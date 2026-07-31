Bank holidays: 14 రోజులు బ్యాంకులు బంద్.. ఆగస్టు బ్యాంక్ సెలవుల పూర్తి లిస్ట్ ఇదే
Bank holidays August : ఆగస్టు నెలలో బ్యాంకులు సగం రోజులు మూతపడనున్నాయి. పండుగలు, వారాంతాలు కలిపి బ్యాంకులకు మొత్తం 14 రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల వారీగా బ్యాంక్ హాలిడేస్ లిస్ట్ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆగస్టులో బ్యాంకులకు సగం రోజులు సెలవులు
ప్రతీనెలా మన రోజువారీ ఖర్చులు, వ్యాపార లావాదేవీలు, చెక్కుల క్లియరెన్స్ వంటి పనులన్నీ బ్యాంకులతోనే ముడిపడి ఉంటాయి. అందుకే ప్లాన్ సరిగ్గా లేకపోతే బ్యాంక్ గేటు వద్ద లాక్ చూసి వెనక్కి రావాల్సి వస్తుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) క్యాలెండర్ ప్రకారం, రాబోయే ఆగస్టు 2026 నెలలో వివిధ ప్రాంతీయ పండుగలు, జాతీయ దినోత్సవాలు, వారాంతపు సెలవులు కలిపి మొత్తం 14 రోజుల పాటు బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి.
మరి ఈ సెలవుల్లో మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్తించే తేదీలు ఏవి? ఆన్ లైన్ సేవల పరిస్థితి ఏంటి? అనే విషయాలను క్లియర్ ఇక్కడ గా తెలుసుకుందాం.
దేశవ్యాప్తంగా, ప్రాంతీయ పండుగలతో బ్యాంకులకు సెలవులు
ఆగస్టు నెలలో పండుగల సందడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఆర్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చే సెలవులతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతీయ పండుగలకు ఆయా రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే బ్యాంకులు క్లోజ్ ఉంటాయి.
• ఆగస్టు 4: త్రిపురలో 'కెర్ పూజ' సందర్భంగా బ్యాంకులు పనిచేయవు.
• ఆగస్టు 8: సిక్కింలో 'టెండోంగ్ లో రుమ్ ఫాట్' జరుపుకుంటారు.
• ఆగస్టు 13: మణిపూర్ లో 'పేట్రియాట్స్ డే' వేడుకల వల్ల బంద్.
• ఆగస్టు 15: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూతపడతాయి.
• ఆగస్టు 16: డామన్-డయ్యూ, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో 'పార్సీ నూతన సంవత్సరం' సెలవు.
• ఆగస్టు 19: త్రిపురలో 'మహారాజా బీర్ బిక్రమ్ కిషోర్ మాణిక్య బహదూర్ జయంతి' సెలవు.
• ఆగస్టు 25: మిలాద్-ఉన్-నబీ / మొదటి ఓనం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
• ఆగస్టు 26: ఈద్-ఎ-మిలాద్ / తిరువోణం సందర్భంగా తెలంగాణ, కేరళ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు సహా పలు రాష్ట్రాల్లో సెలవు.
• ఆగస్టు 27: ఒడిశాలో 'ఝూలన్ యాత్ర' సందర్భంగా బ్రాంచీలు క్లోజ్.
• ఆగస్టు 28: రక్షా బంధన్, శ్రీ నారాయణ గురు జయంతి వంటి సందర్భాల్లో గుజరాత్, రాజస్థాన్, యూపీ, ఎంపీ, కేరళ వంటి పలు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులకు హాలిడే.
బ్యాంకుల శని, ఆదివారాల వారాంతపు సెలవుల లిస్ట్
పండుగల సెలవులతో పాటు ప్రతి నెలా సాధారణంగా వచ్చే ఆదివారాలు, రెండో, నాలుగో శనివారాల సెలవులు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి.
• ఆగస్టు 2: మొదటి ఆదివారం
• ఆగస్టు 8: రెండవ శనివారం
• ఆగస్టు 9: రెండవ ఆదివారం
• ఆగస్టు 16: మూడవ ఆదివారం
• ఆగస్టు 22: నాలుగవ శనివారం
• ఆగస్టు 23: నాలుగవ ఆదివారం
• ఆగస్టు 30: ఐదవ ఆదివారం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు ఎప్పుడెప్పుడు బంద్?
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలకు అన్ని సెలవులు వర్తించవు. మన దగ్గర బ్యాంకులకు ఎప్పుడు సెలవులు అంటే..
• ఆగస్టు 15 (శనివారం): స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా రెండు రాష్ట్రాల్లోను నేషనల్ హాలిడే.
• ఆగస్టు 25 (మంగళవారం): మిలాద్-ఉన్-నబీ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
• ఆగస్టు 26 (బుధవారం): ఈద్-ఎ-మిలాద్ సందర్భంగా తెలంగాణతో పాటు ఇతర ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్ అవుతాయి.
దీనికి అదనంగా ఆగస్టు 2, 8, 9, 16, 22, 23, 30 తేదీల్లో ఆదివారాలు, 2వ, 4వ శనివారాల సాధారణ సెలవులు వర్తిస్తాయి.
బ్రాంచీలు మూతపడినా డిజిటల్ సేవలు ఫుల్ ఆన్
బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయకపోయినా కస్టమర్లు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యుగంలో మీరు ఇంటి నుంచే మీ లావాదేవీలు పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
• నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్లు 24x7 రన్ అవుతాయి.
• గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటీఎం వంటి యూపీఐ చెల్లింపుల్లో ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదు.
• డబ్బు విత్డ్రా కోసం ఏటీఎం సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
• ఐఎంపీఎస్, నెఫ్ట్ ద్వారా ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్లు చేసుకోవచ్చు.
వినియోగదారులు జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయాలు ఇవే
ఆన్లైన్ సేవలు ఉన్నప్పటికీ.. క్యాష్ డిపాజిట్లు, పెద్ద మొత్తంలో చెక్కుల క్లియరెన్స్, డ్రాఫ్ట్లు తీయడం లేదా కొత్త ఖాతాలు తెరవడం వంటి పనులకు నేరుగా బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లాల్సిందే. కాబట్టి మీ ఊరిలో లేదా ప్రాంతంలో బ్యాంకు పని ఉంటే, పైన పేర్కొన్న సెలవుల క్యాలెండర్ను ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ప్లాన్ చేసుకోండి.