హైదరాబాదీలు మీకు ఈ విషయం తెలుసా.? 3 నెలలపాటు ఆ రూట్లో వాహనాలకు నో ఎంట్రీ
Hyderabad: ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనుల కారణంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు. ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్డులో పిల్లర్ల నిర్మాణ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో వచ్చే మూడు నెలల పాటు కొన్ని మార్గాలను తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నారు.
ఉప్పల్లో బస్టాప్ల మార్పు.. ప్రయాణికులకు కొత్త ఏర్పాట్లు
నిర్మాణ పనుల కారణంగా ఉప్పల్ సర్కిల్ వద్ద ఉన్న వరంగల్ బస్టాప్, యాదగిరిగుట్ట బస్టాప్లను తాత్కాలికంగా నల్లచెరువు కట్ట సమీపానికి మార్చారు. వరంగల్, హనుమకొండ, యాదగిరిగుట్ట వైపు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఇకపై అక్కడి నుంచి బస్సులు ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. ఈ మార్పులపై పూర్తి అవగాహన లేకపోతే ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు ముందుగానే సమాచారం అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీ సమయాల్లో ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశముందని చెబుతున్నారు.
హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్లేవారికి కొత్త మార్గం
ఉప్పల్ వద్ద వరంగల్ వైపు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిని తాత్కాలికంగా మూసివేయడంతో వాహనాలను జీఎస్ఐ జంక్షన్ వద్ద మళ్లిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి పిస్తా హౌస్ సమీపంలోని మార్గం ద్వారా బీరప్పగడ్డ మీదుగా జాతీయ రహదారి-163పైకి వాహనాలను పంపిస్తున్నారు. ఈ డైవర్షన్ కారణంగా సాధారణంగా కంటే ప్రయాణ సమయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆఫీస్ టైమ్స్లో భారీ ట్రాఫిక్ ఉండే అవకాశముండటంతో వాహనదారులు ముందుగానే ప్రయాణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చే వాహనాలకు ప్రత్యేక డైవర్షన్
వరంగల్ వైపు నుంచి హైదరాబాద్ నగరంలోకి వచ్చే వాహనాలను మెహఫిల్ హోటల్ సమీపంలో మళ్లిస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ఉప్పల్ భగాయత్ లేఅవుట్ మీదుగా నాగోల్ సర్వీస్ రోడ్డుకు వెళ్లి, ఫ్లైఓవర్ కింద ఏర్పాటు చేసిన యూ-టర్న్ ద్వారా నగరంలోకి ప్రవేశించేలా మార్గాలను రూపొందించారు. అయితే ఉప్పల్ భగాయత్ రోడ్డు ఇరుకుగా ఉండటంతో పెద్ద వాహనాలకు ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందుకే భారీ వాహనాలను ఘట్కేసర్ ORR మార్గం మీదుగా హయత్నగర్ వైపు మళ్లిస్తున్నారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలపై వాహనదారుల సందేహాలు
గతంలో కూడా ఇలాంటి ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లు ప్రకటించినప్పటికీ, కొన్ని చోట్ల సరైన అమలు జరగలేదని వాహనదారులు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఈసారి మాత్రం పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో ఆంక్షలు అమలు చేస్తారా అనే చర్చ జరుగుతోంది. ఉప్పల్ ప్రాంతం ఇప్పటికే భారీ ట్రాఫిక్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుండటంతో, కొత్త డైవర్షన్లు పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టం చేసే అవకాశం ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పూర్తయితే భవిష్యత్తులో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.