EPFO: ఈపీఎఫ్లో మరో కొత్త ఆప్షన్.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత SWP విధానం అమలు
EPFO: EPF చందాదారులకు ప్రయోజనం కలిగించేలా EPFO కీలక మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత పీఎఫ్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి కాకుండా విడతలవారీగా పొందేలా సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ (SWP) తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించింది.
EPFO కొత్తగా తీసుకురానున్న SWP అంటే ఏంటి?
సాధారణంగా ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత తమ పీఎఫ్ ఖాతాలోని మొత్తాన్ని ఒకేసారి తీసుకుంటారు. అయితే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చేతికి వచ్చినప్పుడు దానిని ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలియక కొందరు ఇతర పెట్టుబడి మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. వీటిలో రిస్క్ ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈపీఎఫ్వో కొత్త విధానాన్ని పరిశీలిస్తోంది. సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాయల్ ప్లాన్ ద్వారా రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఉన్న పీఎఫ్ నిధిని ఒకేసారి కాకుండా కొంతకొంతగా తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల పదవీ విరమణ తర్వాత నెలవారీ ఖర్చులకు అవసరమైన డబ్బును క్రమం తప్పకుండా పొందే వీలుంటుంది. అదే సమయంలో ఖాతాలో మిగిలిన మొత్తంపై ఈపీఎఫ్ వడ్డీ కొనసాగుతుంది.
నెలకు, మూడు నెలలకు లేదా ఏడాదికోసారి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు
ఈ ప్రతిపాదిత పథకంలో చందాదారులకు ఉపసంహరణ విషయంలో వెసులుబాటు కల్పించనున్నారు. తమ అవసరాలను బట్టి ఎంత మొత్తాన్ని, ఎప్పుడు తీసుకోవాలో నిర్ణయించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి నెలా కొంత మొత్తం విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. మూడు నెలలకు ఒకసారి డబ్బులు పొందవచ్చు. ఆరు నెలలకు ఒకసారి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఏడాదికి ఒకసారి నిర్ణీత మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ సమయంలో తన పీఎఫ్ ఖాతాలో రూ.30 లక్షలు ఉన్నాయని అనుకుందాం. ఆ మొత్తాన్ని పూర్తిగా తీసుకోకుండా, తన అవసరాలకు అనుగుణంగా విడతలవారీగా పొందవచ్చు. ఇలా డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత ఖాతాలో మిగిలిన నిధిపై వర్తించే ఈపీఎఫ్ వడ్డీ కొనసాగుతుంది. అయితే ఉపసంహరణ పరిమితులు, ఇతర నిబంధనలపై తుది నిర్ణయం రావాల్సి ఉంది.
మధ్యలోనే పథకం నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం
SWP విధానంలో చేరిన తర్వాత తప్పనిసరిగా నిర్ణీత కాలం వరకు కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉండదని ప్రతిపాదనలో పేర్కొంటున్నారు. చందాదారుడు ఎప్పుడైనా ఈ పథకం నుంచి వైదొలగి, ఖాతాలో మిగిలిన మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఉపసంహరించుకునే వెసులుబాటు కల్పించనున్నారు. అంతేకాకుండా, పథకం ద్వారా డబ్బులు పొందుతున్న సమయంలో సభ్యుడు మరణిస్తే మిగిలిన నిధిని జీవిత భాగస్వామి లేదా నామినీకి అందించే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఉద్యోగి మరణించినా పీఎఫ్ పొదుపులకు సంబంధించిన ప్రయోజనాలు కుటుంబ సభ్యులకు అందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వీటికి సంబంధించిన తుది నిబంధనలు ఇంకా ఖరారు కావాల్సి ఉంది.
పీఎఫ్ ఖాతాలో అదనపు డబ్బులు జమ చేసుకోవచ్చా?
ఈ ప్రతిపాదనలో మరో ఆసక్తికరమైన అంశం స్వచ్ఛంద అదనపు చందాలు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగి, యజమాని తమ నిబంధనల ప్రకారం పీఎఫ్కు కంట్రిబ్యూషన్ చెల్లిస్తారు. అయితే కొత్త విధానంలో ఉద్యోగులు తమకు వీలైనప్పుడు అదనపు మొత్తాన్ని నేరుగా పీఎఫ్ ఖాతాలో జమ చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఈపీఎఫ్వో పరిశీలిస్తోంది. దీనికోసం ప్రత్యేక డిజిటల్ చెల్లింపు విధానాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. ఈ విధంగా ఉద్యోగి తన సొంత డబ్బును అదనంగా జమ చేసుకోవచ్చు. ఈ మొత్తానికి యజమాని కూడా సమానంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీర్ఘకాలంలో తమ రిటైర్మెంట్ పొదుపును పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఈ వెసులుబాటు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం PF డబ్బుల ఉపసంహరణ నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయి?
ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగులు తమ వయసు, పదవీ విరమణ పరిస్థితులను బట్టి పీఎఫ్ మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు. 55 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసులో రిటైర్ అయ్యే సభ్యులు తమ ఖాతాలోని పూర్తి మొత్తాన్ని తీసుకునే అవకాశం ఉంది. 55 ఏళ్లలోపు ఉద్యోగ విరమణ చేసినవారు వెంటనే 75 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మిగిలిన 25 శాతాన్ని 12 నెలల తర్వాత పొందవచ్చు. మరోవైపు, సాధారణంగా 58 ఏళ్ల వయసు నుంచి ఈపీఎస్ పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
కొత్త SWP విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్స్ స్కీమ్లో సవరణలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనను ఈపీఎఫ్వో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. బోర్డు నిర్ణయం, తదుపరి అధికారిక ఆమోదాల తర్వాతే ఈ పథకం అమలు, ఉపసంహరణ పరిమితులు, ఇతర నిబంధనలపై స్పష్టత రానుంది. ప్రస్తుతం ఇది ప్రతిపాదన దశలోనే ఉంది.