుల్ చదరంగం సెట్, ఉత్తర భారతదేశ కళాత్మకతకు నిదర్శనం. ఇది సున్నితమైన హస్తకళను క్రియాత్మక చక్కదనంతో మిళితం చేస్తుంది. ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి (ODOP) చొరవ కింద ఈ ప్రాంతం స్టోన్ ఇన్లే వారసత్వాన్ని ఈ సెట్ హైలైట్ చేస్తుంది.
ఇందులో విడిగా పొందుపరిచిన మోటిఫ్లు, కాంట్రాస్టింగ్ రాతి చదరంగం పావులు, పూల డిజైన్లతో అలంకరించిన చదరంగం బోర్డు ఉన్నాయి. మార్బుల్, కలప, సెమీ-ప్రీషియస్ రాళ్ల కలయిక దృశ్యమానంగా ఆకట్టుకునే, తాకడానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండే అలంకరణ, ఆట వస్తువును సృష్టిస్తుంది.
రష్యన్ భాషలో భగవద్గీత
బహుమతుల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది, భగవద్గీత రష్యన్ అనువాదం. మహాభారతంలో భాగమైన శ్రీమద్ భగవద్గీత, కర్తవ్యం, శాశ్వత ఆత్మ, ఆధ్యాత్మిక విముక్తిపై కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇచ్చిన మార్గదర్శకత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. దాని శాశ్వతమైన జ్ఞానం నైతిక జీవనం, మనస్సుపై నియంత్రణ, అంతర్గత శాంతిని ప్రేరేపిస్తుంది.
అనువాదాలతో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆధునిక పాఠకులకు అందుబాటులో ఉంది. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్కు రష్యన్ భాషలోని శ్రీమద్ భగవద్గీతను అందించడం, భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక, సాహిత్య వారసత్వాన్ని ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రధాని మోదీ దీర్ఘకాలిక చొరవను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ 2019లో బిష్కెక్ (SCO సమ్మిట్)లో మొదలైంది. అక్కడ మోదీ పది సమకాలీన భారతీయ సాహిత్య రచనలను SCO భాషలలోకి అనువదించాలని ప్రతిపాదించారు. మహమ్మారి అంతరాయాలు ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశం తన SCO అధ్యక్షత సమయంలో ఈ అనువాదాలను పూర్తి చేసింది. తద్వారా భారతీయ ఆలోచనను మధ్య ఆసియా, రష్యా అంతటా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
ఈ బహుమతులు కేవలం దౌత్యపరమైన లాంఛనాలు మాత్రమే కాదు, భారతీయ కళలు, సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వ గొప్ప వైవిధ్యాన్ని చాటిచెప్పే సంకేతాలుగా నిలిచాయి. ఇవి భారత్, రష్యా మధ్యనున్న బంధాన్ని మరింత దృఢం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.