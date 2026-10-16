SIP Investment: నెలకు రూ.2000 తో రూ.1 కోటి సంపాదించవచ్చు.. ఎస్ఐపీ సీక్రెట్ ఇదే
SIP Investment: మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సంపద సృష్టించడానికి లక్షల్లో డబ్బు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం నెలకు రూ. 2,000 చిన్న మొత్తంతో కూడా దీర్ఘకాలంలో కోటీశ్వరుడు కావచ్చని ఫైనాన్షియల్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ సీక్రెట్ ఫార్ములా వివరాలు మీకోసం.
రూ. 2,000 పెట్టుబడితో కోటీశ్వరులు కావచ్చు
ఈ రోజుల్లో సాధారణ ప్రజల్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (ఎస్ఐపీ) ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేయడం బాగా పాపులర్ అయింది. చిన్న మొత్తంలో డబ్బులు పొదుపు చేస్తూ కూడా కోటీశ్వరులు కావచ్చు అని మనం తరచుగా వింటూనే ఉంటాం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి నెల కేవలం రూ. 2,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీ ఖాతాలో రూ. 1 కోటి ఫండ్ సిద్ధమవుతుందో లేదో తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ ప్రయాణంలో ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ కూడా ఉంది. ప్రతి ఇన్వెస్టర్ దీనిని కచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి.
కంపౌండింగ్ మ్యాజిక్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసా?
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అసలు మ్యాజిక్ అంతా కంపౌండింగ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు సుదీర్ఘకాలం పాటు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మీ డబ్బు ఊహించని విధంగా పెరుగుతుంది. మీరు క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చక్రవడ్డీ ప్రభావం వల్ల చిన్న మొత్తం కూడా కాలక్రమేణా భారీ నిధిగా మారుతుంది.
12 శాతం వార్షిక రిటర్న్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది
ఒకవేళ మీ పెట్టుబడిపై ఏడాదికి 12 శాతం అంచనా రిటర్న్ వస్తే లెక్కలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం.
• నెలకు చేసే పెట్టుబడి: రూ. 2,000
• అంచనా వార్షిక రిటర్న్: 12%
• పెట్టుబడి కాలపరిమితి: 33 సంవత్సరాలు
• మీరు జమ చేసే మొత్తం: రూ. 7,92,000
• అంచనా వేసిన మొత్తం ఫండ్: రూ. 1.07 కోట్లు
15 శాతం వార్షిక రిటర్న్ లభిస్తే ఎంత?
ఒకవేళ మీ పెట్టుబడిపై ఏడాదికి 15 శాతం అంచనా రిటర్న్ లభిస్తే సమయం బాగా తగ్గుతుంది.
• నెలకు చేసే పెట్టుబడి: రూ. 2,000
• అంచనా వార్షిక రిటర్న్: 15%
• పెట్టుబడి కాలపరిమితి: 27 సంవత్సరాలు
• మీరు జమ చేసే మొత్తం: రూ. 6,48,000 (సుమారు 6.4 లక్షలు)
• అంచనా వేసిన మొత్తం ఫండ్: రూ. 1.05 కోట్లు
మీరు గనుక 15 శాతం రిటర్న్ సాధించగలిగితే కేవలం 27 ఏళ్లలోనే రూ. 1 కోటి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. అదే 12 శాతం రిటర్న్ లెక్కన అయితే మీకు 33 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది.
స్టెప్ అప్ ఎస్ఐపీ తో స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్
సమయంతో పాటు మీ జీతం, ఆదాయం పెరిగిన కొద్దీ మీ ఎస్ఐపీ మొత్తాన్ని కూడా ప్రతి సంవత్సరం పెంచాలి. దీనినే స్టెప్ అప్ ఎస్ఐపీ అంటారు. ఉదాహరణకు మీరు రూ. 2,000 తో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రారంభించి ప్రతి సంవత్సరం కేవలం 10 శాతం చొప్పున మీ ఎస్ఐపీ ని పెంచుకుంటూ పోతే మీరు 12 శాతం రిటర్న్ లెక్కన 33 ఏళ్లు పట్టే పనిని కేవలం 24 ఏళ్లలోనే పూర్తి చేసి రూ. 1 కోటి మార్కును దాటేస్తారు.