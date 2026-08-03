- Home
- Business
- బస్సులో సీటు దొరక్కపోయినా, క్యూ లైన్లో నిలబడ్డా.. ఈ మడత పెట్టే కుర్చీ ఉంటే బిందాస్
బస్సులో సీటు దొరక్కపోయినా, క్యూ లైన్లో నిలబడ్డా.. ఈ మడత పెట్టే కుర్చీ ఉంటే బిందాస్
Foldable Stool: బస్సులో సీటు దొరక్కపోతే ఏం చేస్తాం ఏముంది నిలబడి ప్రయాణం చేస్తాం అంటారా.? అయితే ఈ కుర్చీ ఉంటే అలాంటి టెన్షన్ ఉండదు. Qiguet Upgraded XXL Collapsible Stool పేరుతో అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఫోల్డబుల్ కుర్చీ వివరాలు.
బలమైన నిర్మాణం..
ఈ ఫోల్డింగ్ స్టూల్ను అధిక నాణ్యత కలిగిన పాలీప్రొపిలీన్ (PP) మెటీరియల్తో తయారు చేశారు. సాధారణ మోడళ్లతో పోలిస్తే ఇది మరింత బలంగా ఉంటుంది. గరిష్టంగా సుమారు 400 కిలోల వరకు బరువును మోయగలదని కంపెనీ చెబుతోంది. ఫిష్-స్కేల్ డిజైన్తో పాటు బలమైన లాకింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగించడం వల్ల స్టూల్ మరింత స్థిరంగా ఉంటుంది. అడుగుభాగంలో 12 యాంటీ-స్లిప్ సిలికాన్ ప్యాడ్లు ఉండటంతో నేలపై జారిపోయే ప్రమాదం ఉండదు. ధర విషయానికొస్తే ఈ స్టూల్ ధర అమెజాన్లో రూ. 533కి అందుబాటులో ఉంది.
ఎత్తు మీకు నచ్చినట్లు మార్చుకోవచ్చు
ఈ స్టూల్లో 12 స్థాయిల ఎత్తు సర్దుబాటు సౌకర్యం ఉంది. కనిష్టంగా 3 అంగుళాల నుంచి గరిష్టంగా 20.3 అంగుళాల వరకు ఎత్తును మార్చుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తమకు అనుకూలమైన ఎత్తులో ఉపయోగించుకోవచ్చు. సాధారణ ఫోల్డింగ్ స్టూల్లతో పోలిస్తే దీని సీటు వెడల్పు కూడా ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ సౌకర్యం లభిస్తుంది.
ఒక్క సెకనులో ఓపెన్.. భద్రత కోసం ప్రత్యేక లాక్
ఈ మోడల్లో ట్రిపుల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్ప్రింగ్ సిస్టమ్ ఉండటంతో స్టూల్ను ఒక్క సెకనులోనే ఓపెన్ చేయవచ్చు లేదా మడత పెట్టవచ్చు. అదనంగా సేఫ్టీ లాక్ కూడా అమర్చారు. ఇది ఉపయోగిస్తున్న సమయంలో స్టూల్ అనుకోకుండా మడత పడకుండా కాపాడుతుంది. ఈ ఫీచర్ వల్ల భద్రత మరింత పెరుగుతుంది.
ఎన్నో అవసరాలకు ఉపయోగం
ఈ ఫోల్డింగ్ స్టూల్ను అనేక సందర్భాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. క్యాంపింగ్, ఫిషింగ్, గార్డెనింగ్, బార్బెక్యూ పార్టీలు, ట్రెక్కింగ్, లైవ్ ఈవెంట్లు, బస్, మెట్రో లేదా రైల్వే స్టేషన్లలో వేచి ఉండే సమయంలో, ఇంటి పనులు, రిపేర్ పనులు పిక్నిక్లు, కుటుంబ వేడుకలు ఇలా ఎక్కడైనా కూర్చోవాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
తేలికగా తీసుకెళ్లొచ్చు..
ఈ స్టూల్కు క్యారీ హ్యాండిల్తో పాటు షోల్డర్ స్ట్రాప్ కూడా ఇచ్చారు. దీంతో చేతిలో పట్టుకుని లేదా భుజానికి వేసుకుని సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. ఉపయోగించే సమయంలో స్ట్రాప్ను మడత పెట్టి ఉంచే వీలూ ఉంది. ఈ స్టూల్ను పాలీప్రొపిలీన్ (PP)తో తయారు చేశారు. దీని బరువు సుమారు 1.6 కిలోలు ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఎక్కువగా చేసే వారు, క్యాంపింగ్ లేదా ఫిషింగ్కు వెళ్లే వారు, తేలికగా తీసుకెళ్లగలిగే బలమైన స్టూల్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు.