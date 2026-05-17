- Home
- Automobile
- Bikes
- ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనే ప్లాన్లో ఉన్నారా.? ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనే ప్లాన్లో ఉన్నారా.? ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు
Electric Scooter Tips: ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణం చేసే వీలు ఉండడంతో ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే సరైన సమాచారం లేకుండా తొందరపడి కొనుగోలు చేస్తే తర్వాత ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది
బ్యాటరీ నాణ్యత చాలా ముఖ్యం
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం బ్యాటరీ. అందుకే మంచి నాణ్యత ఉన్న లిథియమ్-అయాన్ బ్యాటరీ ఉన్న మోడళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది. ఇవి ఎక్కువకాలం పనిచేయడమే కాకుండా భద్రత పరంగా కూడా మెరుగ్గా ఉంటాయి. అలాగే స్కూటర్ ఇచ్చే రేంజ్ను కూడా పరిశీలించాలి. కంపెనీలు చెప్పే ARAI లేదా IDC రేంజ్ వివరాలు చూసి, మీ రోజువారీ ప్రయాణానికి కాస్త ఎక్కువ రేంజ్ ఉన్న వాహనాన్ని తీసుకోవడం మంచిది. బ్యాటరీపై కనీసం 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల వారంటీ ఉండటం కూడా ముఖ్యమైన విషయం.
మోటార్ పవర్, పనితీరు ఎలా ఉందో చూడాలి
స్కూటర్ మోటార్ పవర్ కూడా చాలా కీలకం. నగరంలో చిన్న దూరాల కోసం ఉపయోగిస్తే సాధారణ పవర్ సరిపోతుంది. కానీ ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణించడం లేదా ఎత్తైన రోడ్లపై వెళ్లాల్సి వస్తే ఎక్కువ పవర్ ఉన్న మోటార్ అవసరం అవుతుంది. కేవలం ప్రకటనలు చూసి కొనకుండా తప్పనిసరిగా టెస్ట్ రైడ్ చేయాలి. అప్పుడే స్కూటర్ స్పీడ్, పికప్, బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉందో అర్థమవుతుంది. ప్రయాణంలో సౌకర్యంగా ఉందా లేదా అన్నది కూడా ముందే తెలుసుకోవచ్చు.
సేఫ్టీ ఫీచర్లను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనేటప్పుడు దాని బాడీ బలంగా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. మంచి సస్పెన్షన్, నాణ్యమైన బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉండటం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా డిస్క్ బ్రేకులు ఉన్న మోడళ్లు భద్రత పరంగా మెరుగ్గా ఉంటాయి. అదనంగా LED లైట్స్, డిజిటల్ మీటర్, యాంటీ-థెఫ్ట్ ఫీచర్లు వంటి సదుపాయాలు ఉంటే ప్రయాణం మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుంది. రాత్రి ప్రయాణాల్లో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
ఛార్జింగ్ టైమ్, సౌకర్యాలపై దృష్టి పెట్టాలి
కొన్ని స్కూటర్లు పూర్తిగా ఛార్జ్ కావడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి. అందుకే తక్కువ సమయంలో ఛార్జ్ అయ్యే మోడళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది. బ్యాటరీ రిమూవబుల్గా ఉంటే ఇంట్లోనే సులభంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అపార్ట్మెంట్లలో నివసించే వారికి ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. రోజూ ఉపయోగించే ముందు ఛార్జింగ్ సౌకర్యం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి.
సర్వీస్ నెట్వర్క్, మొత్తం ఖర్చు కూడా చూడాలి
స్కూటర్ కొనేటప్పుడు కేవలం ధర మాత్రమే కాదు, తర్వాత వచ్చే ఖర్చులను కూడా ఆలోచించాలి. మీ నగరంలో కంపెనీ సర్వీస్ సెంటర్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి. స్పేర్ పార్ట్స్ సులభంగా దొరుకుతున్నాయా అన్నది కూడా పరిశీలించాలి. నిర్వహణ ఖర్చు, వారంటీ, బ్యాటరీ మార్పిడి ఖర్చు వంటి అంశాలు కూడా భవిష్యత్తులో ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే నమ్మకమైన బ్రాండ్ను ఎంపిక చేసుకుంటే ఎక్కువకాలం ఇబ్బందులు లేకుండా వాహనాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.