DMart: మరో రంగంలోకి అడుగు పెడుతోన్న డీమార్ట్.. ఏకంగా 20 శాతం వరకు డిస్కౌంట్
DMart: దేశంలో తక్కువ ధరలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించే ప్రముఖ రిటైల్ సంస్థ డీమార్ట్ ఇప్పుడు ఫార్మసీ రంగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. గ్రాసరీ, గృహోపకరణాల్లో ఇప్పటికే ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు మందుల విక్రయాలను కూడా చేయనుంది.
ముంబైలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్తో ప్రారంభం
డీమార్ట్ మాతృసంస్థ అవెన్యూ సూపర్మార్కెట్స్ మహారాష్ట్రలోని ముంబై మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతంలోని కొన్ని ఎంపిక చేసిన స్టోర్లలో ఫార్మసీ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసింది. కొత్తగా ప్రత్యేక మెడికల్ షాపులు ప్రారంభించకుండా, ఇప్పటికే ఉన్న డీమార్ట్ స్టోర్లలోనే "షాప్-ఇన్-షాప్" విధానంలో ఈ సేవలను అందిస్తోంది. ఈ విధానం వల్ల అదనపు మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, ఇప్పటికే ఉన్న వినియోగదారులకు ఒకే చోట అన్ని అవసరాలు తీర్చుకునే అవకాశం కలుగుతోంది.
మందులపై 20 శాతం వరకు డిస్కౌంట్
డీమార్ట్ ఫార్మసీల ప్రధాన ఆకర్షణ మందులపై అందిస్తున్న భారీ తగ్గింపే. మార్కెట్లో లభించే అనేక ఔషధాలపై సుమారు 20 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలని సంస్థ ప్రణాళిక రూపొందించింది. ముఖ్యంగా మధుమేహం, రక్తపోటు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో ప్రతి నెలా మందులు కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది గణనీయమైన ఆర్థిక ఉపశమనాన్ని అందించే అవకాశం ఉంది.
ఫార్మసీ మార్కెట్లో పోటీ మరింత పెరగనుందా?
ప్రస్తుతం దేశంలో అనేక మెడికల్ చైన్లు, ఆన్లైన్ ఫార్మసీలు ఇప్పటికే వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు డీమార్ట్ కూడా ఈ రంగంలోకి రావడంతో పోటీ మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తక్కువ ధరలు, నమ్మకమైన సేవలు, ఒకే చోట అన్ని వస్తువులు కొనుగోలు చేసే సౌకర్యం వంటి అంశాలు డీమార్ట్కు అదనపు బలం కావచ్చు. ఇదే సమయంలో స్థానిక మెడికల్ షాపులు తమ ధరల విధానాన్ని పునఃసమీక్షించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా విస్తరణకు అవకాశం
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా డీమార్ట్కు వందలాది స్టోర్లు ఉన్నాయి. ముంబైలో ప్రారంభించిన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైతే, దశలవారీగా ఇతర నగరాలు, రాష్ట్రాల్లోని డీమార్ట్ స్టోర్లలో కూడా ఫార్మసీ కౌంటర్లను ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అయితే దేశవ్యాప్త విస్తరణపై సంస్థ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
వినియోగదారులకు కలిగే ప్రయోజనాలు
డీమార్ట్ ఫార్మసీ సేవలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే వినియోగదారులు నిత్యావసర సరుకులు, గృహోపకరణాలు, వ్యక్తిగత సంరక్షణ ఉత్పత్తులతో పాటు మందులను కూడా ఒకే చోట కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తగ్గింపు ధరలు, సులభ లభ్యత, ఒకే చోట షాపింగ్ చేసే సౌకర్యం వల్ల వినియోగదారులకు సమయం, డబ్బు రెండూ ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో రిటైల్ ఫార్మసీ రంగంలో ధరల పోటీ పెరిగి, వినియోగదారులకు మరింత ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశముందని వ్యాపార వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.