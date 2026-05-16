Cooler: ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారా.? అయితే ఈ కూలర్ బెస్ట్ ఆప్షన్, చల్లటి గాలి మాత్రమే కాదు
Cooler: ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే కూలర్ల వాడకంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి వారికి అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న సింఫనీ సరౌండ్ బ్లేడ్లెస్ టవర్ ఫ్యాన్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. ఈ కూలర్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు..
బ్లేడ్స్ లేకుండా సేఫ్ డిజైన్
ఇంట్లో, ఆఫీసులో చల్లని గాలిని అందించే ఆధునిక టవర్ ఫ్యాన్ కావాలనుకుంటే Symphony తీసుకొచ్చిన Symphony Surround Bladeless Tower Fan మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. స్టైలిష్ డిజైన్తో పాటు భద్రత, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం, శక్తివంతమైన గాలి ప్రవాహం వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ ఫ్యాన్లో బ్లేడ్స్ కనిపించవు. అందుకే చిన్నపిల్లలు, పెంపుడు జంతువులు ఉన్న ఇళ్లకు ఇది మరింత సురక్షితం. బ్లేడ్స్ లేకుండా పనిచేసే టెక్నాలజీ వల్ల ప్రమాదాల భయం తగ్గుతుంది. ఆధునిక లుక్తో ఇంటి అందాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
శక్తివంతమైన గాలి ప్రవాహం
ఈ టవర్ ఫ్యాన్ సుమారు 25 అడుగుల దూరం వరకు గాలిని పంపగలదు. గంటకు 650 క్యూబిక్ మీటర్ల ఎయిర్ వాల్యూమ్ను విడుదల చేస్తుంది. దీంతో గది మొత్తం చల్లగా అనిపిస్తుంది. లివింగ్ రూమ్, హోమ్ ఆఫీస్, కిచెన్ వంటి ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించడానికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర విషయానికొస్తే ఈ కూలర్ అసలు ధర రూ. 8799కాగా 32 శాతం డిస్కౌంట్ తో రూ. 5991కి సొంతం చేసుకోవచ్చు.
స్వివెల్ ఫీచర్తో విస్తృత గాలి
ఈ ఫ్యాన్ 45 డిగ్రీలు ఎడమవైపు, 45 డిగ్రీలు కుడివైపు తిరుగుతుంది. దీంతో ఒకే ప్రదేశంలో కూర్చున్న ఒక్కరికే కాకుండా గదిలో ఉన్న అందరికీ గాలి చేరుతుంది. పెద్ద గదుల్లో కూడా సమానంగా గాలి అందించేలా ఈ ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది.
సులభమైన కంట్రోల్ సిస్టమ్
ఫ్యాన్పై ఉన్న నాబ్స్ ద్వారా స్పీడ్, టైమర్, స్వివెల్ మోడ్, పవర్ను సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. రిమోట్ లేకపోయినా వాడటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. వృద్ధులు కూడా సులభంగా ఉపయోగించగలిగేలా డిజైన్ చేశారు.
తక్కువ కరెంట్ ఖర్చు – ఇన్వర్టర్ సపోర్ట్
ఈ ఫ్యాన్ సుమారు 135 వాట్ల విద్యుత్ మాత్రమే వినియోగిస్తుంది. అందువల్ల కరెంట్ బిల్లులు ఎక్కువగా రావు. పవర్ కట్ సమయంలో ఇన్వర్టర్పైనా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇందులో డస్ట్ ఫిల్టర్ ఉండటంతో గాలిలోని దుమ్ము, చెత్త కణాలను కొంతవరకు ఫిల్టర్ చేస్తుంది. ఈ కూలర్ సుమారు 135W పవర్ని ఉపయోగిస్తుంది. పరిమాణం 24D x 24W x 76H సెం.మీగా ఉంది.