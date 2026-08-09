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- PhonePe: ఇకపై ఫోన్పేలో ఫిక్సడ్ డిపాజిట్, ఆర్డీ ఆప్షన్.. రోజుకు రూ. 100 పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు
PhonePe: ఇకపై ఫోన్పేలో ఫిక్సడ్ డిపాజిట్, ఆర్డీ ఆప్షన్.. రోజుకు రూ. 100 పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు
PhonePe: డిజిటల్ చెల్లింపుల యాప్ ఫోన్పే మరో కొత్త ఆర్థిక సేవను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై వినియోగదారులు ఫోన్పే యాప్ ద్వారానే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, రికరింగ్ డిపాజిట్ సేవలను పొందొచ్చు.
ఫోన్పేలోనే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్
ఫోన్పే తన ప్లాట్ఫామ్లో పలు బ్యాంకులు, ఎన్బీఎఫ్సీలతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ సేవలను ప్రారంభించింది. దీంతో వినియోగదారులు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా యాప్లోనే వివిధ బ్యాంకుల FDలను పోల్చి చూసి తమకు నచ్చిన డిపాజిట్ను వెంటనే బుక్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్యాంకుల్లో చేసిన FDలను కూడా ఒకే యాప్లో సులభంగా నిర్వహించుకోవచ్చు. భాగస్వామ్య బ్యాంకుల్లో చేసిన FDలకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) నిబంధనల ప్రకారం డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ (DICGC) ద్వారా గరిష్టంగా రూ.5 లక్షల వరకు బీమా రక్షణ కూడా ఉంటుంది.
రోజుకు రూ.100తో డైలీ RD.. చిన్న మొత్తాలతో పొదుపు
ఫోన్పే ప్రవేశపెట్టిన డైలీ RD ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఇందులో రోజుకు రూ.100 నుంచి రూ.1,000 వరకు ఆటోమేటిక్గా పొదుపు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా యువత, ఉద్యోగులు, చిన్న మొత్తాలతో సేవింగ్స్ ప్రారంభించాలనుకునే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. UPI ఆటోపే ద్వారా ప్రతిరోజూ నిర్ణయించిన మొత్తం ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అవుతుంది. వరుసగా 15 రోజుల వరకు డబ్బు జమ కాకపోయినా ఎలాంటి జరిమానా ఉండదు. అలాగే డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత కేవలం 7 రోజులకే అవసరమైతే డబ్బు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం కూడా కల్పించారు. కావాలంటే ఆటోపే మాండేట్ను ఎప్పుడైనా నిలిపివేయవచ్చు.
FD లేదా డైలీ RD ఎలా ప్రారంభించాలి?
ఫోన్పే యాప్లోని "Mutual Funds & Deposit" విభాగంలో Fixed Deposits లేదా Daily RD ఎంపికను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న భాగస్వామ్య బ్యాంకు లేదా ఎన్బీఎఫ్సీని ఎంపిక చేయాలి. తర్వాత డిపాజిట్ కాలపరిమితిని 7 రోజుల నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు ఎంచుకుని పెట్టుబడి మొత్తాన్ని నమోదు చేయాలి. అనంతరం PAN, ఆధార్ ద్వారా డిజిటల్ ధ్రువీకరణ పూర్తి చేసి, నామినీ వివరాలు నమోదు చేయాలి. చివరగా PhonePe UPI లేదా నెట్బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లింపు చేస్తే వెంటనే FD పూర్తవుతుంది. డైలీ RD కోసం UPI ఆటోపే అనుమతిని ఇవ్వాలి.
డిజిటల్ సేవింగ్స్కు మరో ముందడుగు
ఫోన్పే అధికారుల ప్రకారం భారతీయ కుటుంబాల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఇప్పటికీ అత్యంత నమ్మకమైన పొదుపు మార్గంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సేవను పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా మరింత మంది సులభంగా పెట్టుబడులు పెట్టగలరని కంపెనీ తెలిపింది. ఇకపై వినియోగదారులు తమ FDలు, డైలీ RDలను ఫోన్పే యాప్లోనే ఎప్పుడైనా పరిశీలించడంతో పాటు అవసరమైతే సులభంగా ఉపసంహరించుకునే సౌకర్యం కూడా పొందవచ్చు. చిన్న మొత్తాలతో క్రమబద్ధమైన పొదుపు అలవాటు పెంచేందుకు ఈ కొత్త సేవలు ఉపయోగపడతాయని ఫోన్పే పేర్కొంది.