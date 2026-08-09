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- బకెట్ వాటర్ హీటర్.. ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్న వారికి ఇది బెస్ట్ ప్రొడక్ట్, ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
బకెట్ వాటర్ హీటర్.. ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్న వారికి ఇది బెస్ట్ ప్రొడక్ట్, ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
Bucket Water Heater: అందరూ గీజర్లు ఏర్పాటు చేసుకోలేరు. అలాంటి వారు హీటర్లను ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే చిన్న పిల్లలుంటే హీటర్లు వాడడం ప్రమాదకరం. ఈ సమస్యకు బకెట్ వాటర్ హీటర్ చెక్ పెడుతుంది. ఈ హీటర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
20 లీటర్ల కెపాసిటీ.. కుటుంబ అవసరాలకు అనుకూలం
అమెజాన్లో Abirami 20 Liters Portable Bucket Water Heater పేరుతో అందుబాటులో ఉన్న ఈ హీటర్ ధర రూ. 2499గా ఉంది. బకెట్లోనే నీటిని వేడి చేసుకునేలా దీనిని రూపొందించారు. 20 లీటర్ల సామర్థ్యం, 2000 వాట్ల పవర్తో నీటిని వేగంగా వేడి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పోర్టబుల్ వాటర్ హీటర్లో 20 లీటర్ల వరకు నీటిని ఉంచుకునే సామర్థ్యం ఉంది. పిల్లల స్నానం, పెద్దల అవసరాలు, ఇంట్లో ఇతర పనులకు కావాల్సిన వేడి నీటిని సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. బరువు తక్కువగా ఉండే ప్లాస్టిక్ బాడీ కారణంగా అవసరాన్ని బట్టి ఒక చోట నుంచి మరో చోటుకు తీసుకెళ్లొచ్చు.
పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది?
చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు నీటిని వేడి చేయడం రోజువారీ అవసరంగా ఉంటుంది. గ్యాస్పై నీటిని వేడి చేసి బకెట్లోకి మార్చడం కంటే, బకెట్లోనే నీటిని వేడి చేసుకునే సౌకర్యం ఉండటం కొంత సులభంగా ఉంటుంది. ఉదయం పిల్లలను స్కూల్కు సిద్ధం చేసే సమయంలో లేదా స్నానం చేయించాల్సినప్పుడు అవసరమైన నీటిని ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. సాధారణ హీటర్ కంటే ఇది మంచి ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. అయితే పిల్లలుంటే దీనిని కూడా జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి. హీటర్ పనిచేస్తున్న సమయంలో పిల్లలను బకెట్ దగ్గరకు వెళ్లనివ్వకూడదు. విద్యుత్ సరఫరా ఆన్లో ఉన్నప్పుడు నీటిని చేతితో తాకకూడదు. పిల్లలు స్వయంగా హీటర్ను ఉపయోగించకుండా పెద్దల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే నీటిని వేడి చేయడం మంచిది.
2000 వాట్ల పవర్.. ఫాస్ట్ హీటింగ్
ఈ మోడల్ 230V విద్యుత్ సరఫరాతో 2000 వాట్ల పవర్ను ఉపయోగిస్తుంది. వేగంగా నీటిని వేడి చేయడానికి ఇందులో కాపర్ ట్యూబ్, నికెల్ ప్లేటెడ్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ను ఉపయోగించారు. థర్మోస్టాట్ కంట్రోల్ కూడా ఇందులో ఇచ్చారు. దీంతో నీటిని వేడి చేసే ప్రక్రియను నియంత్రించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. హీటర్ను ఉపయోగించే ముందు ఇంటి పవర్ సాకెట్ ఈ పరికరానికి అనుకూలంగా ఉందో లేదో తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. సరైన ఎర్తింగ్ ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అధిక వాటేజ్ ఉన్న పరికరం కావడంతో నాణ్యమైన విద్యుత్ కనెక్షన్ను ఉపయోగించడం అవసరం.
షాక్, రస్ట్ రెసిస్టెంట్ బాడీ.. భద్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ
Abirami Bucket Water Heaterలో రస్ట్, షాక్ రెసిస్టెంట్ ప్లాస్టిక్ ఔటర్ బాడీ ఉన్నట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. అలాగే ISI ఎలిమెంట్, థర్మోస్టాట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అయితే ఏ విద్యుత్ వాటర్ హీటర్ అయినా పూర్తిగా ప్రమాదరహితం అని భావించకూడదు. ముఖ్యంగా నీరు, విద్యుత్ రెండూ కలిసి ఉండటంతో భద్రతా నియమాలను తప్పకుండా పాటించాలి.
హీటర్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు నీటిని తాకకూడదు. ఉపయోగం పూర్తయిన తర్వాత ముందుగా విద్యుత్ సరఫరాను ఆఫ్ చేసి, అవసరమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకున్న తర్వాతే నీటిని ఉపయోగించాలి. పాడైన వైర్లు, ప్లగ్ లేదా సాకెట్ కనిపిస్తే పరికరాన్ని ఉపయోగించకూడదు. పిల్లలకు అందకుండా పరికరాన్ని ఉంచడం కూడా చాలా ముఖ్యం
ఇంట్లో రోజువారీ ఉపయోగానికి ఎలా ఉంటుంది?
పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాల్లో వేడి నీటి అవసరం ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో ఈ తరహా పోర్టబుల్ హీటర్ ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు. 20 లీటర్ల కెపాసిటీ కారణంగా ఒకేసారి అవసరమైనంత నీటిని వేడి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. బకెట్ తరహా డిజైన్, పోర్టబుల్ నిర్మాణం కారణంగా ప్రత్యేక గీజర్ ఏర్పాటు చేయలేని ప్రదేశాల్లో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.