స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అద్భుతం.. రూ.140 లక్షల కోట్లకు చేరిన కంపెనీ విలువ
Anthropic: ఏఐ రంగంలో దూసుకుపోతున్న ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ ఐపీవో టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ ఐపీవోతో 4,250 మంది ఉద్యోగులు కోటీశ్వరులయ్యే అవకాశం ఏర్పడింది. ఇంతకీ ఈ ఐపీవో ప్రత్యేకతలేంటి? ఉద్యోగులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఐపీవోగా ఆంథ్రోపిక్
ఆంథ్రోపిక్ తన ఐపీవో ద్వారా భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులను సమీకరించి రికార్డు సృష్టించింది. ఒక్కో షేరు ఇష్యూ ధరను 83 డాలర్లుగా నిర్ణయించింది. తొలుత ఒక్కో షేరుకు 70 నుంచి 78 డాలర్ల ధరను అంచనా వేయగా, పెట్టుబడిదారుల నుంచి వచ్చిన స్పందనతో తుది ధరను అంతకంటే ఎక్కువగా ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. మొత్తం 980 మిలియన్ షేర్ల విక్రయం ద్వారా 81.3 బిలియన్ డాలర్లు సమీకరించింది. గ్రీన్షూ ఆప్షన్తో కలిపి ఈ మొత్తం 107.3 బిలియన్ డాలర్లకు చేరినట్లు అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పరిణామంతో గతంలో స్పేస్ఎక్స్ నెలకొల్పిన 75 బిలియన్ డాలర్ల ఐపీవో నిధుల సమీకరణ రికార్డు వెనుకబడింది. ఇష్యూ ధర ఆధారంగా ఆంథ్రోపిక్ మార్కెట్ విలువ 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్ల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. భారత కరెన్సీలో ఇది సుమారు రూ.140 లక్షల కోట్లు.
4,250 మంది ఉద్యోగులకు రూ.9 కోట్లకు పైగా సంపద
ఈ ఐపీవోలో అందరినీ ఆకర్షిస్తున్న అంశం ఉద్యోగులకు కలగనున్న ఆర్థిక ప్రయోజనం. ఆంథ్రోపిక్లో ప్రస్తుతం సుమారు 5,300 మంది పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో దాదాపు 4,250 మందికి గతంలో కేటాయించిన స్టాక్ ఆప్షన్ల విలువ ఒక్కొక్కరికి 1 మిలియన్ డాలర్లు దాటినట్లు అంచనా. అంటే భారత కరెన్సీలో ఒక్కొక్కరి వాటా విలువ సుమారు రూ.9.3 కోట్లకు పైమాటే. అంతేకాదు, వీరిలో 1,200 మందికి పైగా ఉద్యోగుల వాటాల విలువ 10 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.93 కోట్లు) దాటనుందని తెలుస్తోంది. కంపెనీ ప్రారంభ దశలో చేరిన సుమారు 50 మంది ఉద్యోగుల ఈక్విటీ విలువ 100 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.930 కోట్లు) మించనుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఉద్యోగులతో పాటు గతంలో సంస్థలో పనిచేసి షేర్లు కలిగి ఉన్నవారికి కూడా ఈ ఐపీవో ద్వారా భారీ ప్రయోజనం కలగనుంది.
సహ వ్యవస్థాపకులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.2,600 కోట్లు
ఆంథ్రోపిక్ను స్థాపించిన ఏడుగురు సహ వ్యవస్థాపకులకు కూడా ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ భారీ సంపదను తీసుకొచ్చింది. ఒక్కొక్కరు తమ వాటా నుంచి సుమారు 3.38 మిలియన్ షేర్లను విక్రయించినట్లు సమాచారం. ఒక్కో షేరు ధర 83 డాలర్ల చొప్పున లెక్కిస్తే, ఒక్కో వ్యవస్థాపకుడికి సుమారు 280 మిలియన్ డాలర్లు లభిస్తాయి. భారత కరెన్సీలో ఇది దాదాపు రూ.2,600 కోట్లు. ఏడుగురికి కలిపి సుమారు 1.96 బిలియన్ డాలర్లు అంటే రూ.18,300 కోట్లకు పైగా సమకూరినట్లు అంచనా. మరోవైపు ఈ ఐపీవోలో గూగుల్, అమెజాన్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు పెట్టిన పెట్టుబడుల విలువ కూడా గణనీయంగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఆంథ్రోపిక్ వృద్ధితో ఏఐ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన సంస్థలకు కూడా భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఆరేళ్లలోనే ఇంతటి ప్రస్థానం.. క్లాడ్తో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు
ఆంథ్రోపిక్ ప్రయాణం కూడా టెక్ రంగంలో ప్రత్యేక చర్చకు దారితీస్తోంది. ఓపెన్ఏఐ నుంచి బయటకు వచ్చిన కొందరు పరిశోధకులు 2020లో ఈ సంస్థను స్థాపించారు. ఏఐ వ్యవస్థలను మరింత సురక్షితంగా, బాధ్యతాయుతంగా అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన ఈ కంపెనీ.. క్లాడ్ ఏఐ చాట్బాట్తో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందింది. కోడింగ్, కంటెంట్ తయారీ, డేటా విశ్లేషణ, వ్యాపార కార్యకలాపాలు వంటి అనేక రంగాల్లో క్లాడ్ వినియోగం పెరగడంతో సంస్థ సేవలకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా జనరేటివ్ ఏఐ మార్కెట్ విస్తరణ ఆంథ్రోపిక్ వృద్ధికి దోహదపడింది. అయితే ఏఐ రంగంలో పెట్టుబడులు, కంపెనీల విలువలు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో ఈ స్థాయి మార్కెట్ విలువను నిలబెట్టుకోవడం సంస్థకు కీలకంగా మారనుంది.
ఆదాయం భారీగా పెరిగినా.. నష్టాలు కూడా ఎక్కువే
ఆంథ్రోపిక్ ఐపీవో ద్వారా భారీ నిధులు సమీకరించినప్పటికీ కంపెనీ ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే కొన్ని సవాళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. సంస్థ వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం 2026 సెప్టెంబర్తో ముగిసిన తొమ్మిది నెలల కాలంలో ఆదాయం 33.24 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది. అదే సమయంలో నికర నష్టం 104 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అంటే ఆదాయం పెరుగుతున్నప్పటికీ కంపెనీ ఇంకా భారీ నష్టాలను ఎదుర్కొంటోంది. ఏఐ మోడళ్ల అభివృద్ధి, కంప్యూటింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు, డేటా సెంటర్లు, పరిశోధనలకు పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. దీనికి తోడు అప్పుల భారం కూడా సంస్థకు సవాలుగా మారింది. ఐపీవో ద్వారా వచ్చిన నిధుల్లో కొంత భాగాన్ని అప్పుల చెల్లింపులకు, భవిష్యత్తు వ్యాపార విస్తరణకు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది.