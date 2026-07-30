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- Cheap Gold: బంగారం ఇక్కడ డెడ్ చీప్...తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలు కూడా తక్కువే, ఇప్పుడే వెళ్లి కొనేయండి
Cheap Gold: బంగారం ఇక్కడ డెడ్ చీప్...తరుగు, మేకింగ్ ఛార్జీలు కూడా తక్కువే, ఇప్పుడే వెళ్లి కొనేయండి
Cheap Gold: బంగారమంటే భారతీయులకు అమితమైన మోజు. కొంటూనే ఉంటారు. కానీ రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ధర తక్కువని దుబాయ్, సింగపూర్ నుంచి తెప్పించుకుంటున్నారు. అయితే మనదగ్గర కూడా కొన్ని చోట్ల పసిడి చాలా చీప్గా దొరికేస్తుంది. మరి అదెక్కడో తెలుసా?
బంగారం చీప్గా దొరికే ప్లేస్
బంగారమంటే భారతీయులకు అమితమైన మోజు. ఎంతున్నా సరిపోదు. కొంటూనే ఉంటారు. కానీ ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. బంగారం ధర ఎంత పెరిగినా, కొనడం మాత్రం ఆపరు. చాలామంది ఇప్పుడు బంగారాన్ని పెట్టుబడిగా చూస్తున్నారు. అందుకే డిమాండ్ తగ్గట్లేదు. అయితే, దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇతరు చోట్ల కన్నా తక్కువ ధరకే బంగారం దొరుకుతుంది. ఆ నగరాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆర్థిక రాజధానిలో గోల్డ్ చవక
ఢిల్లీ, జైపూర్, కోల్కతా
ఢిల్లీ చాందినీ చౌక్లోని 'కూచా మహాజని' …ఉత్తర భారతదేశంలో అతిపెద్ద గోల్డ్ మార్కెట్. ఇక్కడ గ్రాండ్ బ్రైడల్ జ్యువెలరీ, కుందన్ వర్క్ నగలు దొరుకుతాయి. కోల్కతాలోని 'బో బజార్', 'బుర్రా బజార్' బెంగాలీ ఫిలిగ్రీ వర్క్కు ఫేమస్. రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో ఉన్న 'జోహరి బజార్' సాంప్రదాయ కుందన్, మీనాకారి ఆభరణాలకు ప్రసిద్ధి.
చెన్నై, హైదరాబాద్, కోయంబత్తూరు
త్రిశూర్, అహ్మదాబాద్
మేకింగ్ ఛార్జీలు, తరుగు తక్కువ
హోల్సేల్ మార్కెట్లలో బంగారం బులియన్ రేట్ దేశమంతటా దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. కానీ, ఇక్కడ నగల తయారీ ఛార్జీలు, తరుగు.. రిటైల్ షోరూమ్లతో పోలిస్తే 30% నుంచి 50% వరకు తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఇక్కడ నగలు చౌకగా దొరుకుతాయి.
IBJA కీలక పాత్ర
భారత్లో రోజువారీ బంగారం హోల్సేల్ ధరను నిర్ణయించడంలో ముంబై జవేరి బజార్లోని IBJA - ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దేశంలోని చాలా నగల దుకాణాలు IBJA నిర్ణయించిన ధర ఆధారంగానే తమ రోజువారీ అమ్మకం రేటును ఫిక్స్ చేస్తాయి. హోల్సేల్ మార్కెట్లే కాకుండా, రిటైల్ వ్యాపారులు పెద్దమొత్తంలో బంగారం కొనడానికి IIJS -ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ జ్యువెలరీ షో వంటి భారీ B2B ప్రదర్శనలు ఏటా ముంబై, మన బెంగళూరులో జరుగుతాయి. ఇక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సరికొత్త డిజైన్లను హోల్సేల్ ధరలకు పరిచయం చేస్తారు.