అదే జరిగిందో.. బంగారం ధర టక్కున రెండు లక్షలు..!
"బంగారం ధర తగ్గుతుంది అన్నారు .. తగ్గలేదు ఏంటి?" అని ఒకరి ప్రశ్న… ‘’ఇరాన్ తో అమెరికా యుద్ధం చేస్తుందా ? లేదా ?అనేది బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా? అనేది నిర్ణయిస్తుంది'' అని చెప్పానుగా..
బంగారం ధర పెరుగుతుందా..?
ఒకప్పుడు చదువుకోని వారి సంఖ్య ఎక్కువ..!
ఇప్పుడు చదవలేని వారి సంఖ్య ఎక్కువ..!
ఆ రోజుల్లో నిరక్షరాస్యులయినా...
కుతూహలం, కుశాగ్ర బుద్ధి, వివేకం ఎక్కువ.
మరి నేడు... రోజంతా డిజిటల్ పరికరాల ద్వారా జిగాబైట్ల సమాచారం.
చూసి చూసి ఏది నిజమో ఏది కాదో తెలుసుకొనే ఆసక్తి, ఆ శక్తి తగ్గిపోయింది.
వార్తా పత్రిక చదవలేరు .
నిడివి ఎక్కువ అయితే పోస్ట్ కూడా చదవలేరు.
"బంగారం ధర తగ్గుతుంది అన్నారు .. తగ్గలేదు ఏంటి?" అని ఒక ప్రశ్న.
"ఇరాన్ తో యుద్ధం జరిగే అవకాశం మొన్నటి దాకా ఉంది. ఇప్పుడు జరగదు అని ప్రపంచం భావిస్తోంది. అందుకే స్టాక్ మార్కెట్ స్థిరత్వం దిశగా అడుగుల... బంగారం ధర తగ్గే అవకాశం.. అయినా బంగారం అమ్మొద్దు .." ఇదీ పోస్ట్.
ఒక్క లైన్ చదివి మిగతావి వదిలేసే డిజిటల్ యుగ నిరక్షరాస్యత.
ఇరాన్ తో అమెరికా యుద్ధం చేస్తుందా ? లేదా ?అనేది... బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా? అనేది నిర్ణయిస్తుంది అని కూడా అర్థం చేసుకోలేని స్థితికి బ్రెయిన్ లు పాడై పోయాయి.
చిన్న మెదడు చితికి పోయింది.
పెద్ద మెదడు పగిలి పోయింది.
ట్రంప్ కు ఏమి బుద్ధి పుట్టిందో.. మళ్ళీ ఇరాన్ కు యుద్ధ విమానాలు పంపుతున్నాడు. నిజంగా యుద్ధం అంటూ జరిగితే బంగారం టక్కున రెండు లక్షలు అయినా అయిపోతుంది.
యుద్ధం జరగకపోతే మాత్రం కాస్త తగ్గొచ్చు.
ఎంత తగ్గొచ్చు ?
ఎంత తగ్గినా అమ్మొద్దు .. రానున్న రోజుల్లో ఆర్థిక సంక్షోభం తప్పదు. బంగారం... కవచకుండలం.. ఇదీ నా మాట.
జెన్ z, జెన్ ఆల్ఫా సంగతి..?????
జనాల్లో ఇంగిత జ్ఞానం, కుశాగ్ర బుద్ధి లోపించింది .
దీనితో మోసగాళ్లకు హద్దు పద్దు లేకుండా పోతోంది .
ఒక వృద్ధ జంట.
డిజిటల్ అరెస్ట్ కు భయపడి బ్యాంకు నుంచి లక్షల రూపాయిలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు.
బ్యాంకువారికి అనుమానం వచ్చి పోలీస్ లకు చెప్పారు.
పోలీస్ లు వచ్చి ..."డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది లేదు. వాళ్ళు మోసగాళ్లు" అని చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పారు.
నలబై రోజుల్లో సైబర్ క్రిమినల్స్ మళ్ళీ ఫోన్.
ఈ సారి బ్యాంకువారిని దబాయించి మరీ డబ్బు ట్రాన్ఫర్ చేసేసారు ఆ వృద్ధ జంట.!
బేబీ బూమెర్స్, జెన్ x ... వాళ్ళ బ్రెయిన్ చిప్స్ ఇలా చితికి పోయి ఉంటే ఇక జెన్ z.. జెన్ ఆల్ఫా సంగతి ?????
చిప్ప కూళ్ళవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది..
సాక్షాతూ ప్రధాన మంత్రి "డిజిటల్ అరెస్ట్ లేదు" అని చెప్పినా ప్రతిరోజు కోట్ల రూపాయిల మోసం.
భర్తనో.. భార్యనో చంపిన వారు... పట్టుబడుతూనే ఉన్నారు.
హైటెక్ యుగంలో క్రిమినల్స్ తప్పించుకొనే అవకాశమే లేదు .
అయినా హత్యలు ఆగవు .
చిప్ప కూళ్ళవారి సంఖ్య పెరుగుతూనే పోతోంది
క్యాన్సర్ వ్యాక్సీన్ మంచిదేనా..?
"సెర్వికల్ కాన్సర్ .. వాక్సీన్ కు సంభందించి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు.. వివాదాలు లేవు .." అని ఈ రోజు అన్ని పత్రికల్లో బరి తెగించి రాతలు .
గూగుల్ లో ఆ వాక్సీన్ పేరు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్.. legal cases అని కొడితే వచ్చేస్తాయి.
ఇంత సులభంగా నిజాలు తెలుసుకొనే అవకాశం ఉన్నా జనాలు తెలుసుకోరు .
ఇప్పుడు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్లు.. పురుషులు కూడా లైన్ లో నిల్చొని వేసుకొంటున్నారట.
కొంపలు ఏమీ అంటుకు పోవు . సంవత్సరం ఆగండి. ఇప్పుడు వేసుకొంటున్నవారిని కనీసం పది మందిని కలవండి. "వేసుకున్నాక ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవా?" అని అడగండి . అందరూ.." లేవు" అంటే వేసుకోండి . పది మందిలో ఇద్దరు సమస్య ఉందన్నా .. వేసుకోవద్దు . ఇది నా మాట.
"లేదు... వేసుకొంటాము" అని కొందరు ..
మంచిదే కదా . వేసుకోండి . వేసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఆ మాట ఆరు నెలల తరువాత అందరికీ చెప్పండి . సమాజానికి మంచి చేసిన వారవుతారు కదా !
లైఫ్ చాలా సింపుల్ .