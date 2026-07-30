Ginger Tea: పక్కా కొలతలతో బెస్ట్ అల్లం టీ..చివరి గుటక వరకు అదే రుచి

ఎముందిలే అల్లం టీ. ఎవరైనా చేసేయోచ్చు అని అనుకుంటున్నారా? కాదండి. పక్కా కొలతలతో, అసలైన ప్రాసెస్తో ఇలా చేయండి. మైండ్ ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటుందో.
రెండంటే రెండే ఇలాచీ, బాగా ముదిరిన ఇంచు అల్లం ముక్కను దంచుకోవాలి. అంటే పీచు కట్టిన అల్లం. దాంట్లో మంచి ఘాటు ఉండటం వల్ల టీకి ఫ్లేవర్ను అందిస్తుంది.
ఇప్పుడు పొయ్యిమీద టీ జార్ పెట్టి దాంట్లో 250 m.l నీళ్లు పోయండి. ఇందులో దంచుకున్న అల్లం, ఇలాచీ వేసి 2 నిమిషాలు మరిగించాలి.
అప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి మరో 3 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. పంచదార పాకం అల్లం ఘాటును బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. కచ్చితంగా పంచదార..అల్లంతోనే మరిగించాలి.
ఆ తర్వాత మీరు వాడే ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ టీ పొడి వేసుకోండి. డికాక్షన్ ఎక్కువ మరగకూడదు. ఒక నిమిషం మరిగితే చాలు. తర్వాత 250 m.l పాలు పోసి మరో 3 నిమిషాలు మరిగించాలి.
పాలు పోసి అలానే వదిలేయకుండా అలా గరిటెతో కలపాలి. అప్పుడే అన్నీ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. అంతే బెస్ట్ అల్లం టీ రెడీ. ఈ వానాకాలంలో దీని కంటే ఎంజాయ్ మూమెంట్ మరొకటి ఉంటుందా?
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