Diwali Bonus: పండుగ వేళ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. అకౌంట్లోకి రూ. 7000
Diwali Bonus: దీపావళికి ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ అందింది. రూ 6,908 వరకు అడ్హాక్ బోనస్ అందనుంది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
దీపావళికి ముందు ఉద్యోగులకు భారీ కానుక
దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ అందించింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 కోసం నాన్-ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ బోనస్ లేదా అడ్హాక్ బోనస్ మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన వ్యయ విభాగం అక్టోబర్ 15న ఒక ముఖ్యమైన నోట్ జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల ముఖాల్లో చిరునవ్వు వెలిసింది. పండుగ ఖర్చుల కోసం ఈ డబ్బులు ఉద్యోగులకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని చెప్పవచ్చు.
ఎంత బోనస్ వస్తుంది
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం అర్హులైన ఉద్యోగులకు 30 రోజుల వేతనానికి సమానమైన బోనస్ అందనుంది. దీనికి సంబంధించి గరిష్ఠ నెలసరి వేతన పరిమితిని రూ. 7,000 గా నిర్ణయించారు. తాజా లెక్కల ప్రకారం అర్హులైన ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో సుమారు రూ. 6,908 వరకు బోనస్ మొత్తం జమ కానుంది. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఈ సీలింగ్ లిమిట్ అలాగే కొనసాగుతోంది. ఈ బోనస్ లెక్కింపు పద్ధతి సులభంగానే ఉంటుంది. గరిష్ఠ పరిమితిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ఈ మొత్తాన్ని ఉద్యోగులకు నేరుగా చెల్లిస్తారు.
ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది
ఈ తాజా నిర్ణయంతో గ్రూప్ సీ, గ్రూప్ బీ కి చెందిన నాన్-గెజిటెడ్ ఉద్యోగులకు పూర్తి ప్రయోజనం లభిస్తుంది. అయితే వీరు ఎలాంటి ఇతర ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ బోనస్ పథకం పరిధిలో ఉండకూడదు. దీనితో పాటు కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు అలాగే సాయుధ బలగాల సిబ్బంది కూడా ఈ బోనస్ కు అర్హులే.
కేంద్ర ప్రభుత్వ వేతన విధానాన్ని అనుసరించే కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఉద్యోగులు కూడా ఈ జాబితాలో ఉంటారు. అయితే వేరే ఇతర బోనస్ లేదా గ్రాటిట్యూడ్ పథకం పొందుతున్నవారు దీనికి అనర్హులు.
బోనస్ రావడానికి నిబంధనలు
ఈ బోనస్ సొమ్ము పొందడానికి ఉద్యోగులు కొన్ని కచ్చితమైన షరతులు పూర్తి చేయాలి. ముఖ్యంగా మార్చి 31 నాటికి ఉద్యోగి సర్వీసులో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అలాగే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం ఆరు నెలల పాటు నిరంతరం సేవలు అందించి ఉండాలి. ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది మధ్య సర్వీసు ఉన్నవారికి నిష్పత్తి ప్రకారం బోనస్ డబ్బులు అందుతాయి. ఇక సాధారణ వేతనం లేదా రూ. 7,000 సీలింగ్ లిమిట్ లో ఏది తక్కువైతే దాని ఆధారంగానే బోనస్ లెక్కిస్తారు.
క్యాజువల్ ఉద్యోగులకు కూడా లాభం
కేవలం రెగ్యులర్ ఉద్యోగులే కాకుండా అర్హులైన క్యాజువల్ లేబర్స్ లేదా ఉద్యోగులకు కూడా ప్రభుత్వం ఈ బోనస్ సౌకర్యం కల్పించింది. ఆరు రోజులు పని చేసే ఆఫీసుల్లో ఏడాదికి కనీసం 240 రోజులు, అలాగే వరుసగా మూడేళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పని చేసిన వారు దీనికి అర్హులు.
ఇక ఐదు రోజులు పని చేసే ఆఫీసుల్లో ఏడాదికి కనీసం 206 రోజులు పని చేయాలనే నిబంధన పెట్టారు. వీరికి రూ. 1,200 నెలసరి పరిమితి ఆధారంగా 30 రోజుల బోనస్ కింద రూ. 1,184 అందజేస్తారు. నిజమైన జీతం దీనికంటే తక్కువ ఉంటే దాని ఆధారంగానే లెక్కింపు జరుగుతుంది.