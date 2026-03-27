Flats in Hyderabad: హైదరాబాద్లో ఎక్కడపడితే అక్కడ ఫ్లాట్ కొనేయకండి, మునిగిపోతారు.. హైడ్రా హెచ్చరిక
Flats in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇల్లు కొనాలని ఎంతోమంది కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఫ్లాట్లు అధికంగా అక్కడ అమ్ముడవుతాయి. అయితే ఎక్కడపడితే అక్కడ ఫ్లాట్లు కొంటే అన్ని రకాలుగా నష్టపోతారని హైడ్రా అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ లో సొంత ఫ్లాట్
ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్కి చేరుకున్న ఎంతోమంది అక్కడ సొంత ఇల్లు కొనాలని కలలు కంటారు. రూపాయి రూపాయి దాచుకొని కష్టపడి జమ చేసిన డబ్బులతో ఫ్లాట్ కొంటారు. కానీ దానికి సరైన అనుమతులు ఉన్నాయా? ఎలాంటి స్థలంలో కట్టారు? వంటి వాటిని చెక్ చేసుకోరు. దీనివల్ల ఎంతో మంది వినియోగదారులు నిండా మునిగిపోతున్నారని హైడ్రా అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో ఇల్లు లేదా ఫ్లాట్ కొనాలనుకునే వారికి హైడ్రా అధికారులు కొన్ని కీలకమైన సూచనలు కూడా చేశారు. మంచి ఆఫర్లు, తక్కువ ధరలు అని చెబితే వెంటనే లొంగిపోవద్దని ఆ ప్రకటనలు నమ్మి ఇల్లు కొనడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇలాంటి చోట్ల కొనవద్దు
హైడ్రా అధికారులు చెబుతున్న ప్రకారం ఫ్లాటు లేదా ఇల్లు కొనే ముందు దానికి సంబంధించిన పత్రాలను పూర్తిగా సరిచూసుకోవాలి. ఆ భూమికి సంబంధించిన పాస్ బుక్, రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్లు, అనుమతులు అన్నీ క్లియర్ గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఒక్కసారి ఇంటిపై డబ్బులు పెట్టాక మళ్ళీ తిరిగి రావడం చాలా కష్టం. అందుకే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తొందరపడి తీసుకోవద్దని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చెరువులు, కుంటలు, నీటి వనరులు దగ్గర ఉన్న ఫ్లాట్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. మంచి స్థలంలాగా బయటికి కనిపిస్తున్నా అది ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ (FTL) పరిధిలో ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అలాంటి చోట్ల ఇల్లు కట్టుకుంటే వర్షాకాలంలో నీరు నిలిచిపోయి వరదలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అలాంటి స్థలాలను అక్రమంగా ఆక్రమించినవని ప్రకటిస్తే ఇంటిని కూడా కోల్పోవాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఇవి చెక్ చేయండి
చాలామంది ఇప్పుడు లేఅవుట్ అనుమతి ఉందని చెప్పి, మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకొని ఫ్లాట్లు అమ్మేస్తున్నారని అలాంటి వారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వివరించారు. కొనుగోలు చేసే ముందు రెవెన్యూ ఆఫీసు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులో వివరాలు చెక్ చేసుకోవాలని.. అలాగే హెచ్ఎండి లేదా సంబంధిత అధికారుల అనుమతి ఉందో లేదో కూడా తెలుసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఒకసారి లాయర్ ను కలిసి పేపర్లన్నీ చూపించి అది మంచి ప్రాపర్టీనో కాదో నిర్ధారించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. తమకు చాలా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని, చెరువులు ఆక్రమించి, పార్కుల స్థలాల్లో అక్రమ నిర్మాణాలను కట్టి ఫ్లాట్లుగా చేసి అమ్మేస్తున్నారని చెప్పారు. కాబట్టి ఇల్లు కొనాలనుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి లేకపోతే నిండా మునిగి పోవాల్సి వస్తుందని తెలిపారు.