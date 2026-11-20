భారీగా పతనమవుతోన్న బంగారం ధర.. తులం లక్ష కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోందిగా
Gold Price: బంగారం కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్న వారికి ఇది ఊరటనిచ్చే వార్త. గత కొంతకాలంగా భారీగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా దిగివస్తున్నాయి. నవంబర్ 20న దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి.
హైదరాబాద్లో భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు
నవంబర్ 20న హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. తాజా గణంకాల ప్రకారం 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.5,120 తగ్గి రూ.1,25,570కు చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.4,700 తగ్గడంతో 10 గ్రాముల ధర రూ.1,15,100గా నమోదైంది. ఈ లెక్కన గ్రాము 24 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.512, 22 క్యారెట్ల బంగారంపై రూ.470 తగ్గింది. ఇటీవల కాలంలో ఒకే రోజులో ఈ స్థాయిలో ధరలు తగ్గడం కొనుగోలుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆభరణాల కొనుగోలుకు సిద్ధమవుతున్న కుటుంబాలకు ఇది కొంత ఊరటనిచ్చే పరిణామం.
ఢిల్లీ, విజయవాడ, విశాఖలో బంగారం ధరలివే
దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో బంగారం ధరలు స్థానిక మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా స్వల్పంగా మారుతుంటాయి. నవంబర్ 20న ఢిల్లీలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,25,720గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,15,250గా నమోదైంది. హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,25,570, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,15,100గా ఉంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నంలోనూ ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఢిల్లీతో పోలిస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే ఇవి ప్రాథమిక మార్కెట్ ధరలు మాత్రమే. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జీఎస్టీ, తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
బంగారంతో పాటు తగ్గిన వెండి ధర
పసిడి ధరల పతనం వెండి మార్కెట్పైనా ప్రభావం చూపుతోంది. నవంబర్ 20న వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.5,000 తగ్గడంతో ధర రూ.1,75,000కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు గణనీయంగా పడిపోవడం దేశీయ మార్కెట్లోనూ ఈ తగ్గుదలకు కారణమైంది. బంగారం, వెండి రెండింటి ధరలు ఒకేసారి తగ్గడంతో పెట్టుబడిదారులు, ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు మార్కెట్ పరిణామాలను ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలివే
ప్రపంచ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు భారతదేశంలో బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ప్రస్తుత ధరల పతనానికి ప్రధానంగా కొన్ని అంశాలు కారణమవుతున్నాయి.
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు: అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉందనే అంచనాలు మార్కెట్లో బలపడుతున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటే వడ్డీ ఆదాయం అందించని బంగారం వంటి పెట్టుబడులపై ఆసక్తి తగ్గుతుంది.
డాలర్ విలువ పెరగడం: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ బలపడితే ఇతర దేశాల కరెన్సీలతో బంగారం కొనుగోలు చేయడం ఖరీదవుతుంది. దీంతో పసిడికి డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
పెట్టుబడిదారుల అమ్మకాలు: బంగారం ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడం వల్ల ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పతనం: నవంబర్ 20న ప్రారంభ ట్రేడింగ్లో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర 2.57 శాతం తగ్గగా, వెండి ధర 4.7 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. ఈ ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పైనా కనిపించింది.
బంగారం ధరలు మరింత తగ్గుతాయా? ఇప్పుడు కొనొచ్చా.?
బంగారం ధరలు ఒక్కరోజే భారీగా తగ్గడంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతాయా? రాబోయే రోజుల్లో మరింత తగ్గుతాయా? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడే అంచనా వేయడం కష్టం. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయాలు, డాలర్ విలువ, అంతర్జాతీయ రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారు ప్రస్తుత ధరలను పరిశీలించి తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఆభరణాలు తీసుకునేటప్పుడు బీఐఎస్ హాల్మార్క్, హెచ్యూఐడీ నంబర్, మేకింగ్ ఛార్జీలు, తరుగు, జీఎస్టీ వివరాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. ధరలు తగ్గాయని తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకుండా.. మీ అవసరం, బడ్జెట్ను బట్టి కొనుగోలు చేయడం మంచిది.