Monthly interest: నెలకి 50 వేల రూపాయలు వడ్డీగా కావాలనుకుంటే బ్యాంకులో ఎంత డిపాజిట్ చేయాలి?
Monthly interest: బ్యాంకులో కొంత డబ్బు డిపాజిట్ చేయడం వల్ల నెల వారీగా ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు. అయితే ఎంత డిపాజిట్ చేస్తే నెలకు ఎంత మొత్తం వడ్డీగా వస్తుందో చాలామందికి తెలియదు. నెలకి రూ. 50,000 రావాలంటే ఎంత మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలో తెలుసుకోండి.
నెలవారీ ఆదాయం కోసం
ఖర్చులు బాగా పెరిగిపోతున్న రోజులు ఇవి. ప్రతి నెలా స్థిరమైన ఆదాయం ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళు నెలవారీ ఆదాయం కోసం చూస్తారు. బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే నెలకు వడ్డీగా కొంత మొత్తాన్ని పొందవచ్చు అని ఆశపడతారు. అయితే నెలకు 50 వేల రూపాయలు వడ్డీగా రావాలంటే బ్యాంకులో ఎంత మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలో తెలుసా? చాలామందికి ఈ విషయంపై అవగాహన లేదు నిజానికి ఇది బ్యాంకు ఇచ్చే వడ్డీ రేట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
రూ.50 వేలు రావాలంటేinterest
ఉదాహరణకు మీకు 50 వేల రూపాయలు ప్రతినెలా వడ్డీగా ఆదాయం కావాలనుకుంటే ఎంత డిపాజిట్ చేయాలో తెలుసుకోండి. నెలకు 50 వేల రూపాయలు అంటే సంవత్సరానికి ఆరు లక్షల రూపాయలు. బ్యాంకు వడ్డీ రేటు ఆరు శాతం ఉంటే మీరు కోటి రూపాయలు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కోటి రూపాయల మీద ఆరు శాతం వడ్డీగా ఏడాదికి ఆరు లక్షల రూపాయలు వస్తాయి. అదే బ్యాంకు ఏడు శాతం వడ్డీని అందిస్తే 85 లక్షలకు పైగా డిపాజిట్ చేయాలి. అదే బ్యాంకు వడ్డీ రేటు ఎనిమిది శాతంగా నిర్ణయిస్తే 75 లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తుంది. అంటే వడ్డీ రేటు పెరుగుతున్న కొద్దీ మీరు పెట్టుబడి చేయాల్సిన మొత్తం తగ్గుతూ ఉంటుంది.
ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి
ఇప్పుడు బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లు 6 శాతం నుంచి 8 శాతం మధ్యలో ఉన్నాయి. అయితే సీనియర్ సిటిజెన్లకు కొంచెం ఎక్కువ వడ్డీ లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతినెలా వడ్డీని మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ‘మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ పే అవుట్ FD’ అనే ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకోవాలి. అది ఎంపిక చేసుకుంటే ప్రతినెలా మీ ఖాతాలో వడ్డీ జమ అయిపోతుంది. అయితే ఈ వడ్డీ పై ట్యాక్స్ మాత్రం కట్టాల్సి వస్తుంది.
బ్యాంకుకు వెళ్లి తెలుసుకోండి
నెలకు 50 వేల రూపాయలు వడ్డీ పొందాలంటే మీరు 75 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు మధ్యన డిపాజిట్ చేయాలని అర్థమవుతుంది. మీకు బ్యాంకు ఇచ్చే వడ్డీ రేట్లపై నెలకు వచ్చే ఆదాయం ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టేముందు బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లు, వాటి నిబంధనలు, పన్నులు వంటివన్నీ బ్యాంకుకు వెళ్లి తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది. ముందస్తు ప్రణాళికలతో పనిచేస్తే భవిష్యత్తులో నెలవారీ స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.